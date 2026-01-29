Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    TG Court Jobs : తెలంగాణ జిల్లా కోర్టుల్లో 859 ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తులు ప్రారంభం, ఇలా ప్రాసెస్ చేసుకోండి

    రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లా కోర్టుల్లో 859 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే.  అయితే ఇందుకు సంబంధించిన ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఫిబ్రవరి 13వ తేదీతో అప్లికేషన్ గడువు ముగుస్తుంది.

    Published on: Jan 29, 2026 6:58 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తెలంగాణ జిల్లా కోర్టుల్లో వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 859 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగా జూనియర్ అసిస్టెంట్‌, టైపిస్ట్, కాపిస్ట్, రికార్డ్ అసిస్టెంట్ తో పాటు ప్రాసెస్ సర్వర్ పోస్టులను రిక్రూట్ చేస్తారు. ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా అత్యధికంగా 319 ఆఫీస్ సబార్డినెట్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.

    జిల్లా కోర్టుల్లో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తులు ప్రారంభం
    జిల్లా కోర్టుల్లో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తులు ప్రారంభం

    ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు ఫిబ్రవరి 13 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చు. రాత పరీక్ష, సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్, ఇంటర్వ్యూల ఆధారంగా ఈ పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. కొన్ని పోస్టులకు స్కిల్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు.

    జిల్లా కోర్టు ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తు విధానం ఇలా…

    • అభ్యర్థులు ముందుగా https://tshc.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    • హోం పేజీలోని రిక్రూట్ మెంట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి. ఇక్కడ లింక్ ఫర్ ఆన్ లైన్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. క్లిక్ చేస్తే మరో పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.
    • ఇక్కడ తొమ్మిది రకాల పోస్టులు కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ ఉంటే న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ (OTPR) పక్కన ఉండే లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
    • ముందుగా మీ ప్రాథమిక వివరాలతో వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ను పూర్తి చేసుకోవాలి.
    • నిర్ణయించిన ఫీజును చెల్లించాలి. ఓసీ / బీసీ అభ్యర్థులు: రూ.600, ఎస్సీ / ఎస్టీ / ఈడబ్ల్యూఎస్ / మాజీ సైనికులు / దివ్యాంగులు (PWD): రూ.400 ఆన్‌లైన్‌లో చెల్లించాలి.
    • ఫొటో, సంతకంతో పాటు సంబంధిత విద్యా అర్హత పత్రాలను అప్ లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
    • చివరగా సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేస్తే మీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది.
    • ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ పై నొక్కి మీ రిజిస్ట్రేషన్ కాపీని పొందవచ్చు.

    విద్యా అర్హతలు, వయోపరిమితులు, ఇతర వివరాలను https://tshc.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకు చూడొచ్చు. ఖాళీల వారీగా పోస్టుల వివరాలను చూస్తే ఈ కింద విధంగా ఉన్నాయి….

    • ఆఫీస్‌ సబార్డినేట్‌: 319
    • స్టెనోగ్రాఫర్‌ గ్రేడ్‌-3: 35
    • జూనియర్ అసిస్టెంట్‌: 159
    • టైపిస్ట్‌: 42
    • ఫీల్డ్‌ అసిస్టెంట్‌: 61
    • ఎగ్జామినర్‌: 49
    • కాపిస్ట్‌: 63
    • రికార్డ్‌ అసిస్టెంట్‌: 36
    • ప్రాసెస్‌ సర్వర్‌: 95

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి కోర్డు ఉద్యోగాలకు నేరుగా అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు

    recommendedIcon
    News/Telangana/TG Court Jobs : తెలంగాణ జిల్లా కోర్టుల్లో 859 ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తులు ప్రారంభం, ఇలా ప్రాసెస్ చేసుకోండి
    News/Telangana/TG Court Jobs : తెలంగాణ జిల్లా కోర్టుల్లో 859 ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తులు ప్రారంభం, ఇలా ప్రాసెస్ చేసుకోండి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes