తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల.. పోలింగ్ ఎప్పుడంటే?
తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వివరాలు వెల్లడించింది. ఏ తేదీలో పోలింగ్ జరగనుందో ఇక్కడ చూడండి.
తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసింది. 7నగరపాలక సంస్థలు, 116 పురపాలక సంఘాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నెల 28వ తేదీ నుంచి నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు. ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన పోలింగ్ జరగనుంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 116 మున్సిపాలిటీలు, ఏడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో ఎన్నికలు జరుగుతాయని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది. ఈ ఎన్నికలలో మొత్తం 52.43 లక్షల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి అర్హులు. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణి కుముదిని జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం.. జనవరి 28న ఎన్నికల నోటీసు జారీ అవుతుంది. తర్వాత నామినేషన్ల స్వీకరణతో ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. ఉదయం 10.30 గంటల నుండి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు రిటర్నింగ్ అధికారులు నామినేషన్లను స్వీకరిస్తారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు
- నామినేషన్ల ప్రారంభం-28.01.2026(ఉదయం 10:30 నుంచి సాయంత్రం 5:00 వరకు).
- నామినేషన్ల ముగింపు తేదీ-30.01.2026(సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు).
- పోలింగ్ తేదీ-11.02.2026 (ఉదయం 7:00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు).
- ఓట్ల లెక్కింపు-13.02.2026 (ఉదయం 8:00 గంటల నుంచి ఉంటుంది. లెక్కింపు పూర్తయిన తర్వాత ఫలితాలు వెల్లడిస్తారు).
నామినేషన్ల దాఖలుకు చివరి తేదీ జనవరి 30, నామినేషన్ల పరిశీలన జనవరి 31న జరుగుతుంది. నామినేషన్లు దాఖలు చేసి చెల్లుబాటు అయ్యే అభ్యర్థుల జాబితాను పరిశీలన తర్వాత అదే రోజున ప్రచురిస్తారు.
నామినేషన్ల తిరస్కరణకు సంబంధించి అభ్యర్థులు ఫిబ్రవరి 1న అప్పీళ్లు దాఖలు చేసుకోవచ్చు. అప్పీళ్ల పరిష్కార ప్రక్రియ ఫిబ్రవరి 2 నాటికి పూర్తవుతుంది. నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 3, పోటీ చేసే అభ్యర్థుల తుది జాబితా అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత ప్రచురిస్తారు.
ఫిబ్రవరి 11న ఉదయం 7 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పోలింగ్ జరుగుతుంది. ఒకవేళ రీపోలింగ్ ఎక్కడైనా జరిగితే ఫిబ్రవరి 12న పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. ఫిబ్రవరి 13న ఉదయం 8 గంటల నుండి ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుంది. లెక్కింపు పూర్తయిన వెంటనే ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు.
ఎన్నికలు సజావుగా జరిగేలా చూసుకోవాలని, ఎన్నికల షెడ్యూల్ను పాటించాలని ఎన్నికల అధికారులను కమిషన్ ఆదేశించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వచ్చింది
.