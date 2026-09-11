సికింద్రాబాద్ - కాగజ్నగర్ మధ్య జనసాధారణ్ ప్రత్యేక రైళ్లు... టైమింగ్స్, హాల్ట్ లిస్ట్ వివరాలివే
పండుగ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సికింద్రాబాద్-సిర్పూర్ కాగజ్నగర్-హైదరాబాద్ మధ్య సెప్టెంబర్ 12, 13 తేదీల్లో ప్రత్యేక అన్రిజర్వ్డ్ జనసాధారణ్ రైళ్లను నడపనుంది.
Secunderabad Sirpur Kaghaznagar Special Trains : రాబోయే పండుగల సీజన్లో ప్రయాణికుల రద్దీని నియంత్రించడానికి, ప్రయాణాన్ని మరింత సులభతరం చేయడానికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సికింద్రాబాద్ - సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ - హైదరాబాద్ మార్గంలో ప్రత్యేక అన్రిజర్వ్డ్ జనసాధారణ్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను నడపనుంది.
ఈ ప్రత్యేక రైళ్ల సేవలు 2026 సెప్టెంబర్ 12, 13వ తేదీల్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ముందస్తు రిజర్వేషన్ అవసరం లేని సాధారణ బోగీలు మాత్రమే ఉండే ఈ రైళ్లు సాధారణ మరియు పేద ప్రయాణికులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడనున్నాయి.
రైలు నంబరు 07235 (సికింద్రాబాద్ - సిర్పూర్ కాగజ్నగర్):
ఈ ప్రత్యేక రైలు సెప్టెంబర్ 12 మరియు 13 తేదీల్లో సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి మధ్యాహ్నం 12:10 గంటలకు బయలుదేరి, అదే రోజు సాయంత్రం 17:30 గంటలకు సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ చేరుకుంటుంది.
- చర్లపల్లి: మధ్యాహ్నం 12:30 / 12:32
- భువనగిరి: మధ్యాహ్నం 12:59 / 13:00
- జనగాం: మధ్యాహ్నం 13:29 / 13:30
- కాజీపేట: మధ్యాహ్నం 14:23 / 14:25
- జమ్మికుంట: మధ్యాహ్నం 15:00 / 15:01
- పెద్దపల్లి: మధ్యాహ్నం 15:30 / 15:31
- రామగుండం: మధ్యాహ్నం 15:49 / 15:50
- మంచిర్యాల: సాయంత్రం 16:11 / 16:12
- బెల్లంపల్లి: సాయంత్రం 16:30 / 16:31
- ఆసిఫాబాద్ రోడ్: సాయంత్రం 16:45 / 16:46
- సిర్పూర్ కాగజ్నగర్: సాయంత్రం 17:30 గంటలకు చేరుకుంటుంది.
రైలు నంబరు 07236 (సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ - హైదరాబాద్):
తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ రైలు సెప్టెంబర్ 12 మరియు 13 తేదీల్లో సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ నుంచి సాయంత్రం 18:00 గంటలకు బయలుదేరి, రాత్రి 23:15 గంటలకు హైదరాబాద్ (నాంపల్లి) స్టేషన్కు చేరుకుంటుంది.
- ఆసిఫాబాద్ రోడ్: సాయంత్రం 18:14 / 18:15
- బెల్లంపల్లి: సాయంత్రం 18:35 / 18:36
- మంచిర్యాల: రాత్రి 18:56 / 18:57
- రామగుండం: రాత్రి 19:10 / 19:11
- పెద్దపల్లి: రాత్రి 19:30 / 19:31
- జమ్మికుంట: రాత్రి 20:00 / 20:01
- కాజీపేట: రాత్రి 20:33 / 20:35
- జనగాం: రాత్రి 21:19 / 21:20
- భువనగిరి: రాత్రి 21:54 / 21:55
- చర్లపల్లి: రాత్రి 22:23 / 22:25
- సికింద్రాబాద్: రాత్రి 22:45 / 22:50
- హైదరాబాద్ (నాంపల్లి): రాత్రి 23:15 గంటలకు చేరుకుంటుంది.
ఈ ప్రత్యేక రైళ్లలోని అన్ని కోచ్లు అన్రిజర్వ్డ్ (జనరల్) క్లాస్ గా ఉంటాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే స్పష్టం చేసింది. పండుగలకు సొంత ఊళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని రైల్వే అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More