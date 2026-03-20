TGFSL Recruitment Results : ఫోరెన్సిక్‌ సైన్స్‌ ల్యాబొరేటరీ రిక్రూట్ మెంట్ ఫలితాలు విడుదల - ఇలా చెక్ చేసుకోండి

హోం పేజీలో FSL (Technical Posts) Recruitment 2025 ఆప్షన్ ఉంటుంది.
ఇక్కడ సెలెక్టెడ్ క్యాండెట్స్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. దీనిపై క్లిక్ చేస్తే ఎంపికైన అభ్యర్థుల పేర్లు కనిపిస్తాయి
ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా కాపీని పొందాలి.
ఇందుకు సంబంధించిన రాత పరీక్షలను మార్చి 5, 6,7 తేదీల్లో నిర్వహించారు. ప్రతిరోజూ మూడు సెషన్లలో ఈ పరీక్షలు జరిగాయి. ఇందులో మెరిట్ సాధించిన అభ్యర్థులను ఈ పోస్టులకు ఎంపిక చేశారు.
ఈనెల 23 నుంచి అటెస్టేషన్:
TG FSLలో వివిధ పోస్టులకు నిర్వహించిన రాతపరీక్షలో ఎంపికైన అభ్యర్ధులకు అధికారులు మరో అప్డేట్ ఇచ్చారు. మార్చి 23వ తేదీ నుంచి 25వ తేదీలోగా డిజిటల్ అటెస్టేషన్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. వివరాలకు http://tgprb.in ను సందర్శించాలని సూచించారు.