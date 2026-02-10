Edit Profile
    మున్సిపల్ ఎన్నికలు.. ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం

    తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో రేపు(ఫిబ్రవరి 11) సెలవు ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఎన్నికలు జరిగే మున్సిపాలిటీలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల పరిధిలో ఈ సెలవు వర్తించనుంది.

    Published on: Feb 10, 2026 4:48 PM IST
    By Anand Sai
    మున్సిపల్ ఎన్నికలకు పోలింగ్ జరిగే ప్రాంతాల్లో ఫిబ్రవరి 11న సెలవు దినంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఎన్నికలు జరిగే మున్సిపాలిటీలు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల పరిధిలోని ఫ్యాక్టరీలు, షాపులు, పరిశ్రమలకు కూడా సెలవు ఉంటుంది. ఓటర్ల భాగస్వామ్యాన్ని సులభతరం చేయడానికి, పోలింగ్ ప్రక్రియ సజావుగా జరిగేలా చూసేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

    ఫిబ్రవరి 11న సెలవు
    ఫిబ్రవరి 11న సెలవు

    జిల్లా కలెక్టర్లు తమ తమ పరిధిలోని మున్సిపాలిటీల్లో సెలవు దినాన్ని అమలు చేయాలని ఆదేశాలు వెళ్లాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో పనిచేసే అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, సహకార సంస్థలు, స్థానిక సంస్థలు పోలింగ్ రోజున మూసివేస్తారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, కళాశాలలతో సహా విద్యాసంస్థలు కూడా మూసివేస్తారు. ఎందుకంటే ఈ భవనాలలో అనేకం పోలింగ్ కేంద్రాలుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లను ముందుగానే పూర్తి చేయాలని అధికారులకు ఇప్పటికే ఆదేశాలు వెళ్లాయి.

    ఐటీ కంపెనీలు, పారిశ్రామిక యూనిట్లతో సహా ప్రైవేట్ సంస్థలకు కూడా ఉద్యోగులకు ఓటు వేయడానికి తగినంత సమయం ఇవ్వాలని ఆదేశాలు వెళ్లాయి. ఉద్యోగుల ఓటు హక్కులు కోల్పోకుండా చూసుకోవడానికి అవసరమైన చోట యజమానులు వేతనంతో కూడిన సెలవు మంజూరు చేయాల్సి రావచ్చు.

    జిల్లా కలెక్టరేట్లు ఈ సెలవు అమలును పర్యవేక్షిస్తాయి. ఎన్నికల మార్గదర్శకాలను పాటించని సంస్థలపై చర్యలు తీసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఓటర్ల సంఖ్యను మెరుగుపరచడమే ఈ చర్య లక్ష్యం అని ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది. పౌరులు ఎన్నికల ప్రక్రియలో చురుకుగా పాల్గొనాలని కోరింది.

    ఈ ఎన్నికలు 116 మునిసిపాలిటీలలోని 2,582 వార్డులు, ఏడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలోని 414 వార్డులలో జరుగుతాయి. మొత్తం 32 జిల్లాల్లోని 2,996 వార్డులలో ఎన్నికలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 8,203 పోలింగ్ కేంద్రాలలో వెబ్-కాస్టింగ్ సౌకర్యాలతో సహా స్వేచ్ఛగా, నిష్పాక్షికంగా, పారదర్శకంగా ఎన్నికలు జరిగేలా విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు.

    మొత్తం 52.43 లక్షల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. వీరిలో 26.80 లక్షల మంది మహిళా ఓటర్లు, 25.62 లక్షల మంది పురుష ఓటర్లు, ఇతరులలో 640 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. మహిళా ఓటర్ల భాగస్వామ్యం ఎక్కువగా ఉంది.

    పోలింగ్, లెక్కింపు సజావుగా నిర్వహించడానికి వీలుగా 16,031 బ్యాలెట్ పెట్టెలు, 137 స్ట్రాంగ్ రూములు, 136 లెక్కింపు కేంద్రాలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఫలితాల ప్రకటన తర్వాత పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికైన వార్డు సభ్యులు ఫిబ్రవరి 16న ఉదయం 11 గంటలకు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు.

    మరోవైపు 25000 మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1900 సమస్యాత్మక, 1400 అత్యంత సమస్యాత్మకంగా పోలింగ్ కేంద్రాలను గుర్తించి సీసీటీవీ మానిటరింగ్‌తో పటిష్ట నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. ఎలాంటి ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. మద్యం దుకాణాలను మూసివేశారు.

