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వర్షాల ఎఫెక్ట్ : విద్యుత్ సమస్యలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1912.. జిల్లాల వారీగా కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్ల లిస్ట్

బంగాళాఖాతంలో తీవ్రవాయుగుండంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల్లో కరెంట్‌కు సంబంధించిన సమస్యలు వస్తున్నాయి. దీంతో అధికారులు ఫిర్యాదుల కోసం ఫోన్ నెంబర్లు ఇచ్చారు.

Published on: Sep 23, 2026, 14:24:14 IST
By Anand Sai
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తీవ్ర తుఫాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో APEPDCL అప్రమత్తంగా ఉంది. విద్యుత్ స్తంభాలు కూలిపోయినా లేదా దెబ్బతిన్నా వెంటనే స్పందించాలని APEPDCL చైర్మన్ సిబ్బందిని ఆదేశించారు. విద్యుత్ సంబంధిత సమస్యల గురించి 1912 టోల్-ఫ్రీ నంబర్‌కు లేదా సంబంధిత కంట్రోల్ రూమ్‌లకు సమాచారం అందించాలని ప్రజలకు సూచించారు. APEPDCL కార్పొరేట్ కార్యాలయం కోసం 8331018762 నెంబర్‌కు కాల్ చేయవచ్చు.

బంగాళాఖాతంలో తీవ్రవాయుగుండం
బంగాళాఖాతంలో తీవ్రవాయుగుండం

కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు

శ్రీకాకుళం: 97014 00865

టెక్కలి: 94906 10050.

పలాస: 08945 241084

పార్వతీపురం: 93985 94750

పాలకొండ: 83328 43546

విజయనగరం టౌన్: 94906 10102

విజయనగరం రూరల్: 94906 10102

బొబ్బిలి: 94906 10121

కాసింకోట: 83338 10597

విశాఖపట్నం జోన్ 1: 94906 10019

విశాఖపట్నం జోన్ 2: 98496 28880

విశాఖపట్నం జోన్ 3: 94910 30722

నర్సీపట్నం: 94910 30723

జగ్గంపేట: 94906 10097

కాకినాడ: 94906 10856

పెద్దాపురం: 94931 78728

రాజమహేంద్రవరం టౌన్: 94906 10855

రాజమహేంద్రవరం రూరల్: 94906 10859

నిడదవోలు: 94931 77540

అమలాపురం: 94906 10101

కొత్తపేట: 73820 50943

భీమవరం: 94906 10143

తాడేపల్లిగూడెం: 94931 77806

ఏలూరు: 94409 04037

జంగారెడ్డిగూడెం: 94910 30712

రంపచోడవరం: 83097 71508

రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దీంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఇప్పటికే కొన్ని జిల్లాల్లో సెలవులు ప్రకటించారు. తీవ్ర వాయుగుండం గంటకు 7 కిలోమీటర్ల వేగంతో ముందుకు కదులుతుంది. బుధవారం రాత్రికి విశాఖ-గోపాల్‌పూర్ మధ్య తీవ్రవాయుగుండం తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు ఇప్పటికే రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. తీవ్రవాయుగుండం ప్రభావంతో బలంగా ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ స్టేట్ కంట్రోల్ రూమ్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్లు: 112, 1070, 1800 425 01 01 ఎమర్జెన్సీ ఉంటేకాల్ చేయాలని చెప్పింది. తీవ్రవాయుగుండం నేపథ్యంలో ప్రభావిత జిల్లాల కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్లను ప్రకటించింది.

కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్స్

శ్రీకాకుళం-08942-240557 / 6309990933

విజయనగరం-08922-236947

పార్వతీపురం మన్యం-089634 50347

అల్లూరి సీతారామరాజు-9493415670 / 7081301820

పోలవరం-99499 03368

విశాఖపట్నం-0891-2590102 / 0891-2590100

అనకాపల్లి-08924222888 / 08924226599 / 08924225999

కాకినాడ-0884-2356801 / 9849903879

డా. బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ-8856293104

తూర్పు గోదావరి-8977935611 / 91771 43999

పశ్చిమ గోదావరి-08816-299181

ఏలూరు-18002331077 / 9494041419

కృష్ణా-086722 52399

ఎన్టీఆర్-9154970454

గుంటూరు-0863-2234014

పల్నాడు-08647-252999

ప్రకాశం-1077 / 08592-281400

శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు (SPSR నెల్లూరు)-0861-2331261

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Andhra Pradesh/వర్షాల ఎఫెక్ట్ : విద్యుత్ సమస్యలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1912.. జిల్లాల వారీగా కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్ల లిస్ట్
Home/Andhra Pradesh/వర్షాల ఎఫెక్ట్ : విద్యుత్ సమస్యలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1912.. జిల్లాల వారీగా కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్ల లిస్ట్
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