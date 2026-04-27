    TG EAPCET Hall Ticket 2026 : టీజీఈఏపీసెట్ ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ హాల్ టికెట్లు విడుదల - ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

    TG EAPCET - 2026 ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ హాల్ టికెట్లు విడుదలయ్యాయి. అభ్యర్థులు తమ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలతో అధికారిక వెబ్‌సైట్ నుంచి హాల్ టికెట్లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

    Published on: Apr 27, 2026 1:54 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    TG EAPCET 2026 Engineering Hall Ticket : రాష్ట్రంలో ఇంజినీరింగ్ ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే టీజీఈఏపీసెట్ - 2026 హాల్ టికెట్లు విడుదలయ్యాయి. ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ పరీక్షలకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు… ఇవాళ్టి నుంచి వీటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

    టీజీఈఏపీసెట్ హాల్ టికెట్లు విడుదల
    TG EAPCET హాల్ టికెట్ - డౌన్లోడ్ ఇలా

    1. ముందుగా అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://eapcet.tsche.ac.in/ సందర్శించాలి.
    2. హోం పేజీలో కనిపించే 'Download Hall Ticket(E)' లింక్‌పై క్లిక్ చేయాలి.
    3. మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ (ఇంటర్) హాల్ టికెట్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
    4. వివరాలన్నీ సరిచూసుకున్న తర్వాత 'Get Hall Ticket' బటన్ నొక్కితే స్క్రీన్‌పై మీ హాల్ టికెట్ కనిపిస్తుంది.
    5. ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా హాల్ టికెట్ కాపీని పొందొచ్చు.

    మీ హాల్ టికెట్‌పై అభ్యర్థి పేరు, ఫోటో, పరీక్షా కేంద్రం చిరునామా, పరీక్ష సమయం స్పష్టంగా ఉన్నాయో లేదో సరిచూసుకోవాలి. పరీక్షా కేంద్రానికి కనీసం గంట ముందే చేరుకోవాలని, నిమిషం ఆలస్యమైనా అనుమతించే ప్రసక్తే లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. హాల్ టికెట్‌తో పాటు ఏదైనా ఒక గుర్తింపు కార్డును వెంట తీసుకెళ్లడం తప్పనిసరి.

    ఇప్పటికే అగ్రికల్చర్ - ఫార్మసీ స్ట్రీమ్ అభ్యర్థులకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్లు అందుబాటులోకి వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ హాల్ టికెట్లను విడుదల చేశారు.

    TG EAPCET 2026 ఎగ్జామ్ తేదీలు:

    టీజీ ఈఏపీసెట్ -2026 పరీక్షల నిర్వహణ తేదీలు చూస్తే…. మే 4, మే 5న అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ ప్రవేశ పరీక్షలు ఉంటాయి. మే 9 నుంచి మే 11 వరకు ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తారు.

    ఈ పరీక్షలు పూర్తి అయిన తర్వాత ప్రాథమిక కీలను ప్రకటించి… అభ్యంతరాలను స్వీకరించిన… అనంతరం ర్యాంకులను ప్రకటిస్తారు. అభ్యర్థులు సాధించే ర్యాంకుల ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. విడతల వారీగా కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను నిర్వహించి… సీట్లను భర్తీ చేస్తారు.

    ఈ డైరెక్ట్ లింక్ పై క్లిక్ చేసి టీజీఈఏపీసెట్ ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    News/Telangana/TG EAPCET Hall Ticket 2026 : టీజీఈఏపీసెట్ ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ హాల్ టికెట్లు విడుదల - ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
