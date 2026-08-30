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TG EAPCET : బైపీసీ విద్యార్థులకు సెప్టెంబర్ 12 నుంచి టీజీ ఈఏపీసెట్ 2026 కౌన్సెలింగ్

TG EAPCET 2026 Counselling : తెలంగాణలో ఈఏపీసెట్ కౌన్సెలింగ్‌లో ఇంటర్ బైపీసీ విద్యార్థుల ప్రవేశాలకు సంబంధించిన కౌన్సెలింగ్ షెడ్యుల్ విడుదలైంది. రెండు విడతల్లో ప్రవేశాల ప్రక్రియ నిర్వహిస్తారు.

Published on: Aug 30, 2026, 09:51:02 IST
By Anand Sai
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బైపీసీ స్ట్రీమ్ విద్యార్థుల కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంజనీరింగ్, వ్యవసాయ, ఫార్మసీ ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్ష (TGEAPCET) 2026 ప్రవేశ కౌన్సెలింగ్, సెప్టెంబర్ 12 నుండి ప్రాథమిక సమాచారం నింపడం, స్లాట్ బుకింగ్‌తో ప్రారంభమవుతుంది. ఈ కౌన్సెలింగ్ ద్వారా 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను బి.ఫార్మసీ, ఫార్మ్-డి, బయోటెక్నాలజీ, బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సులలో ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు.

టీజీ ఈఏపీసెట్ 2026 కౌన్సెలింగ్
టీజీ ఈఏపీసెట్ 2026 కౌన్సెలింగ్

కౌన్సెలింగ్ మొదటి దశ సెప్టెంబర్ 12 నుండి 16 వరకు ప్రారంభమవుతుంది. సెప్టెంబర్ 15 నుండి 17 వరకు సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన, ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 16 నుండి 18 వరకు ఆప్షన్లను ఎంచుకోవడం చేయాలి. మొదటి దశ సీట్ల కేటాయింపు సెప్టెంబర్ 21న లేదా అంతకంటే ముందు విడుదల చేస్తారు. ట్యూషన్ ఫీజు చెల్లింపు, స్వీయ-రిపోర్టింగ్ సెప్టెంబర్ 21, 22 తేదీలలో జరగనున్నాయి.

తుది దశ సెప్టెంబర్ 25న ప్రారంభమవుతుంది. సెప్టెంబర్ 26న సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన, సెప్టెంబర్ 26,27 తేదీలలో ఆప్షన్ ఎంట్రీ జరుగుతాయి. తుది దశ సీట్ల కేటాయింపు సెప్టెంబర్ 29న లేదా అంతకంటే ముందు ప్రకటిస్తారు. అభ్యర్థులు సెప్టెంబర్ 29 నుండి 30 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో ట్యూషన్ ఫీజు చెల్లించి, సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ పూర్తి చేయాలి. అలాగే సెప్టెంబర్ 30 నుండి అక్టోబర్ 1 వరకు కేటాయించిన కళాశాలలో భౌతికంగా హాజరు కావాలని అధికారిక షెడ్యూల్ ప్రకటించింది.

యూనివర్శిటీ, అనుబంధ, ప్రైవేట్ అన్‌ఎయిడెడ్ ఫార్మసీ, ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల స్పాట్ అడ్మిషన్ మార్గదర్శకాలు అక్టోబర్ 2 నాటికి అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి. కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియపై మరిన్ని వివరాలు, తాజా సమాచారం tgeapcetb.nic.inలో లభిస్తాయి.

కౌన్సెలింగ్ కోసం TG EAPCET 2026 ర్యాంక్ కార్డ్, TG EAPCET 2026 హాల్ టికెట్, ఆధార్ కార్డ్, పదవ తరగతి మార్కుల మేమో (పుట్టిన తేదీ ధ్రువీకరణ కోసం) , ఇంటర్మీడియట్ మార్కుల మేమో, 6వ తరగతి నుండి ఇంటర్మీడియట్ వరకు స్టడీ/బోనాఫైడ్ సర్టిఫికేట్లు, టీసీ, రిజర్వేషన్, స్కాలర్‌షిప్ కోసం అవసరమైన పత్రాలు ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం, కులం ధ్రువీకరణ పత్రం, ఓపెన్ కేటగిరీ వర్తిస్తే EWS సర్టిఫికేట్, నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం లాంటి పత్రాలు ఉండాలి.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Telangana/TG EAPCET : బైపీసీ విద్యార్థులకు సెప్టెంబర్ 12 నుంచి టీజీ ఈఏపీసెట్ 2026 కౌన్సెలింగ్
Home/Telangana/TG EAPCET : బైపీసీ విద్యార్థులకు సెప్టెంబర్ 12 నుంచి టీజీ ఈఏపీసెట్ 2026 కౌన్సెలింగ్
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