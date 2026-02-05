మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 14 స్థానాలు ఏకగ్రీవం.. కాంగ్రెస్ ఖాతాలోకి 12
తెలంగాణలో ఏడు కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. 2,996 వార్డులు, డివిజన్ స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించనున్న నేపథ్యంలో ఇందులో కొన్ని ఏకగ్రీవం అయ్యాయి.
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 2,996 వార్డులు, డివిజన్ స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించనున్న నేపథ్యంలో ఇందులో 14 స్థానాలు ఏకగ్రీవం అయినట్టుగా ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. ఇందులో 12 మంద్రి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు, ఇద్దరు బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు ఉన్నారు. ఈ నెల 11వ పోలింగ్ 2,982 స్థానాలకు జరగనుంది.
ప్రధాన పార్టీల నుంచి
అన్ని పార్టీలు, స్వతంత్రులు కలిపి 12,944 మంది పోటీలో ఉన్నారు. ప్రధాన పార్టీల నుంచి చూసుకుంటే.. కాంగ్రెస్ తరఫున 2,948, బీజేపీ 2,634, బీఆర్ఎస్ నుంచి 2,878 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. అనేక ఇతర రాజకీయ పార్టీలు, స్వతంత్ర అభ్యర్థులు కూడా పోటీ పడుతుండటం ఎన్నికలపై ఆసక్తిని పెంచింది.
ఇక ఆప్ నుంచి 98, బీఎస్పీ 213, సీపీఎం 128, ఎంఐఎం 282, ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ 298, సీపీఐ 169, ఐయూఎంఎల్ 9, జేఎస్పీ 332, ఇతర పార్టీల నుంచి 240 మంది, స్వతంత్ర అభ్యర్థులు 2,786 మంది బరిలో ఉన్నారు.
ఈ జిల్లాల్లో ఏకగ్రీవం
సూర్యాపేట జిల్లాలోని మునిసిపాలిటీల నుండి నలుగురు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు జిల్లాల వారీగా డేటా వెల్లడించింది ఈసీ. వికారాబాద్, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల నుండి ఇద్దరు అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా విజయం సాధించారు. జోగులాంబ గద్వాల్, ఖమ్మం, నల్గొండ, మహబూబ్నగర్, మెదక్, పెద్దపల్లి జిల్లాల నుంచి ఒక్కొక్కరు పోటీ లేకుండా ఎన్నికయ్యారు.
పోటీలో వీరు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 12,944 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉండగా ఫిబ్రవరి 11న మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. పోటీదారుల విద్యార్హతలను బట్టి 757 మంది అభ్యర్థులు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీలను కలిగి ఉండగా, 7,985 మంది అభ్యర్థులు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, గ్రాడ్యుయేట్ లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అధ్యయనాలను పూర్తి చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
పోటీ చేస్తున్న వారిలో 4,054 మంది గృహిణులు, 2,532 మంది వ్యాపార కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటున్నారు. 2,816 మంది తమ వృత్తిని ఇతరులు కింద నమోదు చేసుకున్నారు. 460 మంది అభ్యర్థులు ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులు, 87 మంది విద్యార్థులు, 56 మంది పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు, వీరితో పాటు వివిధ వృత్తుల నుండి ఎన్నికల బరిలో పలువురు ఉన్నారు.