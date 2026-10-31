తెలుగు ప్రయాణికులకు అలర్ట్ - కాచిగూడకు బదులుగా చర్లపల్లి నుంచే ఈ రైళ్లు స్టార్ట్..! వివరాలివే
కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో పిట్-లైన్ నిర్వహణ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ కారణంగా అక్టోబర్ 30 నుండి నవంబర్ 5 వరకు రెండు రైళ్ల టెర్మినల్ కేంద్రాలను చర్లపల్లికి మారుస్తున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది.
హైదరాబాద్ నగరం మీదుగా ప్రయాణించే రైలు ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఒక ముఖ్యమైన అప్డేట్ అందించింది. కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో పిట్-లైన్ (రైలు బాపతు నిర్వహణ లైన్) విస్తరణ, మరమ్మతు పనులు సాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో…. అక్కడి నుంచి రాకపోకలు సాగించే రెండు కీలక రైళ్ల టెర్మినల్ స్టేషన్లను తాత్కాలికంగా చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్కు మారుస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మార్పులు 2026 నవంబర్ 05 వరకు అమల్లో ఉంటాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే పేర్కొంది.
మారిన రైళ్ల వివరాలు :
- వికారాబాద్ – కాచిగూడ ప్యాసింజర్ (రైలు సంఖ్య 57606): సాధారణంగా వికారాబాద్ నుంచి బయలుదేరి కాచిగూడ వరకు వచ్చే ఈ ప్యాసింజర్ రైలు, అక్టోబర్ 30 నుంచి నవంబర్ 5 వరకు కాచిగూడకు బదులుగా చర్లపల్లి వద్దనే తన ప్రయాణాన్ని ముగిస్తుంది.
- కాచిగూడ – రేపల్లె ఎక్స్ప్రెస్ (రైలు సంఖ్య 17625): రోజువారీ ప్రయాణించే ఈ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు కాచిగూడకు బదులుగా చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ నుంచే తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తుంది.
ఈ వారం రోజులలో సదరు రైళ్లలో ప్రయాణించే ప్రయాణికులు మార్చిన టెర్మినల్ స్టేషన్ల వివరాలను గమనించి, దానికి అనుగుణంగా తమ ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకోవాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా స్టేషన్లలో మైక్ ద్వారా సమాచారం అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More