TG SSC Exams 2026 : టెన్త్ హాల్ టికెట్లపై 'క్యూఆర్' కోడ్...! ఇక ఈజీగా వెళ్లొచ్చు
తెలంగాణ పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈసారి పరీక్షా కేంద్రాలను సులభంగా గుర్తించేందుకు వీలుగా విద్యాశాఖ మరో నిర్ణయాన్ని అమలు చేయనుంది. హాల్ టికెట్లపై క్యూఆర్ కోడ్ ను ముద్రించే యోచనలో ఉంది.
తెలంగాణ టెన్త్ విద్యార్థుల కోసం విద్యాశాఖ మరో నిర్ణయం తీసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ప్రతి ఏడాది ఎంతో కొంత మంది విద్యార్థులు సెంటర్ల విషయంలో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కొన్నిసార్లు సకాలంలో వెళ్లలేక పరీక్షలు కూడా తప్పుతున్నారు. ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లోనే ఈ సమస్య ఉంటుంది. అయితే ఇలాంటి సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు వీలుగా…. విద్యాశాఖ హాల్ టికెట్లపై క్యూఆర్ కోడ్ ను ముద్రించే యోచనలో ఉంది.
క్యూఆర్ కోడ్ ముద్రణకు సంబంధించి ప్రాథమిక కసరత్తు పూర్తి చేయగా… ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వస్తే…. ఈసారి జరగబోయే పరీక్షల కోసం విడుదల చేసే హాల్ టికెట్లపై క్యూఆర్ కోడ్ ఉండనుంది. ఫలితంగా విద్యార్థులు.. వారి సెంటర్లను చాలా సులభంగా గుర్తించే అవకాశాలుంటాయి. జస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్తో ఆ కోడ్ను స్కాన్ చేయగానే గూగుల్ మ్యాప్ ద్వారా పరీక్ష కేంద్రం లొకేషన్ తెలిసిపోతుంది.
మార్చిలో పరీక్షలు…
ఇక ఈసారి పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు మార్చి 2026లో ప్రారంభం కానున్నాయి. 2026 మార్చి 14 శనివారం ప్రారంభమై.. ఏప్రిల్ 16వ తేదీన ముగుస్తాయి. పరీక్షలు ఉదయం 9:30 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు. ఫిజిక్స్, బయోలజీ ఎగ్జామ్స్ సమయంలో మాత్రం మార్పులు ఉంటాయి.
- 14-03-2026, శనివారం, ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ (గ్రూప్-ఏ), ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ పార్ట్-I, ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ పార్ట్-II
- 18-03-2026, బుధవారం, సెకండ్ లాంగ్వేజ్
- 23-03-2026, సోమవారం, థర్డ్ లాంగ్వేజ్(ఇంగ్లీష్)
- 28-03-2026, శనివారం, మ్యాథమెటిక్స్
- 02-04-2026, గురువారం, సైన్స్ పార్ట్-I(ఫిజికల్ సైన్స్)
- 07-04-2026, మంగళవారం, సైన్స్ పార్ట్-II(బయోలాజికల్ సైన్స్)
- 13-04-2026, సోమవారం, సోషల్ స్టడీస్
- 15-04-2026, బుధవారం, ఓఎస్ఎస్సీ మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్-I(సంస్కృతం, అరబిక్), ఎస్ఎస్సీ వొకేషనల్ కోర్స్(థియరీ)
- 16-04-2026, గురువారం, ఓఎస్ఎస్సీ మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్-II(సంస్కృతం, అరబిక్)
అన్ని సాధారణ అకడమిక్ పరీక్షలు ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు జరుగుతాయి. అయితే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్(పార్ట్ బీ) ప్రశ్నలకు చివరి 30 నిమిషాల్లో సమాధానాలు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఫిజిక్స్, బయాలజీ పరీక్షలు ఉదయం 9.30 నుంచి 11 గంటల వరకు మాత్రమే ఉంటాయి. చివరి 15 నిమిషాల్లోనే సమాధానాలు పార్ట్ బీ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని విద్యార్థులు గమనించాలి.
పరీక్ష తేదీల షెడ్యూల్లో ఈసారి మార్పులు చూడవచ్చు. పరీక్షకు, పరీక్షకు మధ్య విరామం వచ్చేలా టైమ్ టేబుల్ తయారు చేశారు అధికారులు. విద్యార్థుల మీద ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సీబీఎస్ఈ పరీక్షల్లో ఇదే తరహా విధానం ఉంటుంది. పరీక్షల మధ్య పండుగలు కూడా వస్తున్నాయి. దీంతో విద్యార్థులకు ఎక్కువ రోజుల గ్యాప్ కూడా ఉండనుంది. మరింత ప్రిపేర్ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. విద్యార్థులు ఇప్పటి నుంచే పరీక్షలు సిద్ధం కావాలని అధికారులు చెబుతున్నారు.