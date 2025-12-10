రాశి ఫలాలు 10 డిసెంబర్ 2025: ఓ రాశి వారికి ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపార పరంగా బాగుంటుంది.. రిస్క్ తీసుకోవద్దు!
రాశి ఫలాలు 10 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 10, 2025 న ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు ప్రయోజనం పొందుతాయో మరియు ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
రాశి ఫలాలు 10 డిసెంబర్ 2025: గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశుల కదలిక ఆధారంగా రాశి ఫలాలను తెలుసుకోవచ్చు. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో, ప్రతి రాశిచక్రానికి దాని స్వంత పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ఆధారంగా ఈరోజు కొన్ని రాశిచక్రాలకు శుభవార్తను తీసుకురాబోతోంది. కాబట్టి కొంతమందికి, రోజు సవాలుగా ఉంటుంది. డిసెంబర్ 10, 2025 రోజు మొత్తం 12 రాశిచక్రాలకు ఎలా ఉంటుంది క్రింద వివరంగా తెలుసుకోండి.
మేష రాశి:
ఈరోజు మీ ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం రెండూ బలంగా ఉంటాయి. పదోన్నతులు ఉండచ్చు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది మరియు మానసిక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. పిల్లల వైపు నుంచి సంతృప్తి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో నిరంతరం కొత్త విజయాలు వస్తాయి. మీరు ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకు వేస్తారు. పెద్ద నిర్ణయాల్లో కుటుంబ మద్దతు కూడా తీసుకోండి. ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తి నుండి వృత్తిపరమైన ఆనందాన్ని పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
వృషభ రాశి:
ఈ రోజు వృషభ రాశి వారు చాలా మర్యాదగా మరియు శ్రద్ధగా ప్రవర్తిస్తారు, ఇది మీ ప్రభావాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడే దిశగా వెళ్తుంది మరియు ఆదాయంలో పెరుగుదల సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. కుటుంబంలో కొత్త సంతోషం ఉండ్తుంది, దీని వల్ల ఇంటి వాతావరణం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ, పిల్లల సాంగత్యం కూడా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారవేత్తలకు ఈ రోజు స్థిరంగా, లాభదాయకంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి:
ఈ రోజు మీ ప్రవర్తన మరియు ఆలోచన రెండూ సానుకూలంగా ఉంటాయి, దీని వల్ల ప్రజలు మీ వైపు ఆకర్షితులవుతారు. ఆరోగ్యం మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రేమ, పిల్లలతో సంబంధంలో మాధుర్యం కొనసాగుతుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పొందే అవకాశాలుంటాయి, అదే విధంగా సకాలంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు గొప్ప విజయాన్ని తెస్తాయి. ఈ రోజు మీ తెలివితేటలు, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం చాలా బలంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారిని అధిక ఖర్చులు మానసికంగా కలవరపెడతాయి. చాలా ఖర్చులు శుభప్రదమైన, ముఖ్యమైన పనులపై ఉన్నప్పటికీ, శ్రద్ధ వహించనట్లయితే ఆర్థిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అనవసరమైన ఖర్చులు మిమ్మల్ని రుణ పరిస్థితికి దారి తీస్తాయి, కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, కానీ మానసిక అలసట అనుభూతి చెందవచ్చు. ప్రేమ, పిల్లలకు మంచి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారం కూడా సాధారణంగా జరుగుతుంది.
సింహ రాశి:
ఈ రోజు మీకు కొత్త ఆదాయ వనరులు ఉంటాయి. రావాల్సిన డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. ఏదైనా కొత్త పని లేదా కాంటాక్ట్ నుండి డబ్బు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రయాణం శుభవార్త లేదా ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. సమయం మీకు చాలా అనుకూలంగా మారింది, ఇది ముందుకు సాగడానికి, కొత్త అవకాశాలను పొందడానికి మీకు అవకాశం ఇస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, ప్రేమ మరియు పిల్లల నుండి మద్దతు ఉంటుంది. వ్యాపారంలో సానుకూల ఫలితాలను పొందుతారు. ఈ రోజు సూర్య దేవుడికి నీటిని సమర్పించడం శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
కన్య రాశి:
ఈ రోజు శత్రువులపై మీ ప్రభావం చాలా బలంగా ఉంటుంది, వారు కూడా మిమ్మల్ని బాగా చూస్తారు. మీరు జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు నేర్చుకునే శక్తిని కలిగి ఉంటారు. మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ పెద్దల ఆశీర్వాదం మీకు సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపార పరిస్థితులు బలంగా ఉంటాయి, అయితే కొద్దిపాటి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం. రిస్క్ తీసుకోవడం మానుకోండి.
తులా రాశి:
ఈ రోజు మీరు మతపరమైన పనులు, శుభకార్యాల వైపు మొగ్గు చూపుతారు. వృత్తిపరమైన రంగంలో గొప్ప విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి. కోర్టులో కేసు నడుస్తుంటే విజయం మీకు అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మీరు ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్న వ్యక్తుల నుండి మద్దతు మరియు ఆశీర్వాదాలను పొందుతారు, ఇది మీ అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ, పిల్లల మద్దతు బలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారానికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి:
ఇది విద్యార్థులకు గొప్ప సమయం. అధ్యయనం, రాయడం, సృజనాత్మకత మరియు నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఈ రోజు సరిపోతుంది. రచయితలు, కవులు మరియు సృజనాత్మక వ్యక్తులు ఈ రోజు బాగా రాణించగలుగుతారు. ఆరోగ్యం, ప్రేమ మరియు వ్యాపారం స్థిరంగా మరియు సానుకూలంగా ఉంటాయి.
ధనుస్సు రాశి:
మునుపటితో పోలిస్తే ధనుస్సు రాశి వారి సమయం చాలా మెరుగుపడింది. మీరు ఇప్పుడు పాత ప్రమాదాల నుండి బయటపడతారు. కొత్త అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుందని, కుటుంబంలో సామరస్యం ఉంటుంది. ప్రేమ మరియు పిల్లల మద్దతు మీ మనస్సును ప్రశాంతంగా, సంతృప్తిగా ఉంచుతుంది. వ్యాపార వేగం బాగుంటుంది, స్థిరంగా ఉంటుంది, ఇది ఆర్థిక పరిస్థితిని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది.
మకర రాశి:
ఈ రోజు మీకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. గాయం లేదా ఏదైనా అవాంఛిత ఇబ్బంది ఉన్నట్లుగా సంకేతం ఉంది, అందువల్ల ఎలాంటి ప్రమాదకరమైన పని చేయవద్దు. అయినప్పటికీ, ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది మరియు ప్రేమ మరియు పిల్లల పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది. వ్యాపారంలో సానుకూల శక్తి ఉంటుంది మరియు పని సాధారణంగా పురోగమిస్తుంది.
కుంభ రాశి:
ఈ రోజు మీరు మీ జీవితభాగస్వామి నుంచి పూర్తి మద్దతు మరియు ఆప్యాయతను పొందుతారు. ఉద్యోగంలో పురోగతి ఉంటుంది మరియు ఉద్యోగంలో మీ స్థానం మరింత బలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. ప్రేమ మరియు పిల్లల పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో లాభం, స్థిరత్వం రెండూ ఉంటాయి.
మీన రాశి:
భూమి, భవనం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే బలమైన సంభావ్యత ఉంది. శారీరక సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి మరియు కుటుంబంలో శుభకార్యం సూచన కూడా ఉంటుంది. ఇంట్లో స్వల్ప వివాదం ఉండవచ్చు, అందువల్ల సంయమనం పాటించండి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది మరియు ప్రేమ మరియు పిల్లల మద్దతు కూడా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. ఈ రోజు గణేశుడికి నమస్కరించడం శుభప్రదం.