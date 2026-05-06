ప్రముఖుల కాన్వాయ్లు వెళ్తుంటే జనాలను ఆపకుండా ప్రణాళికలు.. ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ బ్యూరో
Traffic : ప్రముఖుల కాన్వాయ్లు వెళ్తుంటే ట్రాఫిక్ ఆపేయడంతో జనాలకు ఇబ్బందులు కలగుతుంటాయి. అయితే ఇలా ఆపకుండా ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు తీసుకునేలా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తన కాన్వాయ్ లేదా ఇతర ప్రముఖుల కాన్వాయ్ ప్రయాణాల సమయంలో ప్రజల రాకపోకలకు అంతరాయం కలగకుండా చూడాలని డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ సి.వి.ఆనంద్ను ఆదేశించారు.
ఢిల్లీకి ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు విమానాశ్రయం సమీపంలో ఏర్పడిన ట్రాఫిక్ రద్దీని ముఖ్యమంత్రి తీవ్రంగా గమనించిన నేపథ్యంలో ఈ ఆదేశం వెలువడింది. కాన్వాయ్ ఏర్పాట్ల కారణంగా ప్రజలు రోడ్లపై ఎక్కువసేపు వేచి ఉండకుండా చూడాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
లోపాలకు బాధ్యులైన అధికారులపై చర్యలు ప్రారంభించాలని ముఖ్యమంత్రి డీజీపీని ఆదేశించారు. ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలను అనవసరంగా ఆపకూడదని నొక్కి చెప్పారు.
ఈ ఆదేశాల అనంతరం, రాష్ట్రంలోని వివిధ కమిషనరేట్లకు చెందిన శాంతిభద్రతలు, ట్రాఫిక్ విభాగాలకు చెందిన సబ్-ఇన్స్పెక్టర్, అంతకంటే పై స్థాయి పోలీసు అధికారులతో డీజీపీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. సమీక్ష సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి పదేపదే వ్యక్తం చేసిన ఆందోళన ఈ సమస్య తీవ్రతను స్పష్టం చేస్తోందని సీవీ ఆనంద్ అన్నారు. కాన్వాయ్ల రాకపోకల సమయంలో వాహనాల రాకపోకలను పూర్తిగా నిలిపివేయకుండా, ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధంగా నియంత్రించాలని ఆయన క్షేత్రస్థాయి అధికారులను ఆదేశించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ట్రాఫిక్ నిర్వహణను బలోపేతం చేసేందుకు, అదనపు డీజీపీ నేతృత్వంలో త్వరలో ఒక ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ బ్యూరోను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు, దీనికి సంబంధించిన విధివిధానాలను ప్రస్తుతం ఖరారు చేస్తున్నట్లు డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు.
ముఖ్యంగా రద్దీ సమయాల్లో ప్రత్యామ్నాయ ట్రాఫిక్ మార్గాలను ముందుగానే సిద్ధం చేయాలని, విమానాశ్రయం పరిసరాల్లో అప్రమత్తతను పెంచాలని కూడా డీజీపీ అధికారులను ఆదేశించారు. రాబోయే వర్షాకాలం దృష్ట్యా, నీరు నిలిచిపోవడం, దాని ఫలితంగా ఏర్పడే ట్రాఫిక్ రద్దీని నివారించడానికి చురుకైన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు.
ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై అక్రమ పార్కింగ్ను సహించబోమని డీజీపీ ఆనంద్ స్పష్టం చేశారు. సమర్థవంతమైన ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం శాంతిభద్రతల సిబ్బంది ట్రాఫిక్ పోలీసులు, ఇతర విభాగాలతో సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆయన ఆదేశించారు. హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి కమిషనర్లతో సహా సీనియర్ పోలీసు అధికారులు ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొన్నారు.
