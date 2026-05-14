TG CPGET 2026 Notification : టీజీ సీపీగెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఈనెల 15 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం
TG CPGET 2026 Notification : రాష్ట్రంలోని విశ్వవిద్యాలయాల్లో పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే TG CPGET-2026 నోటిఫికేషన్ షెడ్యూల్ విడుదలైంది. మే 15 నుంచి ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం కానుండగా... జూలై మొదటి వారంలో పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.
రాష్ట్రంలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ (PG) కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులకు కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి (TGCHE) తరపున కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం ‘TG CPGET-2026’ నోటిఫికేషన్ షెడ్యూల్ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలోని ఉస్మానియా, కాకతీయ, తెలంగాణ, మహాత్మా గాంధీ వంటి ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాల్లో వివిధ పీజీ, పీజీ డిప్లొమా కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు ఈ ఎంట్రెన్స్ పరీక్షను నిర్వహిస్తారు.
ఈనెల 15 నుంచి దరఖాస్తులు….
నోటిఫికేషన్ ప్రకారం..... మే 15వ తేదీ నుంచి ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభమవుతుంది. అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చు. ఓసీ (OC), బీసీ (BC) అభ్యర్థులకు దరఖాస్తు రుసుము 800 రూపాయలుగా నిర్ణయించారు. ఎస్సీ (SC), ఎస్టీ (ST) మరియు దివ్యాంగులకు (PH) 600 రూపాయల ఫీజు ఉంటుంది. అదనపు సబ్జెక్టులు రాయాలనుకునే వారు ప్రతి సబ్జెక్టుకు 450 రూపాయలు అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
టీజీ సీపీగెట్ 2026 - ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం : మే 15, 2026
- రుసుము లేకుండా చివరి తేదీ : జూన్ 10, 2026
- 500 రూపాయల ఆలస్య రుసుముతో : జూన్ 14, 2026
- 2000 రూపాయల భారీ ఆలస్య రుసుముతో : జూన్ 18, 2026
- దరఖాస్తుల సవరణ (Correction): జూన్ 16 నుండి 19 వరకు
- హాల్ టికెట్ల డౌన్లోడ్: జూన్ 28, 2026 నుంచి
ఈ సీపీగెట్ ప్రవేశ పరీక్షను పూర్తిగా కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) మోడ్లో నిర్వహిస్తారు. జూలై 2026 మొదటి వారంలో పరీక్షలు జరిగే అవకాశం ఉంది. పరీక్ష ముగిసిన అనంతరం, జూలై 17న ప్రాథమిక కీ (Preliminary Key) విడుదల చేస్తారు. దీనిపై ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే జూలై 19 వరకు సమర్పించవచ్చు. ప్రతి అభ్యంతరానికి 200 రూపాయల రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది, ఒకవేళ అభ్యంతరం సరైనదని తేలితే ఆ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించడం జరుగుతుంది.
"విద్యార్థులు చివరి నిమిషం వరకు వేచి చూడకుండా, సాంకేతిక ఇబ్బందులు తలెత్తకముందే దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఉత్తమం" అని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. పరీక్ష ఫలితాలు, ర్యాంకుల ప్రకటన తేదీని త్వరలోనే వెల్లడిస్తామని కన్వీనర్ తెలిపారు.
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు.