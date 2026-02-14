Edit Profile
    ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పీజీ మొదటి సెమిస్టర్ పరీక్షలు వాయిదా

    ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పీజీ మొదటి సెమిస్టర్ పరీక్షలు వాయిదా వేశారు అధికారులు. త్వరలో కొత్త తేదీని ప్రకటిస్తారు.

    Published on: Feb 14, 2026 5:39 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    సిలబస్ పూర్తి కాలేదని, హాస్టల్ సౌకర్యాలు, ఇతర అంశాలపై రెండు రోజులుగా విద్యార్థులు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం పీజీ మొదటి సెమిస్టర్ పరీక్షలను వాయిదా వేసింది. 'పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ మెుదటి సెమిస్టర్ పరీక్షలను తిరిగి షెడ్యూల్ చేసినట్లు సంబంధిత అందరికీ ఇందుమూలంగా తెలియజేస్తున్నాము. ఈ పరీక్షలు ఇప్పుడు మార్చి 2026 మొదటి వారం నుండి ప్రారంభమవుతాయి.' అని పరీక్షల కంట్రోలర్ విడుదల చేసిన నోటీసులో తెలిపారు.

    సిలబస్‌లోని కొన్ని భాగాలు పూర్తి కాలేదని పేర్కొంటూ విద్యార్థులు గత రెండు రోజులుగా క్యాంపస్‌లో ఆందోళన చేస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయ పరిపాలనా భవనం సమీపంలో నిరసనలు జరిగాయి. పీజీ మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.

    ఓయూ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ కుమార్ గురువారం విద్యార్థి ప్రతినిధులు, సంబంధిత విభాగాల డీన్‌లను విడి విడిగా కలిశారు. ఈ విషయంపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. విద్యార్థుల అభ్యర్థనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాత పరీక్షలను వాయిదా వేయాలని విశ్వవిద్యాలయం నిర్ణయించింది. సవరించిన టైమ్‌టేబుల్‌ను త్వరలో ప్రకటిస్తామని అధికారులు తెలిపారు.

    గత రెండు రోజుల్లో క్యాంపస్‌లో నిరసనలు కేవలం పరీక్ష సంబంధిత డిమాండ్లకే పరిమితం కాలేదు. ఆంక్షలు, సౌకర్యాల సంబంధిత ఫిర్యాదులపై గర్ల్స్ హాస్టల్‌లో ప్రత్యేక నిరసన తలెత్తింది. లైటింగ్, వాష్‌రూమ్‌లు, భోజన ఏర్పాట్లు వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలు సరిపోవట్లేదని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. నిర్ణీత సందర్శన సమయాల వెలుపల తల్లిదండ్రులను కలవడానికి అనుమతి ఇవ్వడం లేదని విద్యార్థులు ఆరోపించారు. దాదాపు 50 మంది పురుష విద్యార్థులు నిరసనకు మద్దతుగా చేరారు.

    ఆ ఆరోపణలకు స్పందిస్తూ.. హాస్టల్ డైరెక్టర్ కె. లక్ష్మి మాట్లాడారు. కొన్ని డిమాండ్లు ప్రస్తుత నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని అన్నారు. విద్యార్థుల డిమాండ్లను పరిశీలిస్తామని చెప్పారు.

