    TGSRTC : శ్రీరామనవమికి ఇలా చేస్తే.. మీ ఇంటికే రాములవారి కళ్యాణ తలంబ్రాలు

    భద్రచాలం శ్రీరాములవారి కళ్యాణ తలంబ్రాలు మీ ఇంటి వద్దకే రావాలా? అయితే టీజీఎస్ఆర్టీసీ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు. అతి తక్కువ ధరలోనే తలంబ్రాలు అందుకోవచ్చు.

    Published on: Feb 27, 2026 6:19 AM IST
    By Anand Sai
    మార్చి 27వ తేదీన శ్రీరామనవమి. ఈ సందర్భంగా భద్రాచలంలో రాములవారి కళ్యాణం ఎంత వైభవంగా జరుగుతుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. రాములవారి కళ్యాణంలోని తలంబ్రాలకు చాలా ప్రత్యేకత ఉంది. భక్తులు పవిత్రంగా భావిస్తారు. వాటిని కావాలని అనుకుంటారు. అలాంటి వారి కోసం టీజీఎస్ఆర్టీసీ గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. మీ ఇంటి వద్దే శ్రీరాములవారి కళ్యాణం తలంబ్రాలు పొందవచ్చు.

    రాములవారి కళ్యాణ తలంబ్రాలు
    రాములవారి కళ్యాణ తలంబ్రాలు

    భక్తులు రూ.151 చెల్లించి.. https://tgsrtclogistics.co.in/TSRTC/ లేదంటే సమీపంలోని టీజీఎస్ఆర్టీసీ లాజిస్టిక్స్ కౌంటర్లలో బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. మరింత సమాచారం కోసం 040-69440069, 040-23450033ని సంప్రదించండి. ఇప్పటి నుంచి బుకింగ్ చేయవచ్చు.

    మీరు ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌వాసులైతే రూ.151కి ఆర్టీసీ కార్గో సర్వీస్ ద్వారా భద్రాచలం శ్రీరామ ఆలయం నుండి పవిత్రమైన కల్యాణ తలంబ్రాలును వారి ఇంటి వద్దనే పొందవచ్చని ప్రాంతీయ మేనేజర్ టి. జోస్నా చెప్పారు. మార్చి 27న శ్రీరామ నవమి పండుగ సందర్భంగా రాములొరి తలంబ్రాలకు కావాలనుకునేవారి కోసం అవకాశం ఉందన్నారు.

    tgsrtclogistics.co.in వెబ్‌సైట్ ద్వారా లేదా నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లోని అన్ని ఆర్టీసీ కార్గో కౌంటర్లలో బుకింగ్‌లు చేసుకోవచ్చన్నారు. భక్తులు ఈ సేవను పొందాలని ప్రాంతీయ జోస్నా తెలిపారు. వివరాల కోసం,

    ఆర్మూర్ డిపో – 7396889496

    బోధన్ డిపో – 9154298729

    నిజామాబాద్-1 డిపో – 9154298727

    నిజామాబాద్-2 డిపో – 7396889496

    బాన్సువాడ డిపో – 9154298729

    కామారెడ్డి డిపో – 9154298729

    ప్రాంతీయ మేనేజర్ కార్యాలయం – 8639969647

    మార్చి 27వ తేదీన శ్రీరామనవమి జరగనుంది. భద్రాచలంలో సీతారాముల కళ్యాణానికి ఎక్కడెక్కడి నుంచో భక్తులు వస్తుంటారు. రాములవారికి తలంబ్రాలు ప్రత్యేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తయారు చేసి పంపిస్తారు. స్వామి కళ్యాణం సందర్భంగా టీజీఎస్ఆర్టీసీ, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేకంగా బస్సు సర్వీసులను భద్రచలానికి నడుపుతాయి. ఈ సమయంలో భక్తుల రద్దీ కారణంగా అదనపు సర్వీసులు ఉంటాయి. సీతారామచంద్రుల కల్యాణోత్సవం తలంబ్రాలు కావాలంటే బుక్ చేసుకుంటే మీ ఇంటి వద్దకే వస్తాయి.

