Heavy Vehicle Drivers : 50 శాతానికి పైగా హెవీ వెహికల్స్ డ్రైవర్లలో దృష్టి సమస్యలు!
Heavy Vehicle Drivers : 50 శాతానికి పైగా హెవీ వెహికల్స్ డ్రైవర్లలో దృష్టి సమస్యలు ఉన్నట్టుగా గుర్తించారు. చర్లపల్లిలో నిర్వహించిన కంటి ఆరోగ్య శిబిరంలో ఈ విషయం బయటపడింది.
అరైవ్ అలైవ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సహకారంతో మల్కాజిగిరి పోలీస్ కమిషనరేట్, చర్లపల్లిలోని హెచ్పీసీఎల్లో భారీ మోటారు వాహన డ్రైవర్ల కోసం ఉచిత కంటి ఆరోగ్య శిబిరం నిర్వహించారు. స్క్రీనింగ్కు హాజరైన డ్రైవర్లలో సగానికి పైగా కంటి సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు తేలింది. శిబిరం సందర్భంగా 76 మంది డ్రైవర్లకు పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు ఒక ప్రకటనలో అధికారులు తెలిపారు.
వైద్య బృందాలు దృష్టికి సంబంధించిన అనేక సమస్యలను గుర్తించాయి. ఇందులో ఎనిమిది కంటిశుక్లం కేసులు, 31 మందికి కళ్లజోడు అవసరం కావడం, రెండు రెటీనా సమస్యలు, ఐదు వర్ణాంధత్వ కేసులు ఉన్నాయి. ఒక వ్యక్తికి ఒక కంటితో మాత్రమే చూపు ఉన్నట్లు కూడా కనుగొన్నారు.
డ్రైవర్లు, ముఖ్యంగా భారీ వాహనాలను నడిపే వారు, సరైన దృష్టి ప్రమాణాలను పాటించేలా చూడటం ద్వారా రహదారి భద్రతను మెరుగుపరచడమే ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యమని అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాదాలను నివారించడంలోనూ, సురక్షితమైన డ్రైవింగ్ పద్ధతులను ప్రోత్సహించడంలోనూ ఇటువంటి పరిస్థితులను ముందుగానే గుర్తించడం కీలకం.
రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ప్రతినిధులు.. పోలీసు, పారిశ్రామిక అధికారుల సహకారంతో ఈ శిబిరాన్ని సమన్వయం చేశారు. డీసీపీ రోడ్డు భద్రత, ప్లాంట్ ప్రతినిధులు, స్థానిక పోలీసు సిబ్బందితో సహా సీనియర్ అధికారులు హాజరయ్యారు. డ్రైవర్లు, పారిశ్రామిక కార్మికులలో ఆరోగ్య అవగాహన, నివారణ సంరక్షణపై దృష్టి సారించే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు కొనసాగుతాయని అధికారులు వెల్లడించారు.
అరైవ్ అలైవ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా పోలీసుల ఆధ్వర్యంమలో ఆటో, టాక్సీ, లారీ, కార్ డ్రైవర్లకు ఉచితంగా కంటి పరీక్షలు నిర్వహించారు. డ్రైవర్లకు మంచి కంటి చూపు బాగుంటేనే ప్రమాదాలను నివారించడం సాధ్యమని ఆదిలాబాద్ ఎస్పీ అఖిల్మహాజన్ పేర్కొన్నారు. బోథ్లోని ఓ ఫంక్షన్ హాలులో నిపుణులైన కంటి డాక్టర్లతో 330 మంది డ్రైవర్లకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా 50 మందికి ఉచితంగా కళ్లద్దాలు అందించారు. డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్తో రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించవచ్చని ఎస్పీ తెలిపారు. ప్రతీ ఒక్కరూ రోడ్డు నియమ నిబంధనలను పాటించాలన్నారు.
మరోవైపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అరైవ్ అలైవ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ రూల్స్ కచ్చితంగా పాటించాలని అధికారులు చెబుతున్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణ పోలీసుల చర్యలతోనే సాధ్యం కాదని.. వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నిబంధనలపై పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నారు.
