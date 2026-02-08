Edit Profile
    నాంపల్లి ఫొరెన్సిక్ ల్యాబ్ అగ్నిప్రమాదం - TGFSL అధికారిక ప్రకటన, ఏం చెప్పిందంటే..?

    తెలంగాణ ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌ ప్రమాదంపై ల్యాబొరేటరీ డైరెక్టర్‌ నుంచి ప్రకటన విడుదలైంది. చాలా వరకు కేస్ ప్రాపర్టీ, ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌ సామగ్రి సురక్షితంగానే ఉందని ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం కేసు దర్యాప్తు జరుగుతోందని ఓ ప్రకటన ద్వారా వెల్లడించారు.

    Published on: Feb 08, 2026 6:34 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    నాంపల్లిలోని తెలంగాణ ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌లో శనివారం ఉదయం అగ్నిప్రమాద ఘటన చోటు చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. కీలక సమాచారం కాలిపోయినట్లు వార్తలు కూడా వచ్చాయి. అయితే ఈ ఘటనపై TGFSL డైరెక్టర్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు.

    ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌ ప్రమాదం
    ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌ ప్రమాదం

    TGFSL అధికారిక ప్రకటన…

    TGFSL డైరెక్టర్ పేరిట విడుదలైన ప్రకటనలో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం.... ఉదయం 10.08 గంటలకు అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఎఫ్ఎస్ఎల్ మొదటి అంతస్తులోని ఒక గదిలో ఓ ఉద్యోగి పొగను గమనించాడు. వెంటనే సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చాడు. మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేశాడు. మరోవైపు స్మోక్ అలారం యాక్టివ్ అయ్యింది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు మంటలను పూర్తిగా అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు.

    ఈ ప్రమాదం కారణంగా కంప్యూటర్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్, ట్రైనింగ్ హాల్‌ తో పాటు కొన్ని ఇతర సదుపాయాలకు మాత్రమే స్వల్ప నష్టం వాటిల్లింది. ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. ఈ ఘటనపై స్థానిక పోలీసు స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశాం. ప్రస్తుతం కేసు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అగ్ని ప్రమాదం జరిగినా చాలా వరకు కేస్ ప్రాపర్టీ, చాలా వరకు ఎఫ్‌ఎస్‌ఎల్‌ సామగ్రి సురక్షితంగానే ఉన్నాయి" అని ప్రకటన ద్వారా స్పష్టం చేశారు.

    ఈ ఘటపై కొన్ని మీడియా విభాగాల్లో నిర్ధారణ లేని, ఆధారల్లేని సమాచారాన్ని ప్రసారం చేశాయని ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. పోలీస్ దర్యాప్తు ఇప్పటికే ప్రారంభమైందని... కాబట్టి నిర్ధారణ లేని, ఆధారరహిత వార్తలను ప్రచారం చేయకుండా సంయమనం పాటంచాలని ఎఫ్ఎస్ఎల్ డైరెక్టర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.

