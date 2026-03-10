Electric Buses : పీఎం ఈ-బస్సు స్కీమ్.. తెలంగాణలోని ఈ జిల్లాలకు 151 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు మంజూరు
Electric Buses : ప్రధానమంత్రి ఈ-బస్ సేవ స్కీమ్ కింద తెలంగాణకు 151 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కేంద్రం కేటాయించింది. ఈ మేరకు కేంద్రమంత్రి టోకన్ సాహు ప్రకటించారు.
ప్రధానమంత్రి ఈ-బస్ సర్వీస్ పథకం కింద తెలంగాణకు 151 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను మంజూరు చేసినట్లు కేంద్ర గృహనిర్మాణ, పట్టణ వ్యవహారాల సహాయ మంత్రి టోకన్ సాహు ప్రకటించారు. వరంగల్కు 100 బస్సులు, నిజామాబాద్కు 51 బస్సులు కేటాయించినట్లు వెల్లడించారు.
ఈ పథకం కింద నిధుల కేటాయింపు రాష్ట్ర స్థాయి స్టీరింగ్ కమిటీ సమర్పించిన ప్రతిపాదనలపై ఆధారపడి ఉంటుందని, ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను నడపడానికి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి ఇది ఆధారపడి ఉంటుందని కేంద్రమంత్రి సాహు స్పష్టం చేశారు.
అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుండి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇంకా ఎటువంటి ప్రతిపాదనలు అందలేదని పేర్కొన్నారు. 'బస్సుల నిర్వహణ, నిర్వహణకు అవసరమైన పౌర, విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేసిన తర్వాతే బస్సులను రోడ్లపై తిప్పుతారు' అని మంత్రి చెప్పారు.
మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ 2,000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ప్రజా రవాణాను కాలుష్య రహిత వ్యవస్థ వైపు మార్చడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒలెక్ట్రా గ్రీన్టెక్–EV ట్రాన్స్ మరియు గ్రీన్సెల్ మొబిలిటీలను విక్రేతలుగా ఎంపిక చేసిన తర్వాత టీజీఎస్ఆర్టీసీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బస్సుల సరఫరాను కోరుతూ లెటర్ ఆఫ్ అవార్డుపై ఇటీవల సంతకం చేశారు. సంస్థలు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ చెల్లించి, ఒప్పంద ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత బస్సుల తయారీ ప్రారంభమవుతుంది.
సెప్టెంబర్ 2026, ఆగస్టు 2027 మధ్య నాలుగు దశల్లో బస్సులు సర్వీసులోకి వస్తాయని భావిస్తున్నారు. PM e-డ్రైవ్ పథకం కింద, ప్రధాన నగరాల్లో కాలుష్యాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడటానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం టీజీఎస్ఆర్టీసీ 2,000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను అందించనుంది.
వీటిలో 1,025 లో-ఫ్లోర్ నాన్-AC బస్సులు, 60 లో-ఫ్లోర్ AC బస్సులను ఒలెక్ట్రా గ్రీన్టెక్–EV ట్రాన్స్ తయారు చేస్తుంది. 915 స్టాండర్డ్-ఫ్లోర్ బస్సుల టెండర్ను గ్రీన్సెల్ మొబిలిటీకి అప్పగించారు. దశలవారీగా బస్సులను ప్రవేశపెట్టాలని టీజీఎస్ఆర్టీసీ యోచిస్తోంది.
డెలివరీ షెడ్యూల్
- 300 బస్సులు - సెప్టెంబర్ 8, 2026
- 500 బస్సులు - డిసెంబర్ 29, 2026
- 600 బస్సులు - ఏప్రిల్ 25, 2027
- 600 బస్సులు - ఆగస్టు 10, 2027