Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    తెలంగాణ పదో తరగతి పరీక్షల టైమ్ టేబుల్ విడుదల.. ఎగ్జామ్స్ ఎప్పటి నుంచి అంటే?

    తెలంగాణ పదో తరగతి పరీక్షల టైమ్ టేబుల్ 2026 విడుదలైంది. టెన్త్ క్లాస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ మార్చి 2026లో ప్రారంభం కానున్నాయి.

    Published on: Dec 09, 2025 6:18 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తెలంగాణ పదో తరగతి పరీక్ష టైమ్ టేబుల్ 2026ను అధికారికంగా విడుదలైంది. తెలంగాణ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ టైమ్ టేబుల్‌ను ప్రకటించింది. తాజా ప్రకటన ప్రకారం 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు మార్చి 2026లో ప్రారంభం కానున్నాయి. విడుదల చేసిన షెడ్యూల్ SSC పబ్లిక్ పరీక్షలు 2026 మార్చి 14 శనివారం ప్రారంభమై.. ఏప్రిల్ 16వ తేదీన ముగుస్తాయి. పరీక్షలు ఉదయం 9:30 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు ఒకే నిర్వహిస్తారు.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    టైమ్ టేబుల్ ఇదే

    14-03-2026, శనివారం, ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ (గ్రూప్-ఏ), ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ పార్ట్-I, ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ పార్ట్-II

    18-03-2026, బుధవారం, సెకండ్ లాంగ్వేజ్

    23-03-2026, సోమవారం, థర్డ్ లాంగ్వేజ్(ఇంగ్లీష్)

    28-03-2026, శనివారం, మ్యాథమెటిక్స్

    02-04-2026, గురువారం, సైన్స్ పార్ట్-I(ఫిజికల్ సైన్స్)

    07-04-2026, మంగళవారం, సైన్స్ పార్ట్-II(బయోలాజికల్ సైన్స్)

    13-04-2026, సోమవారం, సోషల్ స్టడీస్

    15-04-2026, బుధవారం, ఓఎస్ఎస్‌సీ మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్-I(సంస్కృతం, అరబిక్), ఎస్ఎస్‌సీ వొకేషనల్ కోర్స్(థియరీ)

    16-04-2026, గురువారం, ఓఎస్‌ఎస్‌సీ మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్-II(సంస్కృతం, అరబిక్)

    News/Telangana/తెలంగాణ పదో తరగతి పరీక్షల టైమ్ టేబుల్ విడుదల.. ఎగ్జామ్స్ ఎప్పటి నుంచి అంటే?
    News/Telangana/తెలంగాణ పదో తరగతి పరీక్షల టైమ్ టేబుల్ విడుదల.. ఎగ్జామ్స్ ఎప్పటి నుంచి అంటే?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes