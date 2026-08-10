CRS Portal : బర్త్, డెత్ సర్టిఫికెట్ల కోసం త్వరలో కొత్త పోర్టల్
CRS Portal In Hyderabad : హైదరాబాద్లో బర్త్, డెత్ సర్టిఫికెట్ల కోసం త్వరలో కొత్త పోర్టల్ రానుంది. ఈ మేరకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
జనన, మరణాల నమోదును సులభతరం చేయడానికి, సర్టిఫికెట్ల జారీని వేగవంతం చేయడానికి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్(GHMC) ఒక కొత్త సివిల్ రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్(CRS) పోర్టల్ను ప్రవేశపెట్టనుంది. జనన, మరణాల నమోదును సమీక్షించేందుకు జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్.వి.కర్ణన్ ఇటీవల అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ కొత్త సీఆర్ఎస్ పోర్టల్ ద్వారా పౌరులు వేగంగా సర్టిఫికెట్లు పొందేందుకు వీలుంటుంది. ఒక సరళమైన డిజిటల్ వేదిక ద్వారా ఆన్లైన్లో జనన, మరణాలను నమోదు చేసుకోవచ్చు. జనన, మరణాల నమోదు చట్టం, రాబోయే పోర్టల్ పనితీరు గురించి అధికారులకు వివరించారు.
గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో సకాలంలో జనన, మరణాల నమోదు, సర్టిఫికెట్ల వేగవంతమైన జారీ అనేవి పౌర సంస్థ ముఖ్యమైన చట్టబద్ధమైన బాధ్యతలని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ అన్నారు. ఇటీవల రాజ్యసభ జనన, మరణాల నమోదు (సవరణ) బిల్లు, 2026ను ఆమోదించిన నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం ముఖ్యమైనది.
ఈ బిల్లు జనన మరణాల నమోదు చట్టం, 1969ని సవరిస్తుంది. ఇది ఆలస్యమైన రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం మరింత కఠినమైన రెండు అంచెల వ్యవస్థను ప్రవేశపెడుతుంది. ఒకటి నుండి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఆలస్యమైన రిజిస్ట్రేషన్లకు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్, సబ్-డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్ లేదా అధీకృత ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ నుండి ఉత్తర్వు అవసరం కొనసాగుతుంది. అయితే రెండు సంవత్సరాలకు మించిన ఆలస్యాల కోసం, ఉత్తర్వును ఇప్పుడు కేవలం మొదటి తరగతి జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ మాత్రమే జారీ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఈ సవరణ దృష్ట్యా, జనన మరణాల సకాల రిజిస్ట్రేషన్ అత్యంత కీలకంగా మారింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్లోని కొత్త సీఆర్ఎస్ పోర్టల్, సర్టిఫికెట్ల వేగవంతమైన జారీలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ విధానం అమలుపై పూర్తిగా అనుభవం ఉన్న అధికారులను ఎంపిక చేసి మెుదట శిక్షణ ఇస్తారు. ప్రతీ బర్త్ సర్టిఫికెట్, డెత్ సర్టిఫికెట్లకు యూనిక్ ఐడీలు ఉంటాయి. ఆధార్తో అనుసంధానం చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేషన్ జరుగుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More