Telangana Ration : కొనసాగుతున్న రేషన్ బియ్యం పంపిణీ - ఈనెల 30 వరకు అవకాశం
రాష్ట్రంలోని రేషన్ షాపుల వద్ద రద్దీ క్రమంగా తగ్గుతోంది. ఒకేసారి 3 నెలల రేషన్ ఇస్తుండటంతో మొదట్లో చాలా రద్దీ ఉండేది. ఇప్పటికే 85 శాతానికి పైగా వినియోగదారులు రేషన్ తీసుకున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
రాష్ట్రంలోని రేషన్ కార్డుదారులకు బియ్యం పంపిణీ ప్రక్రియ అత్యంత వేగంగా కొనసాగుతోందని పౌర సరఫరాల శాఖ ప్రకటించింది. ఏప్రిల్ నెలకు సంబంధించి ఇప్పటికే మెజారిటీ లబ్ధిదారులకు బియ్యం అందినట్లు అధికారులు ధృువీకరించారు. బుధవారం విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం….. ఈ నెల 21వ తేదీ నాటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 86 శాతం పంపిణీ ప్రక్రియ విజయవంతంగా పూర్తయింది.
మూడు నెలల కోటా ఒకేసారి..
వేసవి కాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అందిన ప్రత్యేక మార్గదర్శకాల మేరకు ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలలకు సంబంధించిన బియ్యాన్ని ఒకేసారి పంపిణీ చేసేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. రాష్ట్రానికి మొత్తం 6,43,303 టన్నుల బియ్యం కేటాయించగా… అందులో ఇప్పటికే 5,48,140 టన్నులను లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేసినట్లు అధికారులు వివరించారు.
ఈ నెల 30 వరకు అవకాశం
ఇంకా ఎవరైనా రేషన్ బియ్యం తీసుకోని వారు ఉంటే…. ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు తమ సమీపంలోని రేషన్ దుకాణాల్లో సేకరించుకోవచ్చని పౌర సరఫరాల శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా రేషన్ షాపుల వద్ద కనీస సదుపాయాలను కల్పిస్తున్నారు. ఎక్కడా లబ్ధిదారులు ఇబ్బంది పడకుండా చూడాలని క్షేత్రస్థాయి అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా మారుమూల ప్రాంతాల్లో పంపిణీ ప్రక్రియలో ఇబ్బందులు రాకుండా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
సరఫరాలో పారదర్శకతను పాటిస్తూ, బయోమెట్రిక్ విధానం ద్వారా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ సకాలంలో బియ్యం అందేలా ప్రభుత్వం పకడ్బందీగా వ్యవహరిస్తోంది. ఈ నెలాఖరు నాటికి 100 శాతం పంపిణీ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటామని అధికారులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న 1: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఎన్ని కిలోల బియ్యం ఇస్తారు?
జవాబు: ప్రతి వ్యక్తికీ నెలకు 6 కిలోల చొప్పున.. ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలలకు కలిపి మొత్తం 18 కిలోల బియ్యం ఒకేసారి ఇస్తారు.
ప్రశ్న 2: రేషన్ షాపుల వద్ద బయోమెట్రిక్ పడకపోతే ఏం చేయాలి?
జవాబు: బయోమెట్రిక్ లేదా వేలిముద్రలు పడనప్పుడు ఐరిస్ (కంటి గుర్తింపు) ద్వారా బియ్యం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రశ్న 3: రేషన్ షాపులు ఏ సమయం వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి?
జవాబు: సాధారణ పనివేళల్లో నెలాఖరు వరకు పంపిణీ జరుగుతుంది. స్టాక్ అయిపోయిన చోట తిరిగి నిల్వలు వచ్చిన తర్వాత పంపిణీ కొనసాగుతుంది. రేషన్ నెంబర్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
