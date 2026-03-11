Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Farmers : దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ రైతుల అప్పులు తక్కువే.. ఎంత ఉన్నాయో తెలుసా?

    Farmers Loan : దక్షిణ భారతదేశంలో తెలంగాణ రైతుల అప్పులే తక్కువగా ఉన్నాయి. తమిళనాడు రాష్ట్ర రైతులు అత్యధికగా రుణ భారాన్ని మోస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి ఏంటో చూడండి.

    Published on: Mar 11, 2026 9:54 AM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దేశంలోని దక్షిణాది రాష్ట్రాలన్నింటికంటే తెలంగాణలో రైతుల రుణ భారం అత్యల్పంగా ఉంది. వ్యవసాయం ఎక్కువగా ఉన్న కర్ణాటక, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే తెలంగాణలో రైతుల రుణ భారం చాలా తక్కువగా ఉందని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి లోక్‌సభలో లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు.

    రైతుల రుణాలు
    రైతుల రుణాలు

    అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, డిసెంబర్ 31, 2025 నాటికి తెలంగాణలో రైతుల మొత్తం అప్పు రూ.1,75,960.56 కోట్లు, అందులో పంట రుణాలు రూ.95,167.98 కోట్లు, టర్మ్ రుణాలు రూ.80,792.58 కోట్లు.

    కర్ణాటకలో రైతుల మొత్తం అప్పులు రూ.2,10,244.47 కోట్లు కాగా, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రైతుల అప్పుల భారం రూ.3,75,254.59 కోట్లుగా ఉంది. ఇక తమిళనాడులో రైతుల మొత్తం అప్పుల భారం రూ.5,06,290.45 కోట్లు, ఇది దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యధికం. కేరళ అత్యల్పంగా రూ.1.61 లక్షల కోట్లతో ఉంది.

    తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని ప్రజాప్రభుత్వం 2024లో రూ.21,000 కోట్లకు పైగా వ్యవసాయ రుణాలను మాఫీ చేసి, రైతులపై రుణ భారాన్ని తగ్గించింది. ఫలితంగా దక్షిణాది రాష్ట్రాలలో తెలంగాణలో రైతులు ఇప్పుడు అత్యల్ప రుణ స్థాయిలను కలిగి ఉన్నారు. దీని వలన దాదాపు 25 లక్షల మంది రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరింది. రైతు రుణ భారంపై నాబార్డ్ కేంద్రానికి సమాచారం అందించిందని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు.

    దక్షిణాది రాష్ట్రాలలో తమిళనాడు అత్యధికంగా వ్యవసాయ రుణాలు బకాయిపడిన రాష్ట్రాలలో ఒకటిగా నమోదైందని, మొత్తం రుణాలు రూ.5.06 లక్షల కోట్లతో దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉందని డేటా వెల్లడించింది. ఇందులో పంట రుణాలు రూ.1.65 లక్షల కోట్లు కాగా, టర్మ్ రుణాలు రూ.3.41 లక్షల కోట్లుగా ఉన్నాయి.

    దేశంలోని దాదాపు 55 శాతం వ్యవసాయ కుటుంబాలు రుణ సదుపాయాలను పొందాయని నాబార్డ్ ఆల్ ఇండియా రూరల్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ సర్వే (NAFIS) 2021-22ను కేంద్రమంత్రి ఉదహరించారు. రైతులు సాధారణంగా మూలధన వ్యయం, పని మూలధన అవసరాలు, వ్యవసాయ కార్యకలాపాలను కొనసాగించడానికి, విస్తరించడానికి సంబంధించిన ఇతర ఖర్చులను తీర్చడానికి రుణాలు తీసుకుంటారని సర్వే పేర్కొంది.

    గ్రామీణ కుటుంబాలలో రుణాలను ప్రోత్సహించడానికి కేంద్రం అనేక చర్యలు తీసుకుందని కేంద్రమంత్రి అన్నారు. గ్రౌండ్ లెవల్ వ్యవసాయ రుణాలకు వార్షిక లక్ష్యాలను నిర్ణయించడం, బ్యాంకులకు ప్రాధాన్యతా రంగ రుణ లక్ష్యాలు, కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్, సవరించిన వడ్డీ రాయితీ పథకం వంటి పథకాల ద్వారా సరసమైన రుణాన్ని పొందడం మెరుగుపరచడం వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి.

    ప్రధాన్ మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి, ప్రధాన్ మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన, కృషోన్నతి యోజన, రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజనతో సహా రైతులను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం దీర్ఘకాలిక చర్యలను కూడా అమలు చేస్తోంది.

    recommendedIcon
    News/Telangana/Farmers : దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ రైతుల అప్పులు తక్కువే.. ఎంత ఉన్నాయో తెలుసా?
    News/Telangana/Farmers : దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ రైతుల అప్పులు తక్కువే.. ఎంత ఉన్నాయో తెలుసా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes