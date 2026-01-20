ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు: హరీష్ రావుకు సిట్ నోటీసులు.. విచారణకు హాజరుకావాలని ఆదేశం
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో విచారణ వేగవంతమైంది. మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ కీలక నేత హరీష్ రావుకు సిట్ నోటీసులు జారీ చేసింది. జనవరి 20న విచారణకు హాజరుకావాలని ఆదేశించడంతో రాజకీయ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది.
హైదరాబాద్: గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగినట్లుగా చెబుతున్న ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఉదంతంపై విచారణ జరుపుతున్న ప్రత్యేక విచారణ బృందం (SIT) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మాజీ మంత్రి, సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే తన్నీరు హరీష్ రావుకు నోటీసులు జారీ చేసింది. మంగళవారం (జనవరి 20) నాడు విచారణకు హాజరుకావాలని అందులో పేర్కొంది.
హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ నేతృత్వంలోని తొమ్మిది మంది సభ్యుల సిట్ బృందం ఈ కేసును లోతుగా విచారిస్తోంది. ఇప్పటికే పలువురు అధికారులను, నేతలను విచారించిన సిట్, ఇప్పుడు హరీష్ రావు స్టేట్మెంట్ను రికార్డ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది.
ఇది రాజకీయ కక్షసాధింపే: కేటీఆర్ మండిపాటు
హరీష్ రావుకు నోటీసులు జారీ చేయడంపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కె.టి. రామారావు (కేటీఆర్) తీవ్రంగా స్పందించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాజకీయ కక్షసాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతోందని ఆయన విమర్శించారు. "ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బావమరిదికి సంబంధించి సింగరేణి బొగ్గు టెండర్లలో జరిగిన అవినీతిని మేము బయటపెట్టాం. ఆ కుంభకోణం నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకే హరీష్ రావుకు నోటీసులు ఇచ్చి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారు," అని కేటీఆర్ ఆరోపించారు
అంతేకాకుండా, ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని, ఇది పూర్తిగా రాజకీయ ప్రేరేపితమైనదని సుప్రీంకోర్టు కూడా గతంలో అభిప్రాయపడిందని కేటీఆర్ ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు.
విచారణలో ఇప్పటివరకు ఏం జరిగింది?
ఈ కేసులో విచారణ ప్రక్రియ ఇప్పటికే అనేక మలుపులు తిరిగింది. జనవరి 4వ తేదీన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రావు సిట్ ముందు హాజరయ్యారు. తెలంగాణ ఇంటెలిజెన్స్ మాజీ చీఫ్, ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడుగా ఉన్న టి. ప్రభాకర్ రావును కూడా సిట్ గతంలో ప్రశ్నించింది.
2024 మార్చి నుంచి ఇప్పటివరకు స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో (SIB)కి చెందిన ఒక సస్పెండ్ అయిన డీఎస్పీ సహా నలుగురు పోలీస్ అధికారులను హైదరాబాద్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల్లోని డేటాను తుడిచివేసినట్లు, అక్రమంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసినట్లు వీరిపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం వీరు బెయిల్పై బయట ఉన్నారు.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఎస్ఐబి వనరులను దుర్వినియోగం చేస్తూ, రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం సామాన్యుల నుంచి ప్రముఖుల వరకు అనేక మందిపై నిఘా ఉంచినట్లు పోలీసులు అభియోగాలు నమోదు చేశారు. ఒక రాజకీయ పార్టీకి ప్రయోజనం చేకూర్చేలా, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పలువురి ప్రొఫైల్స్ను రూపొందించి, రహస్యంగా వారి కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించారనేది ప్రధాన ఆరోపణ.