    జనవరి 3న కొండగట్టుకు పవన్ కల్యాణ్.. టీటీడీ నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపన!

    ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ జనవరి 3న కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించనున్నారు. భక్తుల సౌకర్యాలను మెరుగుపరిచేందుకు టీటీడీ అతిథి గృహం, దీక్షా మండపానికి శంకుస్థాపన చేసే అవకాశం ఉంది.

    Updated on: Dec 21, 2025 4:46 PM IST
    By Anand Sai
    ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ జనవరి 3న కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అతిథి గృహం, దీక్షా మండపానికి శంకుస్థాపన చేసే అవకాశం ఉంది. కొండగట్టులో 100 గదులతో కూడిన అతిథి గృహం, 2,000 మంది కూర్చునే సామర్థ్యంతో దీక్షా మండపాన్ని నిర్మించడానికి టీటీడీ సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇటీవల జరిగిన టీటీడీ బోర్డు సమావేశంలో ఈ ప్రతిపాదనకు ఒక తీర్మానం ఆమోదించింది.

    పవన్ కల్యాణ్
    పవన్ కల్యాణ్

    శనివారం టీటీడీ ఇంజనీరింగ్ విభాగం అధికారులు కొండగట్టును సందర్శించి నిర్మాణాల కోసం ప్రతిపాదిత స్థలాన్ని పరిశీలించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, జూన్ 29న పవన్ కల్యాణ్ కొండగట్టు ఆలయాన్ని సందర్శించి, కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి తన ఇష్టదైవం కాబట్టి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించానని చెప్పారు.

    ఈ సందర్శన సమయంలో ఆలయ అధికారులు, పూజారులు ఆయనకు ఆలయంలో తగినంత అతిథి గృహ సౌకర్యాలు లేకపోవడం వల్ల భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలియజేశారు. టీటీడీ ద్వారా 100 గదుల అతిథి గృహం, 2,000 మంది సామర్థ్యం గల హాలు నిర్మించాలని కోరుతూ ఒక వినతిపత్రం సమర్పించారు.

    తాజాగా కూడా పవన్ కల్యాణ్ కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయంపై మాట్లాడారు. 35.19 కోట్ల టీటీడీ నిధులను మంజూరు చేయించినట్టుగా వెల్లడించారు. తనను కాపాడింది కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి అని పవన్ కల్యాణ్ బలంగా విశ్వసిస్తారు. గతంలో చాలాసార్లు ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. కొండగట్టు తనకు పునర్జన్మ ఇచ్చిందని చెబుతుంటారు.

    ఈ నిధుల కేటాయింపుపై పవన్ కల్యాణ్ మాట్లాడారు. 'గతంలో ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందని తెలిసినప్పుడు కొండగట్టు అంజన్నను దర్శించుకున్నాను. తర్వాత ఒక సభలో హైటెన్షన్ విద్యుత్ తీగ పడింది. నా పక్కన ఉన్న వారంతా షాక్ తగిలి పడిపోయారు. కానీ స్వామి దయతో కేవలం నాకు జుట్టు మాత్రమే కాలింది. ఆ రోజున అంజన్న నన్ను కాపాడారు. అందుకే కొండగట్టు నాకు పునర్జన్మ ఇచ్చిందని నమ్ముతాను.' అని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు.

