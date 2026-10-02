SCCL Coal Supply : బొగ్గు రవాణాలో దూసుకెళ్తున్న సింగరేణి.. మన పవర్ ప్లాంట్లకే తొలి ప్రాధాన్యం!
SCCL Coal Supply : సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో బొగ్గు రవాణాలో గణనీయమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది. భారీ మొత్తంలో బొగ్గును సరఫరా చేసింది.
సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్(SCCL) ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో సెప్టెంబర్ 30తో ముగిసిన కాలంలో బొగ్గు రవాణాలో గణనీయమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఈ కాలంలో వినియోగదారులకు, థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలకు భారీ మొత్తంలో బొగ్గును సరఫరా చేసింది.
గత ఏడాది ఇదే కాలంలో 287.6 లక్షల టన్నుల బొగ్గును రవాణా చేయగా, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలోని మొదటి ఆరు నెలల్లో SCCL 299.4 లక్షల టన్నుల బొగ్గును రవాణా చేసి 4 శాతం వృద్ధిని సాధించింది. రాష్ట్ర ఇంధన అవసరాలను తీర్చడంపై తనకున్న నిబద్ధతను చాటుతూ.. SCCL తెలంగాణలోని థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలకు 198.2 లక్షల టన్నుల బొగ్గును సరఫరా చేసింది. ఇది గత ఏడాది ఇదే కాలంలో సరఫరా చేసిన 159.1 లక్షల టన్నులతో పోలిస్తే 24.58 శాతం ఎక్కువ.
విద్యుత్ కేంద్రాల విషయానికొస్తే.. కొత్తగూడెం థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రానికి బొగ్గు సరఫరా 26.4 లక్షల టన్నుల నుండి 39.8 లక్షల టన్నులకు పెరిగింది(50.76% వృద్ధి). యాదాద్రి థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రానికి సరఫరా 21.5 లక్షల టన్నుల నుండి 33.9 లక్షల టన్నులకు (57.67% పెరుగుదల) పెరగగా, భద్రాద్రి థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రానికి 24.4 లక్షల టన్నుల బొగ్గు అందింది (గత ఏడాది 19.5 లక్షల టన్నులతో పోలిస్తే 25.13% పెరుగుదల).
సింగరేణి థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రానికి బొగ్గు రవాణా 26.6 లక్షల టన్నులుగా నమోదైంది. ఇది 27.27 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తుంది. NTPC తెలంగాణకు సరఫరా 19.4 లక్షల టన్నుల నుండి 25.3 లక్షల టన్నులకు పెరిగింది. అయితే NTPC రామగుండానికి బొగ్గు సరఫరా మాత్రం స్వల్పంగా తగ్గి, గత ఏడాది ఇదే కాలంలోని 43.5 లక్షల టన్నుల నుండి 42.7 లక్షల టన్నులకు చేరింది.
ఎల్ నినో పరిస్థితులు, తెలంగాణలో నిరంతరాయ విద్యుత్ ఉత్పత్తిని కొనసాగించాల్సిన అవసరాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తీసుకున్న ప్రత్యేక చర్యల వల్లే ఈ అదనపు సరఫరా సాధ్యమైందని సింగరేణి సంస్థ పేర్కొంది. రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాల ఆదేశాల మేరకు.. బొగ్గు ఉత్పత్తి, రవాణాను పెంచడానికి సంస్థ విద్యుత్ రంగ సంస్థలతో సమన్వయం చేసుకుని పనిచేసింది. SCCL ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బుద్ధప్రకాష్ జ్యోతి, ఏరియా జనరల్ మేనేజర్లతో కలిసి ఉత్పత్తి, రవాణా లక్ష్యాలను ప్రతిరోజూ సమీక్షిస్తుండగా, థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లకు బొగ్గు రవాణాను పర్యవేక్షించేందుకు ఐదుగురు సీనియర్ అధికారులను నియమించారు.
తెలంగాణ విద్యుత్ అవసరాలను తీర్చడాన్ని కేవలం వాణిజ్యపరమైన అంశాలకు అతీతంగా ఒక బాధ్యతగా సింగరేణి సంస్థ భావిస్తోంది. 620 లక్షల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి, 650 లక్షల టన్నుల బొగ్గు రవాణా అనే తమ వార్షిక లక్ష్యాలను సాధించేందుకు ప్రణాళికాబద్ధంగా పనిచేస్తోందని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ తెలిపారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More