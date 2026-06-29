SCR Special Trains : హైదరాబాద్ - మంగళూరు ప్రత్యేక రైళ్లు పొడిగింపు... షెడ్యూల్ వివరాలివే
ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్ట్యా హైదరాబాద్ డెక్కన్ - మంగళూరు మధ్య నడిచే ప్రత్యేక రైళ్ల సర్వీసులను పొడిగిస్తున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది. జూలై నెలలో ఇరువైపులా 5 ట్రిప్పుల చొప్పున ఈ రైళ్లు అందుబాటులో ఉంటాయని తెలిపింది.
SCR Hyderabad Mangalore Special Trains : ప్రయాణికుల రద్దీని తగ్గించేందుకు వీలుగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే (SCR) నిరంతరం ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతోంది. ఇందులో భాగంగా హైదరాబాద్ డెక్కన్ - మంగళూరు స్టేషన్ల మధ్య నడుస్తున్న ప్రత్యేక రైళ్ల సర్వీసులను మరికొంత కాలం పాటు పొడిగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. వేసవి సెలవుల తదుపరి సీజన్, పండుగలు, సాధారణ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఇరువైపులా మొత్తం ఐదేసి (05) ట్రిప్పుల చొప్పున 10 ప్రత్యేక రైళ్లు నడవనున్నాయి. ప్రయాణికులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని తమ ప్రయాణాలను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలని, టికెట్ రిజర్వేషన్లు ప్రారంభమయ్యాయని రైల్వే శాఖ సూచించింది.
హైదరాబాద్ - మంగళూరు ప్రత్యేక రైలు (నంబర్ 07097) :
- హైదరాబాద్ డెక్కన్ నుంచి మంగళూరుకు నడిచే ఈ ప్రత్యేక రైలు ప్రతి వారం బుధవారం అందుబాటులో ఉంటుంది. జూలై 2026 నెలలో మొత్తం 5 సర్వీసులు నడుస్తాయి.
- సర్వీసు నడిచే రోజు: బుధవారం
- పొడిగించిన తేదీలు: 01.07.2026, 08.07.2026, 15.07.2026, 22.07.2026 మరియు 29.07.2026
- మొత్తం ట్రిప్పులు: 05
మంగళూరు - హైదరాబాద్ ప్రత్యేక రైలు (నంబర్ 07098)
తిరుగు ప్రయాణంలో మంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ డెక్కన్కు వచ్చే ఈ ప్రత్యేక రైలు ప్రతి వారం గురువారం నడుస్తుంది. జూలై నెలలో ఈ రైలు కూడా 5 ట్రిప్పులు సర్వీస్ అందించనుంది.
- సర్వీసు నడిచే రోజు: గురువారం
- పొడిగించిన తేదీలు: 02.07.2026, 09.07.2026, 16.07.2026, 23.07.2026 మరియు 30.07.2026
- మొత్తం ట్రిప్పులు: 05
దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలోని ప్రధాన స్టేషన్ల మీదుగా సాగే ఈ ప్రత్యేక రైళ్లతో సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే ఐటీ ఉద్యోగులు, పర్యాటకులు, సాధారణ ప్రయాణికులకు ఎంతో ఉపశమనం కలగనుంది. ప్రయాణికులు ఐఆర్సీటీసీ (IRCTC) అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా మొబైల్ యాప్ ద్వారా, అలాగే రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్ల ద్వారా తమ టికెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More