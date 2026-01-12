Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోని ఉద్యోగుల జీతాల్లో 15 శాతం వరకు కోత : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

    ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేసినట్లు తేలితే ఉద్యోగులపై చర్యలు తీసుకుంటామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. దివ్యాంగులకు మానవీయ కోణంలో సహకారం అందిస్తున్నామని వెల్లడించారు.

    Published on: Jan 12, 2026 5:45 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    పిల్లలు, సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం వినూత్న కార్యక్రమాలైన బాల భరోసా పథకం, ప్రణామ్ డే కేర్ సెంటర్లను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. 37 ప్రదేశాలలో ఒక్కొక్కటి రూ.1 కోటి వ్యయంతో నిర్మించిన ప్రణామ్ కేంద్రాలు, సీనియర్ సిటిజన్లు తమ తోటివారితో సంభాషించుకోవడానికి ఒక కేంద్రంగా పనిచేయడంతో పాటు, మంచి నాణ్యమైన ఆహారం, ఇతర సౌకర్యాలతో కూడి ఉంటాయి.

    సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
    సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

    దివ్యాంగులకు రూ.50 కోట్ల విలువ చేసే పరికరాలను అందించారు. దివ్యాంగులు ఒకరినొకరు పెళ్లి చేసుకుంటే రూ.లక్షల ఆర్థిక సాయం చేస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు.

    తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేస్తే చర్యలు

    ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక విషయాలపై మాట్లాడారు. ప్రభుత్వ విభాగాల్లో ఉద్యోగాలు పొంది స్థిరపడిన తర్వాత పేద, మధ్యతరగతి నేపథ్యాల ప్రజలు తమ తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని రేవంత్ రెడ్డి విచారం వ్యక్తం చేశారు. అటువంటి తల్లిదండ్రుల దుస్థితిని అర్థం చేసుకున్న ప్రభుత్వం, వారిని వదిలివేయకుండా చూసేందుకు ఒక మానవతా దృక్పథంతో కూడిన చొరవ తీసుకోవాలని నిర్ణయించిందన్నారు.

    తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నట్లు తేలితే ఉద్యోగుల జీతాల నుండి సుమారు 15 శాతం వరకు కోత విధిస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. ఆ మొత్తాన్ని నేరుగా తల్లిదండ్రుల ఖాతాల్లో జమ చేసేలా సంబంధిత చట్టాలను సవరిస్తామని తెలిపారు. తల్లిదండ్రుల గురించి పట్టించుకోని వారికి సమాజం పట్ల ఎలాంటి బాధ్యత ఉండదని, వారిని సరైన మార్గంలో పెట్టడానికి ప్రభుత్వం ఉందన్నారు.

    కోఆప్షన్ సభ్యులుగా ట్రాన్స్‌జెండర్లు

    త్వరలో ఎన్నికలు జరగబోయే పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ట్రాన్స్‌జెండర్ల సంఘం నుండి సభ్యులను కోఆప్షన్ సభ్యులుగా నామినేట్ చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి మరో కీలకమైన ప్రకటన చేశారు. ట్రాన్స్‌జెండర్ వ్యక్తులు వివక్షకు గురవుతున్నారని, వారి సమస్యలు వినబడకుండా పోతున్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు. 'ట్రాన్స్‌జెండర్లను మునిసిపల్ సంస్థలలో కోఆప్షన్ సభ్యులుగా నామినేట్ చేయడాన్ని పరిశీలిస్తున్నాను, తద్వారా వారు తమ సమస్యలను ప్రజా వేదికలలో లేవనెత్తి, వాటిని పరిష్కరించుకోగలరు.' అని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.

    ఈ విషయంపై రాష్ట్ర మంత్రివర్గ తదుపరి సమావేశంలో విస్తృతంగా చర్చించి, తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటామని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. ప్రభుత్వం తమ పట్ల మానవతా దృక్పథాన్ని అవలంబించిందనే విశ్వాసాన్ని వారిలో నింపే చర్యగా, ట్రాన్స్‌జెండర్లకు రెండు పడక గదుల ఇళ్లు, గృహ నిర్మాణ స్థలాలను ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయించింది.

    దివ్యాంగుల కోసం నిర్ణయాలు

    విద్య, ఉపాధి, క్రీడల రంగాలలో దివ్యాంగులను ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. దీనికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల నియామకాల్లో దివ్యాంగులకు రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తున్నామని, పారా ఒలింపిక్ పోటీలలో పతకం సాధించిన ఒక దివ్యాంగ బాలికకు ప్రభుత్వం గ్రూప్-II ఉద్యోగం ఇచ్చిందని తెలిపారు.

    'తీవ్రమైన పోటీ ఉంది. దివ్యాంగులు తాము వెనుకబడిపోయామని భావించకూడదు. అందుకే వారి సందేహాలను నివృత్తి చేయడానికి, వారికి దక్కాల్సిన హక్కులు వారికి అందేలా చూడటానికి ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలను ప్రారంభించింది.' అని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. తాను దివ్యాంగుడినని ఎప్పుడూ భావించకుండా, ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్‌గా ఎదిగిన సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు ఎస్. జైపాల్ రెడ్డిని గుర్తుచేశారు.

    దివ్యాంగులు, వృద్ధుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం మొదటిసారిగా తొలి రెండు సంవత్సరాల్లో ఒక్కో సంవత్సరానికి రూ. 50 కోట్లు కేటాయించిందని ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. 10 ఏళ్ల భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) పాలనలో ఈ వర్గాలకు కేటాయింపు కేవలం రూ. 60 కోట్లు మాత్రమేనని గుర్తు చేశారు. మానవతా దృక్పథం ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తన నిబద్ధతను నెరవేర్చిందని ఆయన అన్నారు.

    recommendedIcon
    News/Telangana/తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోని ఉద్యోగుల జీతాల్లో 15 శాతం వరకు కోత : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
    News/Telangana/తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోని ఉద్యోగుల జీతాల్లో 15 శాతం వరకు కోత : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes