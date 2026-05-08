జూబ్లీహిల్స్ ఐఏఎస్ క్వార్టర్స్లో దారుణం - రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ భార్య దారుణ హత్య…!
Jubilee Hills Murder Case : హైదరాబాద్లోని జుబ్లీహిల్స్ ఐఏఎస్ క్వార్టర్స్లో రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్ రాయ్ భార్య హత్యకు గురయ్యారు. ఇంట్లోనే ఆమె విగతజీవిగా పడి ఉండటం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
Retired IPS Vinay Ranjan Ray Wife Murder : జుబ్లీహిల్స్ ఐఏఎస్ క్వార్టర్స్లో దారుణం చేసుకుంది. రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్ రాయ్ భార్య చంచల్ రాయ్ (65) తన నివాసంలోనే దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు… వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నారు. ప్రాథమిక ఆధారాలను సేకరించి… దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు.
వినయ్ రంజన్ రాయ్ గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కీలక విభాగాల్లో ఐపీఎస్ అధికారిగా సేవలు అందించారు. ప్రస్తుతం ఈ దంపతులు జుబ్లీహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 10 లోని ఐఏఎస్ క్వార్టర్స్లో నివసిస్తున్నారు. పోలీసుల ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం….. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి ఆమెను అంతమొందించినట్లు తెలుస్తోంది. హత్య జరిగిన సమయంలో వినయ్ రంజన్ రాయ్ ఇంట్లో లేరని సమాచారం.
ఘటన జరిగిన వెంటనే జుబ్లీహిల్స్ పోలీసులు. ఉన్నతాధికారులు క్వార్టర్స్కు చేరుకున్నారు. క్లూస్ టీమ్ మరియు డాగ్ స్క్వాడ్ సాయంతో ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు. నిందితులు ఇంట్లోకి ఎలా ప్రవేశించారు? ఇది దోపిడీ దొంగల పనా లేక పాత కక్షలు ఏవైనా ఉన్నాయా? అనే కోణంలో పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. అయితే ఇంట్లో పనిచేసే పని మనిషికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అనే కోణంలో విచారణ జరుగుతోంది. అంతేకాకుండా ఈ హత్య ఘటనలో నేపాల్ గ్యాంగ్ పాత్ర ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు నివసించే ప్రాంతం కావడంతో ఇక్కడ నిరంతరం నిఘా, సీసీ కెమెరాల నిఘా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ ఇంతటి సాహసానికి నిందితులు ఎలా ఒడిగట్టారనేది మిస్టరీగా మారింది. ఘటనా స్థలం చుట్టుపక్కల ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పోలీసులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు. అనుమానిత వ్యక్తుల కదలికల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
ఈ హత్య ఘటన జూబ్లీహిల్స్ పరిసర ప్రాంతాల్లోని ప్రముఖులను భయాందోళనకు గురిచేసింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు.
