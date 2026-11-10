Hyderabad ACB Trap : ఏసీబీ వలకు మరో అవినీతి చేప - రూ. 2 లక్షలు లంచం తీసుకుంటూ దొరికిపోయిన కీసర ఎస్ఐ!
హైదరాబాద్లోని కీసర పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన ఎస్ఐ కొండారెడ్డి శ్రీనివాస్ రూ. 2 లక్షల లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీ అధికారులకు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడ్డాడు. కేసు దర్యాప్తు త్వరగా పూర్తి చేసి చార్జిషీట్ దాఖలు చేసేందుకు ఈ లంచం డిమాండ్ చేశాడు.
Hyderabad ACB Trap : లంచగొండి అధికారులపై అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) దూకుడుగా ముందుకెళ్తోంది. పక్కాగా వల వేసి… అరెస్టులపర్వం కొనసాగిస్తోంది. తాజాగా మల్కాజ్ గిరి కమిషనరేట్ పరిధిలో పని చేస్తున్న ఎస్ఐ ఏసీబీ వలకు చిక్కాడు. కేసు విచారణను వేగవంతం చేసి చార్జిషీట్ దాఖలు చేయడానికి బాధితుడి నుంచి ఏకంగా రూ. 2 లక్షల లంచం డిమాండ్ చేసి తీసుకుంటుండగా పట్టుబడ్డాడు.
రూ. 2 లక్షలు డిమాండ్…
ఏసీబీ సిటీ రేంజ్-2 అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ పరిధిలోని కీసర పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదు నమోదైన రెండు కేసుల్లో (క్రైమ్ నంబర్లు 180/2026, 738/2026) ఫిర్యాదుదారుడే నిందితుడిగా ఉన్నారు. ఈ కేసులకు సంబంధించి దర్యాప్తును త్వరగా పూర్తి చేసి, న్యాయస్థానంలో తక్షణమే చార్జిషీట్ దాఖలు చేయాలంటే రూ. 2 లక్షల లంచం ఇవ్వాలని ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ సదరు వ్యక్తిని ఒత్తిడి చేశారు.
బాధితుడు ఈ విషయాన్ని అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో ఏసీబీ పక్కా వ్యూహం పన్నింది. ప్లాన్ ప్రకారం బాధితుడి వద్ద నుంచి ఎస్ఐ కొండారెడ్డి శ్రీనివాస్ రూ. 2 లక్షల లంచం డబ్బులు స్వీకరిస్తుండగా ఏసీబీ అధికారులు దాడి చేసి, ఆయనను రెడ్ హ్యాండెడ్గా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఎస్ఐ వద్ద ఉన్న రూ. 2 లక్షల నోట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
నిందితుడైన ఎస్ఐని అరెస్టు చేసి నాంపల్లిలోని ఎస్పీఈ అండ్ ఏసీబీ కేసుల మొదటి అదనపు ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి ఎదుట హాజరుపరచనున్నట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసుపై మరింత లోతైన దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, ఫిర్యాదుదారుడి భద్రత దృష్ట్యా ఆయన వివరాలను గోప్యంగా ఉంచామని ఏసీబీ అధికారులు ప్రకటించారు.
ప్రభుత్వ అధికారులు ఎవరైనా లంచం డిమాండ్ చేస్తే ప్రజలు భయపడకుండా టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1064 ద్వారా లేదా వాట్సాప్ (9440446106), సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా ఏసీబీని సంప్రదించాలని అధికారులు సూచించారు. ఫిర్యాదు చేసిన వారి వివరాలను పూర్తిగా రహస్యంగా ఉంచుతామని స్పష్టం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More