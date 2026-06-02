    ఉప్పల్-నారపల్లి ఎలివేటెడ్ కారిడార్.. స్కైవాక్‌లో కొంత భాగం తొలగింపు

    హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పల్-నారపల్లి మధ్య ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. కారిడార్ నిర్మాణాన్ని సులభతరం చేయడానికి ఉప్పల్ స్కైవాక్‌లో కొంత భాగాన్ని తొలగించనున్నారు.

    Published on: Jun 02, 2026 3:13 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    హైదరాబాద్ నగరంలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే ఉప్పల్ ప్రాంతంలో ప్రయాణికులకు, పాదచారులకు సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఉప్పల్ - నారపల్లి మధ్య నిర్మిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పనులను వేగవంతం చేసేందుకు గానూ, ఉప్పల్ చౌరస్తాలో ఉన్న ప్రసిద్ధ ఉప్పల్ స్కైవాక్‌లోని కొంత భాగాన్ని తాత్కాలికంగా తొలగించాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.

    ఉప్పల్ స్కైవాక్
    ఉప్పల్ నుండి నారపల్లి వరకు సాగే ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణంలో భాగంగా ఫ్లైఓవర్ పిల్లర్ల కోసం ప్రస్తుతం తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణ మార్గంలో ఉప్పల్ స్కైవాక్‌కు సంబంధించిన రెండు పిల్లర్లు అడ్డంగా వస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణానికి ఆటంకం కలగకుండా చూసేందుకు, ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్ వైపు ఉన్న స్కైవాక్‌కు చెందిన సుమారు 70 మీటర్ల పొడవైన భాగాన్ని తొలగించనున్నారు. అందువల్ల ఈ నిర్దిష్ట మార్గాన్ని పాదచారుల కోసం తాత్కాలికంగా మూసివేయనున్నారు.

    ఫ్లైఓవర్ పిల్లర్ల నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత, తొలగించిన స్కైవాక్ భాగాన్ని మళ్లీ యథావిధిగా పునరుద్ధరిస్తామని హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (HMDA) అధికారులు స్పష్టం చేశారు. 'కొత్తగా పునర్నిర్మించే స్కైవాక్ విభాగం, ఫ్లైఓవర్ పిల్లర్లు ఉన్న చోట రెండు వైపులా స్వల్పంగా వంపు తిరిగి ఉంటుంది. మిగిలిన స్కైవాక్ భాగం అంతా ప్రస్తుతం ఉన్నట్లే కొనసాగుతుంది.' అని హెచ్ఎండీఏ ప్రతినిధి ఒకరు తెలిపారు.

    ఈ స్కైవాక్‌ను పూర్తిస్థాయిలో హెచ్ఎండిఏ (HMDA) నిర్మించినప్పటికీ, ఫ్లైఓవర్ పిల్లర్లు వచ్చే ఈ 70 మీటర్ల విస్తీర్ణంలో జరిగే పనులను మాత్రం మల్కాజ్‌గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పర్యవేక్షించనుంది.

    ఉప్పల్ జంక్షన్ నుండి రామంతాపూర్ వరకు ఉన్న ఫ్లైఓవర్ విభాగానికి ఎంఎంసీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏజెన్సీగా వ్యవహరిస్తోంది. నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) జాతీయ రహదారి-163 అభివృద్ధిలో భాగంగా ఉప్పల్ నుండి నారపల్లి వరకు ఈ సుదీర్ఘ ఎలివేటెడ్ కారిడార్‌ను నిర్మిస్తుండగా, ఉప్పల్ జంక్షన్, రామంతాపూర్ మధ్య ఉన్న చిన్న భాగాన్ని మాత్రం కార్పొరేషన్ నిర్మిస్తోంది.

    ఉప్పల్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నందున, ప్రయాణికులు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. ఉప్పల్ నుండి వరంగల్ వైపు వెళ్లే రహదారిని ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణ పనుల నిమిత్తం తాత్కాలికంగా మూసివేశారు.

    వరంగల్, యాదాద్రి భువనగిరి వైపు వెళ్లే వాహనదారులు, సికింద్రాబాద్, తార్నాక వైపు నుండి వచ్చే వారు ఉప్పల్ జంక్షన్ వద్ద విధించిన ట్రాఫిక్ డైవర్షన్లను గమనించాలి. పీక్ అవర్స్‌లో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలైన నాగోల్, ఎల్బీనగర్ లేదా చర్లపల్లి మీదుగా ప్రయాణించడం ఉత్తమం.

    స్కైవాక్ కొంత భాగం మూసివేయబడుతున్నందున, ఉప్పల్ ఎక్స్ రోడ్డు దాటే పాదచారులు రోడ్డుపై వెళ్లే వాహనాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ట్రాఫిక్ పోలీసులు కేటాయించిన జీబ్రా క్రాసింగ్‌లను మాత్రమే ఉపయోగించాలి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Telangana/ఉప్పల్-నారపల్లి ఎలివేటెడ్ కారిడార్.. స్కైవాక్‌లో కొంత భాగం తొలగింపు
