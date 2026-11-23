ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
పారిస్లో బడా కంపెనీలతో భట్టి భేటీ.. రూ.4 వేల కోట్ల పెట్టుబడులపై ఆశలు
ఫ్రాన్స్ నుంచి భారీ పెట్టుబడుల ఆకర్షణకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వేగం పెంచింది. పారిస్ పర్యటనలో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క సఫ్రాన్, ష్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రతినిధులతో చర్చించారు. డిసెంబర్ సదస్సులో రూ.4 వేల కోట్ల ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉంది.
ఫ్రాన్స్ నుంచి భారీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. త్వరలోనే కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉందని ‘ది హిందూ బిజినెస్ లైన్’ (బీఎల్) కథనం పేర్కొంది. రాష్ట్ర పెట్టుబడుల రోడ్షోలో భాగంగా ఫ్రాన్స్లో అధికారిక బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, అంతర్జాతీయ దిగ్గజ సంస్థల ప్రతినిధులతో ఉన్నత స్థాయి చర్చలు జరుపుతున్నారు.
రూ.4,000 కోట్ల సఫ్రాన్ పెట్టుబడి దిశగా అడుగులు
రోడ్షోలో భాగంగా పారిస్ సమీపంలోని ఎవ్రీ-కోర్బెయిల్ (Evry-Corbeil) వద్ద ఉన్న ‘సఫ్రాన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇంజిన్స్’ కేంద్రాన్ని భట్టి విక్రమార్క సందర్శించారు. రాష్ట్రంలో కొత్త పెట్టుబడి అవకాశాలపై సంస్థ అధికారులతో చర్చించారు. ప్రస్తుతం సుమారు రూ.4,000 కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనపై చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని బీఎల్ నివేదిక తెలిపింది. 2026 డిసెంబర్లో జరగనున్న ‘ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ సదస్సు’లో అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయూ) ద్వారా ఈ డీల్ను అధికారికంగా ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ సదస్సుకు పారిస్ నుంచి సఫ్రాన్ ప్రతినిధి బృందం హాజరుకానుంది.
హైదరాబాద్లో సఫ్రాన్ సంస్థకు ఇప్పటికే బలమైన కార్యకలాపాలు ఉన్నాయి. శంషాబాద్లోని జీఎంఆర్ ఏరోస్పేస్ పార్కులో విమాన ఇంజిన్ల విడిభాగాల తయారీ కేంద్రం, ఎలక్ట్రికల్ విభాగంతో పాటు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లీప్ (LEAP) ఇంజిన్ నిర్వహణ, మరమ్మతు కేంద్రం (ఎంఆర్ఓ) కొనసాగుతున్నాయి. నవంబర్ 21న పారిస్ పర్యటన వివరాలను భట్టి విక్రమార్క సామాజిక మాధ్యమం ‘ఎక్స్’ (X) ద్వారా పంచుకున్నారు.
“అధికారిక పర్యటనలో భాగంగా పారిస్ సమీపంలోని సఫ్రాన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇంజిన్స్ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఇండస్ట్రియల్, సప్లై చైన్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లారెంట్ మజౌయేతో సమావేశమయ్యాను. తెలంగాణ పారిశ్రామిక వృద్ధి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పారిశ్రామిక సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడం, ఏరోస్పేస్ రంగంలో కొత్త భాగస్వామ్య అవకాశాలపై చర్చించాం” అని ఆయన పోస్ట్ చేశారు.
డేటా సెంటర్ల వృద్ధిపై ష్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్తో చర్చలు
పారిస్లోని ‘ష్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్’ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని కూడా ఉప ముఖ్యమంత్రి సందర్శించారు. అక్కడ సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సభ్యురాలు గ్వెనెల్లే హ్యూట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ సునీల్ కుమార్ సింగ్ సహా పలువురు సీనియర్ అధికారులతో ఆయన భేటీ అయ్యారు.
తెలంగాణలో డేటా సెంటర్ల వ్యవస్థ వేగంగా విస్తరిస్తున్న విషయాన్ని భట్టి విక్రమార్క వారికి వివరించారు. విద్యుదీకరణ (ఎలక్ట్రిఫికేషన్), డిజిటలైజేషన్, ఆటోమేషన్ రంగాల్లో ష్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్ సంస్థకు రాష్ట్రంలో అపారమైన వృద్ధి అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. సంస్థ అంతర్జాతీయ సామర్థ్యాలు, భారత్లో విస్తరణ ప్రణాళికలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడం వంటి అంశాలు ఈ భేటీలో చర్చకు వచ్చాయి.
తయారీ రంగ విస్తరణకు ఆహ్వానం
తెలంగాణలో ష్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్ ఇప్పటికే 5,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులకు ఉపాధి కల్పిస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి గుర్తుచేశారు. నవంబర్ 22న ‘ఎక్స్’ వేదికగా ఆయన స్పందిస్తూ, “డేటా సెంటర్లు, ఎలక్ట్రిఫికేషన్, ఆటోమేషన్ రంగాల్లో వస్తున్న కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటూ తెలంగాణలో తయారీ కార్యకలాపాలను విస్తరించాలని ష్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్ సంస్థను ఆహ్వానించాను. మా భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుని, కొత్త పెట్టుబడులు ఆకర్షించడంతో పాటు అత్యుత్తమ ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించాలని ఆశిస్తున్నాం” అని పేర్కొన్నారు.
పారిస్లో జరిగిన ఈ ఉన్నత స్థాయి సమావేశాలు తెలంగాణతో ఆయా సంస్థల సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేస్తాయని, కొత్త పెట్టుబడులు, సాంకేతిక విస్తరణకు మార్గం సుగమం చేస్తాయని బీఎల్ కథనం విశ్లేషించింది.