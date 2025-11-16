Edit Profile
    తెలంగాణలో హోమ్ స్టే పెట్టాలనుకుంటున్నారా? వెంటనే అప్లై చేయండి!

    తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సౌకర్యవంతమైన, ప్రపంచ స్థాయి హోమ్‌స్టే వసతిని ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ఉంది. అందులో భాగంగా 'తెలంగాణ టూరిజం హోమ్ స్టే' అనే కొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది.

    Published on: Nov 16, 2025 4:39 PM IST
    By Anand Sai
    పర్యాటకులకు సౌకర్యవంతమైన వసతి కల్పించడానికి, స్థానిక ఆచారాలు, సంప్రదాయాలను అనుభవించడంలో టూరిస్టులకు సహాయపడటానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం హోమ్ స్టేలను తీసుకొస్తుంది. ఇందులో భాగంగా టూరిస్టులతో తెలంగాణ వంటకాలను కూడా ఆస్వాదించేలా చేయనుంది. తెలంగాణ ఆచారాలు, సంప్రదాయాలను ప్రపంచ స్థాయి టూరిస్టులకు పరిచయం చేయనుంది. అంతేకాదు ఈ హోమ్ స్టేల ద్వారా స్థానికులకు ఉపాధి దొరకనుంది.

    తెలంగాణలో హోమ్ స్టేలు
    ఈ హోమ్ స్టేలను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారులు, వ్యక్తుల నుండి దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. దీనిని రెండు కేటగిరీలుగా వర్గీకరించింది. సిల్వర్ కేటగిరీకి రూ.2,000, గోల్డ్ కేటగిరీకి రూ.4,000గా ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్‌లను 'కమిషనర్/డైరెక్టర్ ఆఫ్ టూరిజం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్' అనే చిరునామాకు చెల్లించాలి.

    ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తులు తెలంగాణ టూరిజం వెబ్‌సైట్ నుండి దరఖాస్తు ఫారమ్, మార్గదర్శకాలను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. హైదరాదాబ్ రవీంద్రభారతి ప్రాంగణంలో ఉన్న పర్యాటకశాఖ డైరెక్టర్‌ కార్యాలయంలో దరఖాస్తులు లభిస్తాయి. మరిన్ని వివరాల కోసం, దరఖాస్తుదారులు డిపార్ట్‌మెంట్‌ను 040-23459282 నంబర్‌లో లేదా director.telanganatourism@gmail.com, telanganatourismpub@gmail.com ఇమెయిల్ ద్వారా సంప్రదించవచ్చు.

    పర్యాటకులకు సౌకర్యవంతమైన వసతిని ప్రోత్సహించే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హోమ్‌స్టే సౌకర్యాలను అభివృద్ధి చేయడానికి పర్యాటక శాఖ ప్రైవేట్ పెట్టుబడిదారులు, వ్యక్తుల నుండి ఈ దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాలు, ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశాలలో శుభ్రమైన, సరసమైన బస దొరికేలా చేయడం ఈ కాన్సెప్ట్ లక్ష్యం.

    ఈ చొరవలో భాగంగా హోమ్ స్టేలను 'తెలంగాణ టూరిజం హోమ్‌స్టే ఎస్టాబ్లిష్‌మెంట్స్'గా వర్గీకరిస్తారు. విదేశీ, దేశీయ పర్యాటకులకు సౌకర్యవంతమైన బసను అందిస్తారు. స్థానిక ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు, తెలంగాణ వంటకాలను రుచి చూసేలా చేస్తారు.

    మార్గదర్శకాలు, దరఖాస్తు ఫారాలను హైదరాబాద్‌లోని శాఖ కార్యాలయం నుండి లేదా www.tourism.telangana.gov.in లో ఆన్‌లైన్‌లో కూడా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చని పర్యాటక శాఖ విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపింది.

    News/Telangana/తెలంగాణలో హోమ్ స్టే పెట్టాలనుకుంటున్నారా? వెంటనే అప్లై చేయండి!
