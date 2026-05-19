మరో నాలుగు రోజులు భానుడి భగభగలు.. ఈ జిల్లాల్లో మరింత ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు!
తెలంగాణలో ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. ఓ వైపు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వానలు పడుతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. ఉష్ణోగ్రతలు సైతం రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి.
తెలంగాణలో ఎండలు భగ్గుమంటున్నాయి. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 4 డిగ్రీల మేర అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. మరో నాలుగు రోజులు రాష్ట్రంలో ఇదే తరహా వాతావరణం ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నల్లగొండ, పెద్దపల్లి, సిరిసిల్ల, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో తీవ్ర వడగాడ్పుల ప్రభావం ఉంటుందంటూ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
తెలంగాణలో ఎండలు భగ్గుమంటున్నాయి. గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 4 డిగ్రీల మేర అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. మరో నాలుగు రోజులు రాష్ట్రంలో ఇదే తరహా వాతావరణం ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నల్లగొండ, పెద్దపల్లి, సిరిసిల్ల, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో తీవ్ర వడగాడ్పుల ప్రభావం ఉంటుందంటూ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
తెలంగాణలోని ఐదు జిల్లాల్లో సోమవారం ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీలు దాటడంతో తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అదే సమయంలో రాబోయే మూడు రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని కూడా భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.
నిజామాబాద్ జిల్లాలోని కోట్గిరిలో అత్యధికంగా 45.6 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదవ్వగా, ఆ తర్వాత కామారెడ్డి జిల్లాలోని భిచ్కుండలో 45.5 డిగ్రీలు, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని పోచారాలో 45.4 డిగ్రీలు, నిర్మల్ జిల్లాలోని నర్సాపూర్లో 45.2 డిగ్రీలు, జగిత్యాల జిల్లాలోని మల్లాపూర్లో 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
రాబోయే నాలుగు రోజుల పాటు కొన్ని ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో వడగాలుల పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. అలాగే రాబోయే మూడు రోజుల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు అక్కడక్కడా కురిసే అవకాశం ఉందని కూడా అంచనా వేసింది.
వాతావరణ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నైరుతి రుతుపవనాలు సోమవారం ఆగ్నేయ అరేబియా సముద్రం, కొమొరిన్ ప్రాంతం, నైరుతి, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, అండమాన్ సముద్రంలోని చాలా ప్రాంతాలు, అండమాన్, నికోబార్ దీవులు, మధ్య బంగాళాఖాతంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలోకి మరింతగా విస్తరించాయి. రాబోయే మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల్లో అరేబియా సముద్రం, బంగాళాఖాతంలోని మరిన్ని ప్రాంతాలలోకి విస్తరించడానికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయి.
పశ్చిమ మధ్యప్రదేశ్ నుండి మధ్య మహారాష్ట్ర, మరాఠ్వాడ, ఉత్తర అంతర్గత కర్ణాటకల మీదుగా దక్షిణ అంతర్గత కర్ణాటక వరకు సముద్ర మట్టానికి 1.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఒక ద్రోణి ఏర్పడింది. దీనికి అదనంగా దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతంలో సముద్ర మట్టానికి 3.1 కిలోమీటర్ల నుండి 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఒక తుపాను వలయం ఏర్పడి, ఆ ప్రాంతంలోని వాతావరణ పరిస్థితులను ప్రభావితం చేస్తోంది.
చెదురుమదురుగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, రాబోయే మూడు రోజుల్లో తెలంగాణలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా మరో 4 డిగ్రీల మేర పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో వడదెబ్బ తీవ్రత పెరుగుతుందని ఐఎమ్డీ హెచ్చరించింది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More