పాలపిట్టలను బంధించి చూపిస్తే కఠిన చర్యలు.. ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసి చెప్పండి!
దసరా సందర్భంగా పాలపిట్టను చూడటం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. దీనిని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు పాలపిట్టను బంధించి పట్టుకువస్తున్నారు. వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ హెచ్చరించారు.
దసరా సందర్భంగా జనాలకు చూపించేందుకు పాలపిట్టలను బంధిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ హెచ్చరించారు. ఎవరి దృష్టికైనా ఈ విషయం వస్తే.. కచ్చితంగా ఫిర్యాదు చేయాలని తెలిపారు. టోల్ఫ్రీ నెంబర్కు కాల్ చేసి చెప్పాలని కోరారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో సజ్జనార్ పోస్ట్ చేశారు.
'పండుగ అంటేనే ఆనందం, స్వేచ్ఛ, తోటి ప్రాణుల పట్ల కరుణ చూపించడం. కానీ, దసరా వేళ శుభం అంటూ కొందరు తెలంగాణ రాష్ట్ర పక్షి పాలపిట్ట రెక్కలు కత్తిరించి, బోనుల్లో బంధించి వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఆలోచించండి... ఒక మూగజీవి స్వేచ్ఛను హరించి, దానికి ఆహారం, నీరు లేకుండా హింసిస్తూ చూస్తే ఎవరికైనా మేలు ఎలా జరుగుతుంది? ఆ పక్షి వేదనలో శుభం ఎలా కనిపిస్తుంది?
పాలపిట్ట మన పర్యావరణానికి రక్షకుడు, రైతుకు మేలు చేసే నిజమైన నేస్తం. అది నీలాకాశంలో స్వేచ్ఛగా రెక్కలు విప్పి ఎగురుతున్నప్పుడే ప్రకృతికి అందం, మన సమాజానికి గౌరవం. వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం-1972 ప్రకారం పాలపిట్టలను బంధించడం, విక్రయించడం, ప్రదర్శించడం నేరం. ఈ పండుగ పూట మూగజీవాలకు స్వేచ్ఛను ప్రసాదిద్దాం. బంధించిన పక్షుల ప్రదర్శనలను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ప్రోత్సహించకండి.
ఎక్కడైనా పాలపిట్టలను బంధించినట్లు మీ దృష్టికి వస్తే వెంటనే టోల్ఫ్రీ నంబర్లు 18004255364, 9803338666 లేదా డయల్ 112 కు సమాచారం అందించి బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా వ్యవహరించండి.' అని సజ్జనార్ హెచ్చరించారు.
దసరా రోజున సాయంత్రం వేళ శమీ పూజ (జమ్మీ చెట్టు పూజ) ముగించుకున్నాక ఆకాశంలో పాలపిట్టను దర్శిస్తే సకల శని దోషాలు, కష్టాలు తొలగిపోతాయని విశ్వసిస్తారు. పాలపిట్ట దర్శనం వల్ల చేపట్టిన ప్రతీ పనిలో విజయం లభిస్తుందని, ఏడాదంతా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని భావిస్తారు.
రైతులు పాలపిట్టను తమ మిత్రుడిగా భావిస్తారు. చేనుల్లో ఉండే హానికర పురుగులను ఇది తినడం వల్ల పంటలకు రక్షణ లభిస్తుంది. కాబట్టి పండుగ రోజున ఈ పక్షికి పూజలు చేయడం, దర్శించుకోవడం ఆనవాయితీగా మారింది. పాలపిట్టను చూస్తే విజయాలు వరిస్తాయి అనే నమ్మకంతోనే దసరా వేడుకల్లో భాగంగా జమ్మీ చెట్టు వద్ద పూజలు చేసిన అనంతరం ఆకాశంలో పాలపిట్ట కోసం ఎదురుచూసి దర్శించుకుంటారు. అయితే దీనినే కొందరు సొమ్ముగా చేసుకుంటున్నారు. సిటీలు, కొన్ని ఊర్లకు పాలపిట్టలను బంధించి తీసుకెళ్తున్నారు. పాలపిట్టను చూపించడానికి ఒకరి దగ్గర రూ.20 నుంచి రూ.100 వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. ఇలా పక్షిని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More