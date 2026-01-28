Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    TG Model School Notfication 2026 : తెలంగాణ మోడల్‌ స్కూళ్లలో ప్రవేశాలు - దరఖాస్తులు ప్రారంభం, ప్రాసెస్ ఇలా

    తెలంగాణలో మోడల్‌ స్కూళ్లలో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఫిబ్రవరి 28వ తేదీతో ఈ గడువు ముగుస్తుంది. ఏప్రిల్‌ 19న ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తారు.

    Published on: Jan 28, 2026 5:33 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తెలంగాణలో మోడల్‌ స్కూళ్లలో అడ్మిషన్లకు షెడ్యూల్ విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ్టి నుంచి ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ షురూ అయింది. 2026 -27 విద్యా సంవత్సరానికి గానూ ఆరో తరగతిలో ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. అంతేకాకుండా 7నుంచి పదో తరగతి వరకు మిగిలిన సీట్ల భర్తీకి కూడా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది.

    తెలంగాణ మోడల్ స్కూళ్లలో ప్రవేశాలు
    తెలంగాణ మోడల్ స్కూళ్లలో ప్రవేశాలు

    మోడల్ స్కూళ్లలో ప్రవేశాలకు అర్హులైన అభ్యర్థులు… ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆరో తరగతిలో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే విద్యార్థి.. ఐదో తరగతి పూర్తి చేసి ఉండాలి. ఇందుకు సంబంధించిన ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ ఏప్రిల్ 19వ తేదీన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తారు.

    టీజీ మోడల్ స్కూల్ అడ్మిషన్లు - దరఖాస్తు విధానం

    1. ముందుగా https://telanganams.cgg.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    2. హోం పేజీలోని ఆరో తరగతి, 7 నుంచి 10వ తరగతి నోటిఫికేషన్ల లింక్ లు కనిపిస్తాయి.
    3. చివరల్లో ఆన్ లైన్ పేమెంట్ లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఫీజు చెల్లించాలి.
    4. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీహెచ్ సీ విద్యార్థులు రూ. 125, ఓసీ విద్యార్థులు రూ. 200 ఫీజు చెల్లించాలి.
    5. ఆన్ లైన్ అప్లికేషన్ లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి. ఇక్కడ పేమెంట్ వివరాలతో పాటు విద్యార్థి ఫొటోను సబ్మిట్ చేయాలి.
    6. ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ పూర్తి వివరాలను నమోదు చేసి సబ్మిట్ చేస్తే ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది.
    7. రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఆధారంగా హాల్ టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి.

    ఆరో తరగతి ప్రవేశాలకు 100 మార్కుల ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. తెలుగు, మ్యాథ్స్, సైన్స్, ఇంగ్లీష్ నుంచి ప్రశ్నలుంటాయి. ఆన్ లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత హాల్ టికెట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఏప్రిల్ 19వ తేదీన విద్యార్థులకు ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫలితాలను https://telanganams.cgg.gov.in/ వెబ్ సైట్ ద్వారా వెల్లడిస్తారు.

    recommendedIcon
    News/Telangana/TG Model School Notfication 2026 : తెలంగాణ మోడల్‌ స్కూళ్లలో ప్రవేశాలు - దరఖాస్తులు ప్రారంభం, ప్రాసెస్ ఇలా
    News/Telangana/TG Model School Notfication 2026 : తెలంగాణ మోడల్‌ స్కూళ్లలో ప్రవేశాలు - దరఖాస్తులు ప్రారంభం, ప్రాసెస్ ఇలా
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes