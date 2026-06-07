సింగరేణిలో బొగ్గు నిల్వలపై కీలక అప్డేట్.. ఓబీ టెండర్లపై కంపెనీ వివరణ!
సింగరేణిలో బొగ్గు నిల్వలపై కంపెనీ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. అంతేకాదు ఓబీ టెండర్లపై కంపెనీ వివరణ కూడా ఇచ్చింది.
సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (SCCL) బొగ్గు నిల్వలు గణనీయంగా తగ్గాయి. ప్రస్తుతం సంస్థ వద్ద బొగ్గు నిల్వలు 2.651 మిలియన్ టన్నులకు పడిపోయాయి. గత పదేళ్ల కాలంలో (2014-2024) సగటున 5 మిలియన్ టన్నులుగా ఉండే నిల్వలు, ఇప్పుడు ఈ స్థాయిలో తగ్గడం ఇదే మొదటిసారి.
సాధారణంగా వర్షాకాలంలో థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల అవసరాల కోసం సుమారు 15 రోజులకు సరిపడా 3 మిలియన్ టన్నుల కనీస నిల్వలను సింగరేణి నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ప్రస్తుత నిల్వలు అంతకంటే తక్కువగా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది. బొగ్గు నిల్వల తగ్గుదలపై ఆందోళన అవసరం లేదని సింగరేణి యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది. మారుతున్న కాలాలానుగుణంగా, ఉత్పత్తి చక్రాల ఆధారంగా బొగ్గు నిల్వల్లో హెచ్చుతగ్గులు సహజమేనని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం సంస్థకు చెందిన 39 గనులు, కోల్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్ల నుండి ప్రతిరోజూ నిరంతరాయంగా బొగ్గు ఉత్పత్తి, రవాణా (డిస్పాచ్) సాగుతోందని కంపెనీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
మే 2025లో ఓవర్బర్డెన్ (OB - బొగ్గు తీసేందుకు పైన ఉండే మట్టి/రాతి పొరలు) తొలగింపు టెండర్లలో 'సైట్ విజిట్ సర్టిఫికేట్' (కార్యస్థల పరిశీలన పత్రం) నిబంధనను తీసుకురావడంపై సింగరేణి యాజమాన్యం కీలక వివరణ ఇచ్చింది.
ఈ నిబంధన తీసుకురావడానికి గల కారణాలు
గతంలో కొందరు కాంట్రాక్టర్లు స్థానిక భౌగోళిక పరిస్థితులు, మౌలిక సదుపాయాలు మరియు సామాజిక-రాజకీయ పరిస్థితులను సరిగ్గా అంచనా వేయకుండా టెండర్లు దక్కించుకున్నారు. ఆ తర్వాత పనులను మధ్యలోనే వదిలేయడం లేదా ఆలస్యం చేయడం వంటివి చేశారు.
ఈ సర్టిఫికేట్ విధానం వల్ల బిడ్డర్లు (కాంట్రాక్టర్లు) క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు, భద్రతా ప్రమాణాలు, పని పరిధిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని, బాధ్యతాయుతంగా కోట్ చేయడానికి వీలవుతుంది.
ఈ నిబంధన కేవలం పనులను సకాలంలో, సమర్థవంతంగా పూర్తి చేయడానికేనని, పోటీని నియంత్రించడానికి కాదని సింగరేణి స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే ఇతర ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ సంస్థలు మరియు గతంలో సింగరేణిలోని సీహెచ్పీ (CHP) ప్రాజెక్టుల్లో కూడా ఈ విధానాన్ని అమలు చేశారని గుర్తుచేసింది. ప్రస్తుతం సైట్లను సందర్శించే కాంట్రాక్టర్లకు సంస్థ పూర్తి సహకారం అందిస్తూ సర్టిఫికేట్లను జారీ చేస్తోంది.
ఓపెన్ కాస్ట్ గనుల్లో బొగ్గు బయటపడాలంటే పైన ఉండే మట్టిని తొలగించడం అత్యంత కీలకం. ఓబీ పనులు సకాలంలో జరగకపోతే భవిష్యత్తులో బొగ్గు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే కాంట్రాక్టర్ల ఎంపికలో సింగరేణి కఠిన నిబంధనలను అమలు చేస్తోంది.
వర్షాకాలంలో ఓపెన్ కాస్ట్ గనుల్లోకి నీరు చేరడం వల్ల బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆటంకం కలుగుతుంది. అందుకే ఈ సమయంలో బొగ్గు కొరత రాకుండా ఉండేందుకే కనీసం 15 రోజులకు సరిపడా బఫర్ స్టాక్ (3 మిలియన్ టన్నులు) ఉంచుతారు. నిల్వలు తగ్గినప్పుడు విద్యుత్ ఉత్పాదనపై ప్రభావం పడకుండా సింగరేణి రవాణాను వేగవంతం చేయాల్సి ఉంటుంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More