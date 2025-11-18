సౌదీ బస్సు విషాదం: తల్లిదండ్రులను కోల్పోయినా.. నిద్ర లేమితో బతికిన కొడుకు
మక్కా నుంచి మదీనా వెళ్తున్న బస్సు ప్రమాదంలో 45 మంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనమయ్యారు. అయితే, ఆ బస్సులో నిద్ర పట్టని కారణంగా డ్రైవర్ పక్కన కూర్చున్న హైదరాబాద్ యువకుడు మహ్మద్ అబ్దుల్ షోయెబ్ ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. అయితే ఈ ఘోర విషాదంలో షోయెబ్ తన తల్లిదండ్రులతో సహా కుటుంబ సభ్యులను కోల్పోయాడు.
మక్కా నుంచి మదీనాకు వెళ్తున్న బస్సులో ఆ యువకుడికి నిద్ర పట్టలేదు. మిగతా 45 మంది ప్రయాణికులు గాఢ నిద్రలో మునిగిపోయారు. కానీ, 24 ఏళ్ల మహ్మద్ అబ్దుల్ షోయెబ్కు మాత్రం కళ్లు మూసుకునే తీరిక లేకపోయింది. సమయం గడపడానికి అతను డ్రైవర్ పక్క సీటుకు వెళ్లి కూర్చున్నాడు, బహుశా డ్రైవర్తో మాట్లాడుకుంటూ ఉండి ఉండవచ్చు.
అదే అతడి ప్రాణాన్ని కాపాడింది. ఆ చురుకుదనం వల్లే బస్సును వేగంగా వస్తున్న డీజిల్ ట్యాంకర్ ఢీకొట్టగానే అతడు అప్రమత్తమయ్యాడు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే, బస్సు మంటల్లో చిక్కుకొని దగ్ధమవడానికి కొద్ది క్షణాల ముందు, షోయెబ్ ఆ డ్రైవర్తో పాటు కిటికీలో నుంచి బయటికి దూకేశాడు. బస్సులో నిద్రపోతున్న మిగతా ప్రయాణికులెవరూ తప్పించుకునే అవకాశం దక్కలేదు – వారంతా నిమిషాల వ్యవధిలోనే సజీవ దహనమై బూడిదయ్యారు.
కుటుంబ సభ్యులతో సహా 45 మంది మృతి
"ఉదయం 5.30 గంటల ప్రాంతంలో షోయెబ్ నుంచి మాకు కాల్ వచ్చింది. ఆ దుర్ఘటన నుంచి తను సురక్షితంగా బయటపడ్డానని, మిగతా వారంతా మంటల్లో చిక్కుకున్నారని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత అతన్ని సంప్రదించలేకపోయాం, అతన్ని ఆసుపత్రిలో చేర్చినట్లు సమాచారం అందింది" అని షోయెబ్కు బంధువైన మహ్మద్ తెహసీన్ నంపల్లిలోని హజ్ హౌస్ వద్ద వివరాల కోసం ఎదురుచూస్తూ తెలిపారు.
పాతబస్తీలోని ఆసిఫ్నగర్ నియోజకవర్గం, జిర్రాలోని నటరాజ్నగర్ కాలనీకి చెందిన షోయెబ్ ఒక ప్రైవేట్ సంస్థలో పనిచేస్తున్నాడు. అతను తన తల్లిదండ్రులు – అబ్దుల్ ఖాదీర్ (56), ఘౌసియా బేగం (46) –తో పాటు తాత మహ్మద్ మౌలానా, మామయ్య కుటుంబంలోని మరో ముగ్గురితో కలిసి ఉమ్రా యాత్ర నిమిత్తం సౌదీ అరేబియాకు వెళ్లారు.
"అదే ప్రాంతానికి చెందిన మరో నలుగురు మక్కాలోనే ఉండిపోయారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే, షోయెబ్ వారిలో ఒకరికి కాల్ చేసి ఈ విషాదం గురించి చెప్పాడు. ఈ ఘటనలో తన తల్లిదండ్రులు, తాత, మామయ్య కుటుంబాన్ని కోల్పోయానని చెప్పి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు" అని తెహసీన్ తెలిపారు.
బస్సులో నుంచి దూకడంతో షోయెబ్కు గాయాలయ్యాయని, ప్రస్తుతం అతను మదీనాలోని జర్మన్ ఆసుపత్రిలో ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో (ICU) చికిత్స పొందుతున్నాడని తెహసీన్ చెప్పారు.
ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 18 మంది సజీవ దహనం
మదీనాలో జరిగిన ఈ ఘోర ప్రమాదంలో 35 ఏళ్ల సయ్యద్ రషీద్ తన కుటుంబానికి చెందిన ఏకంగా 18 మందిని కోల్పోవడం అత్యంత బాధాకరం. మృతుల్లో రషీద్ తండ్రి షేక్ నసీరుద్దీన్ (65, రిటైర్డ్ రైల్వే ఉద్యోగి), తల్లి అఖ్తర్ బేగం (60), 38 ఏళ్ల సోదరుడు, 35 ఏళ్ల వదిన, వారి ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు.
అంతేకాకుండా, అమెరికాలో నివసిస్తున్న సిరాజుద్దీన్, ఆయన భార్య సనా (40), వారి ముగ్గురు పిల్లలు, అమీనా బేగం, ఆమె కుమార్తె, షమీనా బేగం, ఆమె కుమారుడు, రిజ్వానా బేగం, ఆమె ఇద్దరు పిల్లలు కూడా మృతుల్లో ఉన్నారు.
"నవంబర్ 9న ఉమ్రా యాత్ర కోసం వారిని హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో సాగనంపేటప్పుడు, అదే చివరి చూపు అవుతుందని నేను కలలో కూడా ఊహించలేదు. ముఖ్యంగా పిల్లలతో కలిసి ప్రయాణించవద్దని నేను వారికి చెప్పాను. కానీ వారు నా మాట వినలేదు. నా సలహా విని ఉంటే, వారిలో కొందరైనా బతికి ఉండేవారు" అని విద్యానగర్లోని సీపీఐ(ఎం) మార్క్స్ భవన్ పక్కన నివసించే రషీద్ కన్నీటితో గొంతు పూడుకుపోయి చెప్పారు.
ఐదుగురు కుటుంబ సభ్యులను కోల్పోయిన మరో బంధువు మాట్లాడుతూ, ఇద్దరు బావమరుదులు, అత్త, మేనకోడలు సహా తన కుటుంబ సభ్యులందరినీ కోల్పోయానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "బస్సులో ఉన్న వారంతా చనిపోయారని అధికారులు సమాచారం ఇవ్వగానే నేను షాక్కు గురయ్యాను. మృతదేహాలను భారత్కు తీసుకురావడానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థిస్తున్నాను" అని ఆయన కోరారు.
ఈ దుర్ఘటన గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే యాత్రికుల బంధువులు ఆందోళనతో హజ్ హౌస్కు చేరుకున్నారు. తమ బంధువుల వివరాల కోసం ఆత్రుతగా వాకబు చేశారు. మరికొందరు ట్రావెల్ ఏజెన్సీల కార్యాలయాలకు, అధికారుల వద్దకు వెళ్లి ఏదైనా శుభవార్త వినాలని ప్రార్థించారు. అనేక కుటుంబాలకు, పవిత్ర తీర్థయాత్రగా ప్రారంభమైన ఈ ప్రయాణం గుండె పగిలే విషాదంగా మారింది.
బజార్ఘాట్లోని అల్ మక్కాకు చెందిన 'అల్ మీనా ట్రావెల్ ఏజెన్సీ' ప్రతినిధి ఒకరు మాట్లాడుతూ, తమ ఏజెన్సీకి చెందిన 20 మంది ప్రయాణికులు నవంబర్ 9న సౌదీకి వెళ్లారని తెలిపారు. "మక్కాలో ప్రార్థనల తర్వాత, వారిలో 16 మంది బస్సులో మదీనాకు తిరిగి వస్తున్నారు. వారి ఆచూకీ తెలియడం లేదు," అని బస్సులోని వారందరూ మరణించారనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడక ముందు ఉదయం ఆయన చెప్పారు.
