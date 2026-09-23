వర్షాల ఎఫెక్ట్ : విద్యుత్ సమస్యలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1912.. జిల్లాల వారీగా కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్ల లిస్ట్
బంగాళాఖాతంలో తీవ్రవాయుగుండంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల్లో కరెంట్కు సంబంధించిన సమస్యలు వస్తున్నాయి. దీంతో అధికారులు ఫిర్యాదుల కోసం ఫోన్ నెంబర్లు ఇచ్చారు.
తీవ్ర తుఫాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో APEPDCL అప్రమత్తంగా ఉంది. విద్యుత్ స్తంభాలు కూలిపోయినా లేదా దెబ్బతిన్నా వెంటనే స్పందించాలని APEPDCL చైర్మన్ సిబ్బందిని ఆదేశించారు. విద్యుత్ సంబంధిత సమస్యల గురించి 1912 టోల్-ఫ్రీ నంబర్కు లేదా సంబంధిత కంట్రోల్ రూమ్లకు సమాచారం అందించాలని ప్రజలకు సూచించారు. APEPDCL కార్పొరేట్ కార్యాలయం కోసం 8331018762 నెంబర్కు కాల్ చేయవచ్చు.
కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు
శ్రీకాకుళం: 97014 00865
టెక్కలి: 94906 10050.
పలాస: 08945 241084
పార్వతీపురం: 93985 94750
పాలకొండ: 83328 43546
విజయనగరం టౌన్: 94906 10102
విజయనగరం రూరల్: 94906 10102
బొబ్బిలి: 94906 10121
కాసింకోట: 83338 10597
విశాఖపట్నం జోన్ 1: 94906 10019
విశాఖపట్నం జోన్ 2: 98496 28880
విశాఖపట్నం జోన్ 3: 94910 30722
నర్సీపట్నం: 94910 30723
జగ్గంపేట: 94906 10097
కాకినాడ: 94906 10856
పెద్దాపురం: 94931 78728
రాజమహేంద్రవరం టౌన్: 94906 10855
రాజమహేంద్రవరం రూరల్: 94906 10859
నిడదవోలు: 94931 77540
అమలాపురం: 94906 10101
కొత్తపేట: 73820 50943
భీమవరం: 94906 10143
తాడేపల్లిగూడెం: 94931 77806
ఏలూరు: 94409 04037
జంగారెడ్డిగూడెం: 94910 30712
రంపచోడవరం: 83097 71508
రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దీంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఇప్పటికే కొన్ని జిల్లాల్లో సెలవులు ప్రకటించారు. తీవ్ర వాయుగుండం గంటకు 7 కిలోమీటర్ల వేగంతో ముందుకు కదులుతుంది. బుధవారం రాత్రికి విశాఖ-గోపాల్పూర్ మధ్య తీవ్రవాయుగుండం తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు ఇప్పటికే రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. తీవ్రవాయుగుండం ప్రభావంతో బలంగా ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ స్టేట్ కంట్రోల్ రూమ్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్లు: 112, 1070, 1800 425 01 01 ఎమర్జెన్సీ ఉంటేకాల్ చేయాలని చెప్పింది. తీవ్రవాయుగుండం నేపథ్యంలో ప్రభావిత జిల్లాల కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్లను ప్రకటించింది.
కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్స్
శ్రీకాకుళం-08942-240557 / 6309990933
విజయనగరం-08922-236947
పార్వతీపురం మన్యం-089634 50347
అల్లూరి సీతారామరాజు-9493415670 / 7081301820
పోలవరం-99499 03368
విశాఖపట్నం-0891-2590102 / 0891-2590100
అనకాపల్లి-08924222888 / 08924226599 / 08924225999
కాకినాడ-0884-2356801 / 9849903879
డా. బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ-8856293104
తూర్పు గోదావరి-8977935611 / 91771 43999
పశ్చిమ గోదావరి-08816-299181
ఏలూరు-18002331077 / 9494041419
కృష్ణా-086722 52399
ఎన్టీఆర్-9154970454
గుంటూరు-0863-2234014
పల్నాడు-08647-252999
ప్రకాశం-1077 / 08592-281400
శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు (SPSR నెల్లూరు)-0861-2331261
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More