ఉదయం 9 నుండి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు సీనియర్ సిటిజన్లకు డే కేర్ సెంటర్లు
వృద్ధుల కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పెషల్ కేర్ తీసుకోనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 37 మల్టీ సర్వీస్ డే కేర్ కేంద్రాలు ప్లాన్ చేసింది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం వృద్ధుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ప్రణామ్ డే కేర్ సెంటర్లు ఆదివారాలు, ప్రభుత్వ సెలవు దినాలు మినహా అన్ని పని దినాలలో ఉదయం 9 గంటల నుండి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పనిచేస్తాయి. వారానికి ఒకసారి ప్రాథమిక వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆధారంగా మందులు ఉచితంగా అందిస్తారు. పుస్తకాలు, ఇండోర్ క్రీడల కోసం కొన్ని సదుపాయాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ కేంద్రాలను నడపడానికి మార్గదర్శకాలను రూపొందించారు.
ఈ కేంద్రాలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జనవరి 12న ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. వృద్ధులలో సామాజిక సంబంధాలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా వారి మానసిక శ్రేయస్సుకు దోహదపడటానికి ఈ డే కేర్ కేంద్రాలు ఉపయోగపడతాయి. ఒంటరితనంతో కుమిలిపోతున్న సీనియర్ సిటిజన్లకు ఈ ప్రణామ్ డే కేర్ కేంద్రాలు ఎంతగానో ఉపశమనం కలిగించనున్నాయి. కన్నబిడ్డలు ఉద్యోగాలతో బిజీగా మారిపోవడం, మనమళ్లు, మనమరాళ్లు స్కూళ్లకు వెల్లడంతో ఇంట్లో ఉంటున్న వృద్ధులకు ఈ కేంద్రాలు సంతోషాన్నివ్వనున్నాయి.
ప్రభుత్వం ఇటువంటి 37 కేంద్రాలను ఆమోదించింది. వీటిలో ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో ఒకటి ఉంటుంది. హైదరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, హనుమకొండ జిల్లాలల్లో రెండు కేంద్రాలు ఉంటాయి. వచ్చే వారం నాటికి వనరులు పూర్తిగా ఏర్పాటు అవుతాయి.
కుటుంబ సభ్యులు పనిలో నిమగ్నమై ఉండటంతో చాలా మంది వృద్ధులకు మాట్లాడటానికి ఎవరూ ఉండరు. ఈ చొరవ వృద్ధులు ఒకచోట చేరి, ఇతరులతో కలిసిమెలిసి ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. రోజుకు ఒకసారి ప్రాథమిక పౌష్టికాహారాన్ని అందిస్తారు. ఎప్పుడైనా వచ్చి, ఎప్పుడైనా వెళ్ళవచ్చు. వృద్ధాప్యంలో ఎదురయ్యే ఒంటరితనాన్ని అధిగమించడానికి ఇది సహాయపడుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి డే కేర్ సెంటర్కు సంవత్సరానికి సుమారు రూ.12 లక్షలు ఆమోదించిందని, ఈ నిధులు ప్రతి సంవత్సరం విడుదల అవుతాయని తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలోని జెరియాట్రిక్ వార్డులతో ఈ కేంద్రాలను అనుసంధానించడానికి, సైబర్ క్రైమ్పై అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించడానికి పోలీసులతో సమన్వయం చేసుకోవడానికి, వృద్ధుల శ్రేయస్సు కోసం బహిరంగ కార్యక్రమాలు, ఇతర కార్యకలాపాలను ప్లాన్ చేయడానికి అధికారులు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు.
మధ్యాహ్నం వేడి వేడి భోజనం, లైబ్రరీ, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్తో కంప్యూటర్, వైద్య తనిఖీ మరియు మందులు, ఇండోర్ క్రీడలు, వైద్య సేవలు, వారానికి ఒకసారి ప్రాథమిక వైద్య తనిఖీ, వైద్యుని ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆధారంగా ప్రాథమిక మందులు ఉచితంగా అందిచడం ఉంటాయి. సేద తీరేందుకు గార్డెనింగ్, మెుక్కల పెంపకం లాంటివి ఉంటాయి. 60 ఏళ్లు పైబడినవారు ఈ సెంటర్లలో రిజిస్టర్ చేసుకుని సేవలు పొందవచ్చు.