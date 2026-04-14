Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    తెలంగాణపై నిప్పుల వర్షం: 45 డిగ్రీలకు చేరనున్న ఎండలు.. ఐఎండీ ‘ఆరెంజ్ అలర్ట్’

    తెలంగాణలో భానుడు సెగలు గక్కుతున్నాడు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతుండటంతో వాతావరణ శాఖ ‘ఆరెంజ్ అలర్ట్’ ప్రకటించింది. ఏప్రిల్ 16 వరకు ఎండల తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    Updated on: Apr 14, 2026 7:51 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాష్ట్రంలో వేసవి తాపం మొదలైంది. ఏప్రిల్ రెండో వారంలోనే సూర్యుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. రానున్న మూడు రోజుల పాటు (ఏప్రిల్ 16 వరకు) ఉష్ణోగ్రతలు 41 నుండి 45 డిగ్రీల మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం (IMD) వెల్లడించింది. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలోని 22 ప్రధాన ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 42 డిగ్రీల మార్కును దాటేశాయి. తీవ్రమైన వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

    పాట్నాలో ఎండ వేడిమికి తట్టుకోలేకపోతున్న ప్రయాణికులు
    నిజామాబాద్‌లోనే అత్యధికం.. జిల్లాల వారీగా లెక్కలు ఇవే

    తెలంగాణ స్టేట్ డెవలప్‌మెంట్ ప్లానింగ్ సొసైటీ (TSDPS) గణాంకాల ప్రకారం, సోమవారం సాయంత్రం 5 గంటల సమయానికి నిజామాబాద్ జిల్లా ఆలూరు మండలం మాచెర్ల గ్రామంలో అత్యధికంగా 43.2°C ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. మిగిలిన జిల్లాల పరిస్థితి చూస్తే:

    • నల్గొండ (ఘన్‌పూర్): 43.1°C
    • కామారెడ్డి (భిక్నూర్): 42.9°C
    • ఆదిలాబాద్ (ఇచ్చోడ): 42.9°C

    హైదరాబాద్: నగరంలో కాస్త తక్కువగా 40.9°C నమోదైనప్పటికీ, రానున్న రోజుల్లో ఇది 42 డిగ్రీలకు చేరే అవకాశం ఉంది.

    ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలైన ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల సహా నల్గొండ, సూర్యాపేట, గద్వాల జిల్లాల్లో ఎండ తీవ్రత అత్యధికంగా ఉండనుంది.

    ఏపీలోనూ ‘వడగాల్పుల’ హెచ్చరిక

    కేవలం తెలంగాణ మాత్రమే కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా నిప్పుల కొలిమిని తలపిస్తోంది. ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాష్ట్రంలోని 51 మండలాల్లో తీవ్రమైన వడగాల్పులు, మరో 49 మండలాల్లో సాధారణ వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉంది.

    భానుడి భగభగలు
    "మంగళవారం నాడు రాష్ట్రంలోని 53 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు వీచే సూచనలు ఉన్నాయి" అని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ పేర్కొన్నారు.

    ప్రస్తుతం కర్నూలులో అత్యధికంగా 42.1 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే 3 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

    ప్రజలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

    ఎండల తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో వడదెబ్బ తగలకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడం ఉత్తమం. డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా మంచినీరు, ఓఆర్ఎస్ (ORS), మజ్జిగ వంటి పానీయాలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. వృద్ధులు, గర్భిణులు, చిన్న పిల్లల విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఐఎండీ జారీ చేసిన ‘ఆరెంజ్ అలర్ట్’ అంటే ఏమిటి?

    వాతావరణం ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేస్తారు. ప్రజలు ఎండల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వేడి తట్టుకోవడానికి ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని దీని అర్థం.

    2. తెలంగాణలో ఏయే జిల్లాల్లో ఎండలు ఎక్కువగా ఉండనున్నాయి?

    ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, నల్గొండ, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, కరీంనగర్, గద్వాల జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీల వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.

    3. వడదెబ్బ తగలకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

    అలసటగా అనిపించినా లేదా తలనొప్పి వచ్చినా వెంటనే నీడ పట్టుకు చేరాలి. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గొడుగు లేదా తలకు రుమాలు కట్టుకోవాలి. కాటన్ వస్త్రాలు ధరించడం మంచిది.

    4. ఏపీలో వడగాల్పుల ప్రభావం ఏ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది?

    ప్రధానంగా ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రతో పాటు రాయలసీమ జిల్లాల్లోని సుమారు 110 మండలాలపై వడగాల్పుల ప్రభావం ఉండనుంది.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    recommendedIcon
    Home/Telangana/తెలంగాణపై నిప్పుల వర్షం: 45 డిగ్రీలకు చేరనున్న ఎండలు.. ఐఎండీ ‘ఆరెంజ్ అలర్ట్’
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes