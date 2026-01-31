Edit Profile
    కోఠిలోని SBI ఏటీఎం వద్ద కాల్పుల కలకలం - రూ.6 లక్షలు ఎత్తుకెళ్లిన దుండగులు

    హైదరాబాద్ కోఠిలోని SBI ఏటీఏం వద్ద కాల్పుల కలకలం రేపాయి. శనివారం ఉదయం ఈ ఘటన జరిగింది. తుపాకీతో కాల్పులు జరిపిన దుండగులు రూ.6 లక్షలు ఎత్తుకెళ్లారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు.

    Published on: Jan 31, 2026 9:08 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderbad
    కోఠి బ్యాంక్ స్ట్రీట్‌లో కాల్పులు కలకలం రేపాయి. తుపాకీతో కాల్పులు జరిపిన దుండగులు రూ.6 లక్షలు ఎత్తుకెళ్లారు. ఇవాళ ఉదయం 7 గంటలకు ఏటీఎంలో డబ్బులు డిపాజిట్‌ చేసేందుకు వచ్చిన రిషద్ అనే వ్యక్తిపై కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో రిషద్‌ కాలికి తూటా గాయమైంది. ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

    ఏటీఎం వద్ద కాల్పుల కలకలం
    సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. ఘటనాస్థలిలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలిస్తున్నారు. ద్విచక్రవాహనంపై వచ్చిన ఇద్దరు దుండుగులు కాల్పులు జరిపినట్లు గుర్తించినట్లు తెలిపారు.

    ఈ ఘటన సుల్తాన్‌ బజార్‌ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఉదయాన్నే ఒక్కసారిగా కాల్పుల మోత వినిపించడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.బాధితుడు రిషద్‌ను నాంపల్లిలోని వస్త్ర వ్యాపారిగా గుర్తించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

