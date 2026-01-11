Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    జనవరి 12 నుండి T-SATలో ఉచితంగా టీజీ ఈఏపీసెట్ క్లాసులు

    తెలంగాణ ఈఏపీసెట్ రాయాలనుకునే విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్. కోచింగ్ సెంటర్లకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా క్లాసులు వినవచ్చు. T-SAT ఆ అవకాశం కల్పిస్తుంది.

    Published on: Jan 11, 2026 8:43 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తెలంగాణ స్కిల్స్ అకడమిక్స్ అండ్ ట్రైనింగ్(T-SAT) నెట్‌వర్క్ జనవరి 12 నుండి మొత్తం 112 రోజుల పాటు EAPCET (ఇంజనీరింగ్, వ్యవసాయం, ఫార్మసీ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్) 2026–27 కోసం డిజిటల్ కంటెంట్‌ను ప్రసారం చేయనుంది. దీని ద్వారా విద్యార్థులకు ఎంతగానో ప్రయోజనం ఉండనుంది. ఉచితంగా విద్యార్థులు క్లాసులు విని నేర్చుకోవచ్చు. తద్వారా పరీక్షకు సన్నద్ధం కావొచ్చు.

    T-SATలో ఉచితంగా టీజీ ఈఏపీసెట్ క్లాసులు
    T-SATలో ఉచితంగా టీజీ ఈఏపీసెట్ క్లాసులు

    రాబోయే విద్యా సంవత్సరంలో పోటీ పరీక్షలలో విద్యార్థులు మెరుగైన ఫలితాలు సాధించడంలో సహాయపడటానికి మే 2 వరకు విద్యార్థుల కోసం మొత్తం 450 ఎపిసోడ్‌లు ప్రసారం చేస్తారు. ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ కోచింగ్ అందుబాటులో లేని పేద, గ్రామీణ విద్యార్థులకు ఉచిత తరగతులు అందిస్తుంది T-SAT.

    గణితం, భౌతిక శాస్త్రం, రసాయన శాస్త్రం, వృక్షశాస్త్రం, జంతుశాస్త్రంలో సబ్జెక్టుల వారీగా డిజిటల్ పాఠాలు T-SAT శాటిలైట్ ఛానెల్‌లు, T-SAT మొబైల్ యాప్, యూట్యూబ్‌లో ప్రతిరోజూ ప్రసారం చేస్తారు. విద్యార్థులు ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా పాఠాలను యాక్సెస్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

    టెలివిజన్‌లో, కార్యక్రమాలు ఉదయం 7:00 గంటలకు T-SAT విద్యా ఛానెల్‌లో, సాయంత్రం 7:00 గంటలకు T-SAT నిపుణ ఛానెల్‌లో ప్రసారం అవుతాయి.

    ఇంటర్మీడియట్ విద్యను పూర్తి చేసి ఇంజనీరింగ్, వ్యవసాయం, ఫార్మసీ కోర్సులను అభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థులకు T-SAT హై క్వాలిటీ డిజిటల్ విద్యా కంటెంట్‌ను అందిస్తుంది. రాబోయే విద్యా సంవత్సరంలో పోటీ పరీక్షలలో విద్యార్థులు మెరుగైన ఫలితాలను సాధించడంలో సహాయపడటం దీని లక్ష్యం. ఆర్థికంగా వెనకబడిన, గ్రామీణ విద్యార్థులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి, తెలంగాణ ప్రభుత్వం T-SAT ప్లాట్‌ఫామ్ ద్వారా ఈ విద్యా సేవలను ఉచితంగా అందిస్తోంది.

    తెలంగాణ ఈఏపీసెట్ ప్రవేశ పరీక్షల ఆధారంగా 2026-27 విద్యాసంవత్సరానికి ప్రవేశాలు కల్పిస్తారు. మే 4 నుంచి 11 వరకు టీజీ ఈఏపీసెట్‌ - 2026 పరీక్షలు జరుగుతాయి. మే 4, 5 తేదీల్లో అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ విభాగాలకు సంబంధించిన పరీక్షలు ఉండగా మే 9 నుండి 11వ తేదీ వరకు ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ఈసారి కూడా హైదరాబాద్ జేఎన్టీయూనే ఈఏపీసెట్ ప్రవేశ పరీక్ష బాధ్యతలను చూడనుంది.

    ప్రవేశ పరీక్షలో వచ్చే ర్యాంకు ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. ముందుగా ఫలితాలను ప్రకటించి కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ ఉంటుంది. ర్యాంకుల ఆధారంగా సీట్లను కేటాయిస్తుంటారు. సీట్లు మిగిలితే స్పాట్ అడ్మిషన్లకు అవకాశం కల్పిస్తారు.

    recommendedIcon
    News/Telangana/జనవరి 12 నుండి T-SATలో ఉచితంగా టీజీ ఈఏపీసెట్ క్లాసులు
    News/Telangana/జనవరి 12 నుండి T-SATలో ఉచితంగా టీజీ ఈఏపీసెట్ క్లాసులు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes