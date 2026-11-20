చర్లపల్లి నుంచి శబరిమలకు స్పెషల్ ట్రైన్స్.. పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో 29 రైళ్లకు తాత్కాలిక హాల్ట్!
Sabarimala Special Trains : చర్లపల్లి-కొల్లం మధ్య శబరిమల అదనపు ప్రత్యేక రైలు రైల్వే శాఖ ప్రకటించింది. మరోవైపు శ్రీ సత్యసాయి 101వ జయంతి సందర్భంగా ప్రశాంతి నిలయం స్టేషన్లో 29 రైళ్లకు తాత్కాలిక హాల్ట్ ఇచ్చారు.
అయ్యప్ప భక్తులు, శ్రీ సత్యసాయి బాబా భక్తుల సౌకర్యార్థం దక్షిణ మధ్య రైల్వే కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఒకవైపు శబరిమల మకరవిళక్కు, మండల పూజల సీజన్ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని చర్లపల్లి – కొల్లం మధ్య అదనపు ప్రత్యేక రైలు సర్వీసును ప్రకటించింది. మరోవైపు భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా 101వ జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా శ్రీ సత్యసాయి ప్రశాంతి నిలయం స్టేషన్ మీదుగా పలు రైళ్ల మళ్లింపుతో పాటు తాత్కాలిక హాల్ట్ సదుపాయాన్ని కల్పించింది.
శబరిమల యాత్రికుల రద్దీని తగ్గించేందుకు చర్లపల్లి – కొల్లం – చర్లపల్లి మధ్య ప్రత్యేక రైలు సర్వీసులను నడపనున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది. ఇందులో 3ఏసీ, స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. 07185 చర్లపల్లి – కొల్లం రైలు 22.11.2026 ఆదివారం రాత్రి 11:45కి బయల్దేరుతుంది. మంగళవారం ఉదయం 7:55కి కొల్లం చేరుకుంటుంది. 07186 కొల్లం – చర్లపల్లి ట్రైన్ 24.11.2026 మంగళవారం ఉదయం 10:55 కొల్లం నుంచి బయల్దేరి బుధవారం రాత్రి 7 గంటలకు చర్లపల్లికి వస్తుంది.
ఈ రైళ్లు నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, నడికుడి, పిడుగురాళ్ల, గుంటూరు, తెనాలి, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, పెరంబూర్, అరక్కోణం, కాట్పాడి, జోలార్పేట, సేలం, ఈరోడ్, తిరుప్పూర్, పోదనూర్, పాలక్కాడ్, త్రిసూర్, ఆలువా, ఎర్నాకుళం టౌన్, కొట్టాయం, చంగనాస్సేరి, తిరువల్ల, చెంగన్నూర్, మావేలికర, కాయంకుళం స్టేషన్లలో ఆగుతాయి.
29 రైళ్లకు తాత్కాలిక స్టాప్
భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా 101వ జయంతి వేడుకలు నవంబర్ 23, 2026న పుట్టపర్తిలో ఘనంగా జరగనున్న నేపథ్యంలో పెనుకొండ – శ్రీ సత్యసాయి ప్రశాంతి నిలయం – ధర్మవరం మార్గంలో 28 రైళ్లను తాత్కాలికంగా మళ్లించి, ప్రశాంతి నిలయం స్టేషన్లో 2 నిమిషాల పాటు అదనపు హాల్ట్ కల్పించారు.
మరోవైపు నవంబర్ 22, 29, 2026 తేదీల్లో ప్రారంభమయ్యే రైలు నంబర్ 11085 (ఎస్ఎంవిటి బెంగళూరు – గ్వాలియర్ ఎక్స్ప్రెస్)కు శ్రీ సత్యసాయి ప్రశాంతి నిలయం స్టేషన్లో 4 నిమిషాల పాటు తాత్కాలిక హాల్ట్ కల్పించారు. మెుత్తం 29 ట్రైన్లకు హాల్ట్ ఇచ్చారు. ప్రయాణికులు, భక్తులు ఈ మార్పులను గమనించి ముందుగానే తమ టిక్కెట్లను ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ లేదా రిజర్వేషన్ కౌంటర్ల ద్వారా బుక్ చేసుకోవాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సూచించింది. మరిన్ని వివరాల కోసం 139 హెల్ప్లైన్ నంబర్ లేదా అధికారిక వెబ్సైట్ www.scr.indianrailways.gov.in ను సంప్రదించవచ్చు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More