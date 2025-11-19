పదేళ్ల కిందటి గ్రూప్ 2 సెలక్షన్ లిస్ట్ రద్దు - తెలంగాణ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు
2015 -16 మధ్య నిర్వహించిన గ్రూప్-2 పరీక్ష ఫలితాలపై తెలంగాణ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది. సెలక్షన్ లిస్టును రద్దు చేసింది. ఓఎంఆర్ షీట్ ట్యాంపరింగ్ కు గురైందంటూ దాఖలైన పిటిషన్ పై విచారించిన న్యాయస్థానం… TGPSC నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు తేల్చింది.
పదేళ క్రితం విడుదలైన గ్రూప్ 2 సెలక్షన్ జాబితాపై తెలంగాణ హైకోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చింది. గ్రూప్-2 ఎంపిక జాబితాను రద్దు చేస్తూ మంగళవారం తీర్పును వెలువరించింది.హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ తీర్పు, సాంకేతిక కమిటీ సిఫారసులకు విరుద్ధంగా నియామకాల ప్రక్రియను చేపట్టారంటూ కమిషన్ తీరును తప్పుబట్టింది.డబుల్ బబ్లింగ్, వైట్నర్, ఎరైజర్ వినియోగించిన పత్రాల మూల్యాంకనం చెల్లదని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు జస్టిస్ నగేశ్ భీమపాక తీర్పును వెలువరించారు.
తిరిగి మూల్యాంకనం చేయండి…
2019లో వెల్లడించిన గ్రూప్ 2 ఫలితాలు చట్ట విరుద్ధమని హైకోర్టు పేర్కొంది. సాంకేతిక కమిటీ సిఫారసులను పాటిస్తూ తిరిగి మూల్యాంకనం చేయాలని కమిషన్ను ఆదేశించింది. ఈ ప్రక్రియనంతూ కూడా 8 వారాల్లో పూర్తి చేయాలని ఆదేశించింది.
జవాబు పత్రాల దిద్దుబాటు, వైట్నర్ వినియోగం, డబుల్ బబ్లింగ్ వంటి అంశాలను సవాల్ చేస్తూ పలువురు అభ్యర్థులు 2019లో హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్లను దాఖలు చేశారు. వీటిపై పలుమార్లు విచారించిన హైకోర్టు… మంగళవారం తీర్పును ప్రకటించింది.
నేపథ్యం ఇలా…
గ్రూప్–2 కింద 1,032 పోస్టుల భర్తీకి టీజీపీఎస్సీ నుంచి 2015లో నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఆ తర్వాత 2016లో అనుబంధ నోటిఫికేషన్ జారీ కాగా…. నవంబర్లో పరీక్షలను నిర్వహించారు. అయితే పరీక్ష నిర్వహణపై అనేక విమర్శలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ప్రశ్నపత్రం బుక్ లెట్, ఓఎంఆర్ షీట్లు, బబ్లిగ్, వైట్ నర్ వాడకం వంటి అంశాలపై అనేక ఆరోపణలు రావడంతో ప్రభుత్వం 2016లో సాంకేతిక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది.
ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సాంకేతిక కమిటీ… 2017 మార్చిలో నివేదికను సమర్పించింది.పార్ట్–బీలో జవాబులకు ట్యాంపరింగ్, వైట్నర్ వాడితే ఆ పేపర్లను మూల్యాంకనం చేయవద్దని సిఫార్సు చేసింది. దీనిపై పలువురు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. మాన్యువల్గా మూల్యాంకనం చేయాలని సింగిల్ బెంచ్ ధర్మాసనం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. దీనిపై పలువురు హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించగా ఇరుపక్షాల వాదనలను విని సాంకేతిక కమిటీ సిఫార్సులను సమర్థిస్తూ వాటి ప్రకారం మూల్యాంకనం చేపట్టాలంటూ 2019 జూన్ 6న తీర్పు వెలువరించింది.
హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ తీర్పు ఇచ్చినప్పటికీ ఓఎంఆర్ షీట్లలో వైట్నర్, తుడిచివేతలకు పాల్పడిన అభ్యర్థుల పత్రాలను మూల్యాంకనం చేశారంటూ మళ్లీ అభ్యర్థులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. 2019 నుంచి విచారణ జరుగుతుండగా… హైకోర్టు నవంబర్ 18, 2025వ తేదీన తీర్పును ప్రకటించింది.
తాజా తీర్పు నేపథ్యంలో ఈ నోటిఫికేషన్ పై టీజీపీఎస్సీ ఏం చేయబోతుంనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే కోర్టు తీర్పుపై పూర్తిస్థాయిలో అధ్యయనం చేసి… ఎలా ముందుకెళ్లాలనే దానిపై ఓ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు గ్రూప్-1 కేసుపై కూడా హైకోర్టులో మంగళవారం విచారణ జరిపింది.తదుపరి విచారణను వచ్చే నెల 22కు వాయిదా వేసింది. గ్రూప్-1 పోస్టుల భర్తీ నియామకాలు తాము వెలువరించే తుది తీర్పుకు లోబడి ఉంటాయన్న ఉత్తర్వులను కూడా పొడిగించింది.
