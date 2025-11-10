రూ.714 కోట్లతో సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్‌ ఆధునీకరణ.. మెట్రోతో అనుసంధానం : కిషన్ రెడ్డి

సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధి పనులను కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి పరిశీలించారు. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ మాదిరిగానే సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ను తీర్దిదిద్దాలనేది తన కల అని చెప్పారు. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ను మెట్రో మార్గంతో అనుసంధానం చేయనున్నట్టుగా వెల్లడించారు.
'సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఆధునీకరిస్తున్నాం. సౌత్ ఇండియాలో సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్కు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. అమృత్ భారత్ పథకం కింద రూ.714 కోట్లతో ఈ స్టేషన్ను ఆధునీకరిస్తున్నాం. ఇప్పటివరకు 50 శాతం పనులు పూర్తి అయ్యాయి. ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది లేకుండా రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి.' అని కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు.
ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్కు రోజువారీగా 1,97,000 మంది ప్రయాణికులు వస్తున్నారని కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు. 2.70 లక్షల మంది ప్రయాణికుల అవసరాలకు అనుగుణంగా నిర్మాణం చేస్తున్నట్టుగా తెలిపారు. గంటకు సుమారు 23 వేల మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నా.. పనుల వేగం తగ్గకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. కొత్త నిర్మాణాల్లో భాగంగా సౌత్ మెయిన్ బిల్డింగ్, మల్టీ లెవెన్ కార్ పార్కింగ్, ట్రావెలర్తో కూడిన ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులు సాగుతున్నాయన్నారు.
సౌత్ సైడ్ బ్లాక్ నిర్మాణం నాలుగు నెలల్లో పూర్తి అవుతుందని కిషన్ రెడ్డి చెప్పారు. 'మొత్తం పునర్నిర్మాణ పనులను 13 నెలల్లో పూర్తి చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చాం. వచ్చే ఏడాది డిసెంబర్ నెలలో ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. ఈ స్టేషన్ మూడు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో మూడు వేల మంది కూర్చునే విధంగా నిర్మిస్తున్నాం. స్టేషన్లో 26 లిఫ్టులు, 32 ఎస్కలేటర్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి. రెండు సబ్ స్టేషన్లు, అడ్వాన్స్డ్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్, 5 మెగావాట్ల సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్, ఐదు లక్షల లీటర్ల సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ వంటి సదుపాయాలు ఉంటాయి.' అని కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు.
