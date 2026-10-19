పండుగల కోసం 700కు పైగా ప్రత్యేక రైళ్లు.. వారం రోజుల్లో సుమారు 4 లక్షల అదనపు ప్రయాణికులు
దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రయాణికుల రద్దీ కోసం ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతోంది. అంతేకాదు.. ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చేసిన ఏర్పాట్ల గురించి వెల్లడించింది.
దసరా, దీపావళి, ఛత్ పూజ పండుగల సమయంలో పెరిగే అదనపు ప్రయాణికుల రద్దీని ఎదుర్కొనేందుకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే సిద్ధమైంది. పెరిగిన ప్రయాణ డిమాండ్ను తీర్చడానికి, ప్రయాణికుల రాకపోకలను సులభతరం చేయడానికి ఈ పండుగ, సెలవు దినాల సీజన్లో దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ముఖ్య గమ్యస్థానాలను కలుపుతూ 700కు పైగా ప్రత్యేక రైళ్లను ఎస్సీఆర్ నడుపుతోంది.
ఈ రైళ్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వేలోని ముఖ్యమైన స్టేషన్ల నుండి ప్రయాగ్రాజ్, దానాపూర్, సంత్రాగచ్చి, నిజాముద్దీన్, తిరువణ్ణామలై, బ్రహ్మపూర్, సంత్రాగచ్చి, నాగర్కోయిల్, ఛప్రా, బెంగళూరు, మంగళూరు, కొల్లాం, పాలన్పూర్, తిరుపతి, నరసపూర్, కాకినాడ, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం రోడ్ మొదలైన డిమాండ్ ఉన్న గమ్యస్థానాలకు నడపుతున్నారు.
అంతేకాకుండా పండుగ రద్దీని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి, ప్రయాణికుల రాకపోకలు సజావుగా సాగేలా చూసేందుకు జోన్ వ్యాప్తంగా ఉన్న ముఖ్యమైన రైల్వే స్టేషన్లలో ఎస్సీఆర్ విస్తృతమైన భద్రతా చర్యలను చేపట్టింది. అధిక రద్దీ ఉండే స్టేషన్లలో జనసమూహ నిర్వహణ, ప్రయాణికుల సౌకర్యం, భద్రతా ఏర్పాట్లపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు.
భద్రతా ఏర్పాట్లను పటిష్టం చేయడానికి స్టేషన్లలో అదనపు ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బందిని మోహరించారు. అంతేకాకుండా ప్రయాణికుల రాకపోకలను పర్యవేక్షించడానికి, ఏర్పాట్లను సమన్వయం చేయడానికి, ప్రయాణికుల అవసరాలను తీర్చడానికి ప్రధాన స్టేషన్లలో వాణిజ్య శాఖ అధికారులను, ఇతర ముఖ్యమైన, చిన్న స్టేషన్లలో పర్యవేక్షకులను కూడా మోహరించారు.
వెయిట్లిస్ట్లో ఉన్న ప్రయాణికులు తమ గమ్యస్థానాలకు సౌకర్యవంతంగా చేరుకునేలా చూసేందుకు, సాధ్యమైన చోటల్లా రైళ్లకు అదనపు కోచ్లను జతచేస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్ (4), హైదరాబాద్ (2), కాచిగూడ (2), లింగంపల్లి (2), చర్లపల్లి (2) వంటి ప్రధాన స్టేషన్లలో అదనపు టికెట్ కౌంటర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో అదనపు ఆటోమేటిక్ టికెట్ వెండింగ్ మెషీన్లను(ATVMలను) ఏర్పాటు చేసి, వాటిని వినియోగంలోకి తెచ్చారు. ప్రయాణికులకు యూటీఎస్ మొబైల్ యాప్ గురించి అవగాహన కల్పించడానికి, రైల్వే స్టేషన్ కౌంటర్ల వద్ద క్యూలో నిలబడకుండా UTS యాప్ ద్వారా జనరల్ టిక్కెట్లను కొనుగోలు చేసేలా వారిని ప్రోత్సహించడానికి సిబ్బందిని నియమించారు.
స్టేషన్ ప్రాంగణంలోని టికెట్ కౌంటర్ల వద్ద ఇతర ప్రముఖ ప్రదేశాలలో క్యూఆర్ కోడ్లను ప్రదర్శించడం, తద్వారా ప్రయాణికులు యూటీఎస్ యాప్ ద్వారా స్కాన్ చేసి సాధారణ టిక్కెట్లను సులభంగా కొనుగోలు చేయగలగడం అవుతుంది. మహిళా ప్రయాణికుల అవసరాలను తీర్చడానికి, వారికి భద్రత, సౌకర్యం, సౌలభ్యం కల్పించడానికి సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, కాచిగూడ స్టేషన్లలో ప్రత్యేక మహిళా సిబ్బందిని నియమించారు.
ప్రత్యేక రైళ్లలోని ఖాళీ బెర్త్ స్థానాల సమాచారాన్ని వివిధ ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు అధికారులు. ప్రత్యేక రైళ్లను నడపడం గురించి డిస్ప్లే బోర్డులను ఏర్పాటు చేసి, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ ద్వారా తరచుగా ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. ప్రధాన స్టేషన్లలో, ప్రయాణికులకు మార్గదర్శనం చేయడానికి అదనపు విచారణ, సహాయ కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రయాణికులలో అవగాహన కల్పించి, గందరగోళాన్ని నివారించడానికి ప్లాట్ఫాం నంబర్లు, కోచ్ స్థానం గురించి తరచుగా ప్రకటనలు చేస్తున్నారు.
వాహనాల రాకపోకలు సజావుగా సాగేందుకు సికింద్రాబాద్, చర్లపల్లి మొదలైన చోట్ల యాక్సెస్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఇతర స్టేషన్లలో, సర్క్యులేటింగ్ ఏరియాలో రద్దీని నివారించడానికి వాహనాలు, ఆటోలను నియంత్రించేందుకు ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బందిని మోహరించారు. గత వారం రోజుల్లో ఈ జోన్ సుమారు 4 లక్షల అదనపు ప్రయాణికులను రవాణా చేసింది .
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More