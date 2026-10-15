కాంగ్రెస్ భారీ బహిరంగ సభ: దసరా తర్వాత 2 లక్షల మందితో మార్చ్
దసరా పండుగ తర్వాత తెలంగాణలో ఎస్ఐఆర్ (SIR), ఇతర ప్రజా సమస్యలపై 2 లక్షల మందితో భారీ మార్చ్, బహిరంగ సభ నిర్వహించేందుకు అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ సమాయత్తమవుతోంది. ఏఐసీసీ అగ్రనేతలు రాహుల్ గాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్ ఆదేశాల మేరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్లు టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు బి. మహేష్ కుమార్ గౌడ్ తెలిపారు.
హైదరాబాద్: దసరా పండుగ ముగిసిన తర్వాత తెలంగాణలో భారీ ఎత్తున ప్రజా సమీకరణకు అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యూహం రచిస్తోంది. రాష్ట్రంలో ఎస్ఐఆర్ (SIR) తో పాటు ఇతర కీలక అంశాలను లేవనెత్తుతూ దాదాపు రెండు లక్షల మందితో భారీ మార్చ్, బహిరంగ సభను నిర్వహించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం నుంచి స్పష్టమైన ఆదేశాలు వచ్చినట్లు తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (టీపీసీసీ) అధ్యక్షుడు బి. మహేష్ కుమార్ గౌడ్ వెల్లడించారు.
అధిష్ఠానం ఆదేశాలు.. దక్షిణాదిపై ప్రత్యేక దృష్టి
బుధవారం విలేకరులతో మాట్లాడిన మహేష్ కుమార్ గౌడ్ పార్టీ భవిష్యత్తు కార్యాచరణను వివరించారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్తో చర్చల అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. దక్షిణాదిలోని రెండు ప్రధాన రాష్ట్రాల్లో భారీ బహిరంగ సభలు నిర్వహించాలని కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం నిర్ణయించిందని, అందులో భాగంగానే తెలంగాణలోనూ ఈ భారీ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నామని స్పష్టం చేశారు.
రాహుల్పై వచ్చిన ఆరోపణల ఖండన
మహిళా విలేకరుల పట్ల రాహుల్ గాంధీ అనాగరికంగా ప్రవర్తించారంటూ వస్తున్న ఆరోపణలను టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు తీవ్రంగా ఖండించారు. ఆ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని కొట్టిపారేశారు. ఇటీవల జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే చెప్పులు వేసుకోవడానికి రాహుల్ గాంధీ స్వయంగా సహాయం చేశారని, అంతటి నిరాడంబరుడైన నాయకుడిపై బురద జల్లడం సరైన పద్ధతి కాదని మహేష్ కుమార్ గౌడ్ స్పష్టం చేశారు.
పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలపై దృష్టి
రాష్ట్రంలో త్వరలో జరగనున్న శాసనమండలి (ఎమ్మెల్సీ) ఎన్నికలపై కాంగ్రెస్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని మహేష్ కుమార్ గౌడ్ తెలిపారు. హైదరాబాద్-రంగా రెడ్డి-మహబూబ్నగర్, వరంగల్-నల్గొండ-ఖమ్మం పట్టభద్రుల (గ్రాడ్యుయేట్స్) నియోజకవర్గాల్లో విజయం సాధించడమే లక్ష్యంగా పార్టీ తీవ్రంగా శ్రమిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More