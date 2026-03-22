TG Rythu Bharosa : తెలంగాణ రైతులకు శుభవార్త - ఇవాళ ఖాతాల్లోకి రైతు భరోసా నిధులు విడుదల
Telangana Rythu Bharosa Scheme : ఇవాళ రైతుల ఖాతాల్లోకి రైతు భరోసా నిధులు జమవుతాయి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సిద్దిపేట జిల్లా నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తారు. మొదటి విడత కింద రూ. 6 వేలు జమవుతాయి.
రైతులకు పెట్టుబడి సహాయం అందించే 'రైతు భరోసా' నిధులు ఇవాళ విడుదలకానున్నాయి. ఒక ఎకరం భూమి కలిగిన 70 లక్షల మంది రైతుల ఖాతాల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రూ.3,590 కోట్ల మొదటి విడత మొత్తాన్ని జమ చేస్తారు. సిద్దిపేట జిల్లాలోని నర్మెట్టలో ఆయిల్ పామ్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా నిధుల విడుదల ఉంటుంది.
మరో 20 రోజులకు రూ.2,650 కోట్లు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు. ఏప్రిల్ నెలాఖరులోగా మిగిలిన రైతులకు వారి ఖాతాల్లోకి బదిలీ చేయనున్నారు. మొత్తంగా 1.50 కోట్ల ఎకరాలకు సంబంధించి రూ.9 వేల కోట్లు రైతు భరోసా నిధులు అన్నదాతల ఖాతాల్లో జమ కానున్నాయి.
రెండు పంటల సీజన్లకు గాను ఎకరానికి రూ.6,000 చొప్పున నిధులు జమ చేయాలనే లక్ష్యంతో రూపొందించిన 'రైతు భరోసా' పథకంలో భాగంగా... ప్రభుత్వం మొత్తం రూ.9,000 కోట్లను రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేయనుంది. రైతు భరోసా పథకం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రైతులకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తుంది. రైతు భరోసా పథకం అన్నదాతలు ఇన్పుట్ ఖర్చులను కవర్ చేయడానికి, రుణాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడానికి, వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను పెంచడానికి ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
రైతు భరోసా పథకం కింద ఎకరాకు ఏడాదికి రూ. 12,000 చొప్పున పెట్టుబడి సాయం లభిస్తుంది. ఈ మొత్తం రెండు దఫాలుగా ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. ప్రతి విడతలో రూ. 6,000 చొప్పున రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి. ఖరీఫ్, రబీ సీజన్ ల కోసం రైతులకు ఈ పంట పెట్టుబడి సాయం అందుతుంది.
రైతు భరోసా నిధులు - మరింత సమాచారం:
- మొదట విడతలో(ఆదివారం) ఎకరం లేదా ఎకరంపైన భూమి గల రైతులకు 6000 రూపాయలు జమ కావడం జరుగుతుంది.
- ఉదాహరణకు (1ఎకరం ఉన్న రైతుకు 6000), (2 ఎకరాలు ఉన్న రైతుకు 6000/) , (3 ఎకరాలు ఉన్న రైతుకు 6000)… ఇలా ఎకరం పైన ఎంత భూమి ఉన్న మొదటి విడతలో రూ. 6000 రైతుల ఖాతాల్లో జమ కావడం జరుగుతుంది.
- మిగతా మిగిలిన బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ రెండు మరియు మూడు విడతలలో రైతుల ఖాతాల్లో జమవుతాయి.
- రెవెన్యూ గ్రామ ప్రాధిపదికనపై విధంగా 6000/- జమ అవుతాయి. (ఉదాహరణకు ఒక రైతుకు మూడు రెవెన్యూ గ్రామాల్లో ఒక్కో రెవెన్యూ గ్రామంలో 2 ఎకరాల భూమి ఉంటే…. మూడు రెవెన్యూ గ్రామాల పరిధి లెక్కన రూ. 18 వేలు జమ అవుతాయి.
- ఎకరంలోపు ఉన్న రైతులకు యధావిధిగా గతంలోలాగా భూమి విస్తీర్ణం అనుగుణంగా జమ అవుతాయి. (ఉదాహరణకు ఇరవై గుంటలు ఉన్న రైతుకు రూ.3000 )
- ఏదైనా సాంకేతిక కారణాల వల్ల రైతుభరోసా జమకాని రైతులకు మరియు క్రొత్తగా రైతు భరోసాకు అప్లై చేసుకున్న రైతులకు రెండవ విడతలో రైతు భరోసా నిధులు జమ అవుతాయి.