TG Police Recruitment 2026 : పోలీస్ శాఖలో 7,437 ఉద్యోగాల భర్తీకి త్వరలోనే నోటిఫికేషన్లు - విభాగాల వారీగా ఖాళీలివే
Telangana Police Recruitment 2026 : తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. పోలీస్ శాఖతో పాటు పలు విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 7,437 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, కానిస్టేబుల్ పోస్టుల భర్తీకి అనుమతులు మంజూరు చేసింది. ఈ మేరకు త్వరలోనే అధికారిక నోటిఫికేషన్లు విడుదల కానున్నాయి.
Telangana Police Recruitment 2026 : పోలీస్ ఉద్యోగాల కోసం చూస్తున్న వారికి తెలంగాణ సర్కార్ శుభవార్త చెప్పింది. ఈ మేరకు భారీ నోటిఫికేషన్ సిద్ధమైంది. పోలీస్ శాఖతో పాటు ఫైర్, జైళ్లు, ఎస్పీఎఫ్ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న మొత్తం 7,437 పోస్టులను డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ (నేరుగా భర్తీ) ద్వారా భర్తీ చేసేందుకు సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
ఈ మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (TSLPRB) కి ప్రభుత్వం అధికారికంగా అనుమతులు మంజూరు చేసింది. అయితే ఖాళీల వివరాలను TSLPRB ఓ ప్రకటన ద్వారా వెల్లడించింది.
విభాగాల వారీగా భర్తీ చేయనున్న ఖాళీలు
- సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ - ఎస్ఐ (సివిల్): 148
- రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (ఏఆర్): 14
- రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (టీజీఎస్పీ): 12
- రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (SARCPL): 3
- అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (FPB): 23
- పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (సివిల్): 3,697
- పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (ఏఆర్): 1,052
- పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (SARCPL): 24
- పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (డ్రైవర్) పీటీఓ: 20
- పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (మెకానిక్) పీటీఓ: 7
- స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్: 39
- ఫైర్ ఫైటర్స్: 751
- డిప్యూటీ జైలర్ (పురుషులు): 14
- డిప్యూటీ జైలర్ (మహిళలు): 1
- వార్డర్ (పురుషులు): 196
- వార్డర్ (మహిళలు): 12
- స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ -
- SPF సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (ఎస్ఐ): 44
- కానిస్టేబుల్: 1,380
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం అనుమతించిన పోస్టులకు సంబంధించి లోకల్ క్యాడర్ల వారీగా ఖాళీల విభజన, రోస్టర్ పాయింట్లు, విద్యార్హతలు మరియు వయోపరిమితి వంటి పూర్తి వివరాలను హోంశాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ లేదా సంబంధిత శాఖల అధిపతుల నుంచి బోర్డుకు అందాల్సి ఉంది. ఈ సాంకేతిక ప్రక్రియ పూర్తి కాగానే…. మరికొద్ది రోజుల్లోనే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు అధికారికంగా సమగ్ర నోటిఫికేషన్లను విడుదల చేస్తుందని టీఎస్ఎల్పీఆర్బీ చైర్మన్ వి.వి. శ్రీనివాసరావు (IPS) ఒక ప్రకటనలో స్పష్టం చేశారు.
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