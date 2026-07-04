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    తెలంగాణ హోంశాఖలో 7,000 ఉద్యోగాలు: ఖాళీల భర్తీకి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్

    రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణను మరింత బలోపేతం చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం హోంశాఖలో 7,000 పోస్టుల భర్తీకి ఆమోదం తెలిపింది. పోలీస్, జైళ్లు, అగ్నిమాపక, ఎస్పీఎఫ్ విభాగాల్లో ప్రత్యక్ష నియామకాల ద్వారా ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.

    Published on: Jul 04, 2026 8:10 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    రాష్ట్రంలో భద్రతా ముఖచిత్రాన్ని మార్చేలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక అడుగు వేసింది. హోంశాఖలో సుదీర్ఘకాలంగా ఉన్న అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఖాళీగా ఉన్న 7,000 పోస్టులను భర్తీ చేయాలని నిర్ణయించింది. భద్రతా రంగంలో సిబ్బంది కొరతను తీర్చడంతో పాటు పాలనా దక్షతను పెంచేందుకు ఈ నియామకాలు దోహదం చేయనున్నాయి. శాఖాపరమైన అవసరాలు, ఆర్థిక వనరులను క్షుణ్ణంగా బేరీజు వేసిన అనంతరం ఉన్నత స్థాయి సమీక్షలో ఈ నిర్ణయానికి ఆమోదం ముద్ర వేశారు.

    తెలంగాణ హోంశాఖలో 7,000 ఉద్యోగాలు: ఖాళీల భర్తీకి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్
    తెలంగాణ హోంశాఖలో 7,000 ఉద్యోగాలు: ఖాళీల భర్తీకి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్

    ఏ విభాగానికి ఎన్ని పోస్టులు? పోస్టుల పూర్తి వివరాలు

    ఈ నియామకాల్లో పెద్ద పీట వేస్తూ 5,000 పోస్టులను పోలీస్ విభాగానికే కేటాయించారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం జీఓ ఎంఎస్ నం. 78 (GO MS No. 78) జారీ చేస్తూ కానిస్టేబుల్ స్థాయి నుంచి సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ (SI) వరకు ఖాళీలను గుర్తించింది.

    మిగిలిన 2,000 పోస్టులను అనుబంధ విభాగాలైన స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (SPF), జైళ్ల శాఖ, అగ్నిమాపక శాఖలకు కేటాయించారు. వీటికి సంబంధించిన ప్రత్యేక ఉత్తర్వులు త్వరలోనే వెలువడనున్నాయి. ప్రమోషన్ల జాప్యంతో సంబంధం లేకుండా, ఈ పోస్టులన్నింటినీ ప్రత్యక్ష నియామకాల (Direct Recruitment) ద్వారానే భర్తీ చేయనున్నారు. దీనివల్ల క్షేత్రస్థాయిలోకి సరికొత్త యువశక్తి అడుగుపెట్టనుంది. ఇది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రక్షణ దళాలు స్పందించే సామర్థ్యాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.

    కేటగిరీభర్తీ చేయనున్న ఖాళీల సంఖ్య
    సివిల్ ఎస్సై148
    ఏఆర్ ఎస్సై14
    టీజీఎస్పీ ఏఆర్ ఎస్సై12
    సివిల్ కానిస్టేబుల్3697
    ఏఆర్ కానిస్టేబుల్1052
    ఎస్ఏఆర్ సీపీఎల్ కానిస్టేబుల్24

    గత పదేళ్ల నియామకాల సరళి (2015 - 2026)

    ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాటి నుంచి హోంశాఖలో దశలవారీగా ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియ సాగుతోంది. గత నియామకాలతో పోలిస్తే ప్రస్తుత నోటిఫికేషన్ ఒక ప్రత్యేక వ్యూహంతో ముందుకు సాగుతోంది.

    గత రికార్డులను పరిశీలిస్తే, 2018, 2022 సంవత్సరాల్లో రక్షణ దళాల భారీ విస్తరణపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. అయితే, ప్రస్తుత 2026 నియామక చక్రం వ్యవస్థ స్థిరీకరణను ప్రతిబింబిస్తోంది. కేవలం పోలీస్ శాఖకే పరిమితం కాకుండా ఎస్పీఎఫ్, ఫైర్ సర్వీసెస్ వంటి వివిధ విభాగాలకూ సమాన ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఈ శాఖాపరమైన వైవిధ్యీకరణ ద్వారా రాష్ట్ర రక్షణ మౌలిక సదుపాయాలు మరింత పరిణతి చెందాయని స్పష్టమవుతోంది.

    రంగంలోకి టీఎస్ఎల్పీఆర్బీ.. వేగవంతమైన నియామక ప్రక్రియ

    ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రస్థాయి పోలీసు నియామక మండలి (TSLPRB) నియామక ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. కేవలం ఒకట్రెండు రోజుల్లోనే అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసేలా అధికారులు కసరత్తు పూర్తి చేశారు.

    ప్రభుత్వ ప్రత్యేక కార్యదర్శి సిక్తా పట్నాయక్ ఈ నియామక ప్రక్రియపై స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. స్థానిక కేడర్ వారీగా ఉన్న ఖాళీలు, రోస్టర్ పాయింట్లు, విద్యార్హతల సమాచారాన్ని డీజీపీ కార్యాలయం నుంచి సేకరించి బోర్డుకు అందించేందుకు కఠినమైన గడువులను విధించారు. హోంశాఖ, డీజీపీ కార్యాలయం సమన్వయంతో ఈ డేటా సేకరణ శరవేగంగా సాగుతోంది.

    భద్రతా వ్యవస్థకు సరికొత్త జవజీవాలు

    ఈ 7,000 పోస్టుల భర్తీ తెలంగాణ రక్షణ రంగాన్ని మరింత ఆధునీకరించనుంది. పెరుగుతున్న పట్టణీకరణ, మారుతున్న శాంతిభద్రతల సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు ఈ నిర్ణయం ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. దీర్ఘకాలిక వ్యూహంతో తీసుకున్న ఈ చర్య రాష్ట్ర రక్షణ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడమే కాకుండా యువతకు పెద్ద సంఖ్యలో ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 2026 తెలంగాణ హోంశాఖ నియామకాల్లో మొత్తం ఎన్ని పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు?

    తెలంగాణ ప్రభుత్వం హోంశాఖలో మొత్తం 7,000 పోస్టుల భర్తీకి ఆమోదం తెలిపింది. ఇందులో పోలీస్ శాఖకు 5,000 పోస్టులు, మిగిలిన 2,000 పోస్టులను ఎస్పీఎఫ్, జైళ్లు, అగ్నిమాపక శాఖలకు కేటాయించారు.

    2. పోలీస్ శాఖలో ఏయే స్థాయి పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు?

    పోలీస్ శాఖలో కానిస్టేబుల్ స్థాయి నుంచి సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ (SI) స్థాయి వరకు ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే జీఓ ఎంఎస్ నం. 78 జారీ చేసింది.

    3. ఈ నియామక ప్రక్రియను ఎవరు నిర్వహిస్తారు? నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు రావచ్చు?

    ఈ నియామక ప్రక్రియను తెలంగాణ రాష్ట్రస్థాయి పోలీసు నియామక మండలి (TSLPRB) పారదర్శకంగా నిర్వహించనుంది. అవసరమైన డేటా సేకరణ పూర్తయినందున, ఒకట్రెండు రోజుల్లోనే అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

    సంవత్సరంనోటిఫికేషన్ వివరాలుమొత్తం పోస్టుల సంఖ్య
    2015తొలి నోటిఫికేషన్ (డిసెంబర్ 31)9,281
    2018ఎస్సై (1,217) + కానిస్టేబుల్ (16,285)17,502
    2022ఎస్సై (554) + కానిస్టేబుల్ (15,644)16,198
    2026ప్రస్తుత ఆమోదం (పోలీస్, జైళ్లు, అగ్నిమాపక, SPF)7,000
    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/Telangana/తెలంగాణ హోంశాఖలో 7,000 ఉద్యోగాలు: ఖాళీల భర్తీకి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్
    Home/Telangana/తెలంగాణ హోంశాఖలో 7,000 ఉద్యోగాలు: ఖాళీల భర్తీకి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్
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